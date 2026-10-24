用「大哥大」戒掉手機癮！德國3D打印設備登場：賣€29只能接電話
撰文：快科技
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據媒體報道，近日，德國設計師Noki針對「低頭族／手機控」用戶，推出3D打印的手機ADHD ONE，意為「防分心手持設備」，並致敬早期大哥大造型。
據悉，ADHD ONE並非嚴苛意義上的手機，無法獨立聯網，沒有流動通訊模塊，主要通過藍牙與iPhone配對，藉助免提協議代為接聽和撥打電話。
用戶可把iPhone放進抽屜或另一個房間，只要仍在藍牙範圍內，就能用這台「大哥大」處理來電。
3D打印復古大哥大爆紅▼▼▼
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外觀方面，該產品配備19鍵實體鍵盤、小型OLED屏、厚實機身和頂部天線，共有多種配色與外殼樣式。
硬件上，這款設備由樹莓派Pico驅動，內置基於高通QCC3024晶片的FSC-BT1026C藍牙模塊，並集成麥克風、揚聲器、可充電鋰電池與充電控制電路。
其外殼通過Autodesk Fusion設計並3D打印，用戶可選擇不同揚聲器格柵與天線樣式。
Noki在官網以29.99歐元出售約20MB的製作文件包，內含3D打印STL文件、可刷寫韌體、PCB生產文件、物料清單和入門指南；用戶需要自行打印外殼、採購零件並組裝。
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