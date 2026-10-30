Sony裸眼3D顯示器ELF-MN1登場！免戴眼鏡即睇3D畫面　3千元有找

Sony在日本公開了一款6吋的裸眼3D顯示器ELF-MN1，不用戴3D眼鏡、不用頭顯，就能在桌面上看立體畫面，發售日定在2026年12月11日，日本售價53,900日元（約2680港元）。

機身是三角形，體積不大，直接擺在電腦桌或辦公桌上就可以。螢幕解像度1080×2160，面板本身是3840×2160、60Hz、對比度1350:1、最大亮度470nits、像素密度403ppi。

Sony在日本公開了一款6吋的裸眼3D顯示器ELF-MN1，不用任何額外設備即可觀看立體畫面。（Sony）

USB Type-C連手機或電腦就能用，可以看虛擬角色、形象，也可以運行Unity等SDK的內容，讓3D美術工作者直觀參考。

裸眼3D的代價是觀看條件嚴格，官方建議上下左右可視角約25度、距離30到80cm，而且同一時間只有一個人能看到正確畫面，旁人看到的是扭曲的圖像，內置1瓦立體聲喇叭（1-watt stereo）。

Sony ELF-MN1立體顯示器圖集▼▼▼

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技術上靠的是Sony的高速視覺感應器追蹤眼球位置，再用實時影片生成技術渲染立體畫面，每隻眼睛看到的內容會隨頭部位置調整，這套方案是Sony Spatial Reality Display家族的下放，上一代ELF-SR1是更大的專業級產品，這次把技術壓到了桌面尺寸。

Sony把這款產品明確對準了虛擬角色和形象展示的場景，Ginza（銀座）和Nagoya（名古屋）的Sony Store從11月20日起提供樣機體驗。

這個市場在亞洲並不小，VTuber和虛擬形象的用戶群體近年來增長很快，桌面裸眼3D顯示器正好卡在「手機看不過癮、VR頭盔太累」這個空白裏。

單人觀看的限制也意味著它更像一件個人設備而非共享螢幕，多人會議、共同觀看這些場景都不適用，買之前得清楚自己要的是什麼。

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