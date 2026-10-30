8,000萬港元萬聖節金多寶攪珠，本週六（10月31日）晚上9時30分殺到。

根據香港賽馬會公佈的最新資料，今期萬聖節金多寶特設6,000萬港元基金，若以HK$10港元一注獨中，估計頭獎彩金高達8,000萬港元。全港各區投注站連日來大排長龍，市民紛紛入場沾旺氣。即睇馬會最新8大熱門關鍵中獎號碼，並以Gemini AI 推測最強膽拖組合。



萬聖節金多寶8000萬周六攪珠！8大熱門號碼+AI推測最強膽拖組合

萬聖節金多寶熱門號碼有哪些？歷年「4、22、29」最旺

買電腦飛還是自己揀冧巴？數據會說話。歷年來馬會共舉行過10次萬聖節金多寶攪珠，當中有3個號碼堪稱「萬聖節王者」。

「4」、「22」及「29」號在過去10次攪珠中，各自開出過高達4次！

「17」、「20」、「28」、「34」及「35」，各自出現過3次，屬5大次熱門號碼！

「35」、「41」及「49」號碼，竟然在過去兩次在「正日」10月31日攬珠的萬聖節金多寶開出！今年再度遇上正日攪珠，這3個號碼絕對不容忽視。

萬聖節金多寶熱門號碼有哪些？歷年「4、22、29」最旺

溫馨提示：切勿沉迷賭博

六合彩歸根究底是獨立的機率事件，歷次攪珠結果彼此互不影響。文中所整理的統計規律，純粹為增添下注時的樂趣與話題，絕非必勝公式。請務必謹慎理智，量力而為，切勿過度投注。祝各位好運！

8000萬六合彩端午金多寶｜馬會揭最熱號碼．AI計出最強膽拖投注法

複式獎券中獎率高？AI推薦3大高CP值「膽拖」組合

馬會資料顯示，在最近5個金多寶中，共有5位幸運兒是以「複式獎券」贏得頭獎。我們綜合最新的萬聖節熱門號碼數據，以 AI 邏輯推演出 3 大高性價比的「膽拖」投注組合供大家參考：

AI推薦玩法1：小資精準型「2膽6腳」

鎖定歷年萬聖節開出最多次數的兩大核心王者作「膽」，配腳全數網羅正日玄機碼與次熱門號碼。注碼極度親民，適合打工仔以小博大。

建議「膽」：4、22

建議「腳」：17、29、34、35、41、49

注數與投注額：共 15 注。全注（$10）$150；半注（$5）只需 $75。

AI推薦玩法1：小資精準型「2膽6腳」

AI推薦玩法2：攻守兼備型「3膽8腳」

全面覆蓋萬聖節金多寶三大天王，並把開出過 3 次的所有次熱門號碼及正日黑馬一網打盡。這套組合命中邊緣獎項的防守力極強，是資深彩迷最青睞的打法。

建議「膽」：4、22、29

建議「腳」：8、17、20、28、34、35、41、49

注數與投注額：共 56 注。全注（$10）$560；半注（$5）只需 $280。

AI推薦玩法2：攻守兼備型「3膽8腳」

AI推薦玩法3：終極包圍型「5膽全餐」

針對志在必得的進階彩迷或辦公室合資群組。將選號重心完全押在 5 個核心指標號碼上，拖配全港其餘所有號碼。只要 5 個「膽」全中，必定穩奪頭獎，並同步橫掃多注二獎或三獎。

建議「膽」：4、22、29、35、41

建議「腳」：全包其餘 44 個號碼（01 至 49 號中扣除 5 隻膽）

注數與投注額：共 44 注。全注（$10）$440；半注（$5）只需 $220。

AI推薦玩法3：終極包圍型「5膽全餐」

最新十大幸運投注站名單 屯門中環並列榜首

想吸納最強財氣，選對投注站買飛亦是不少資深馬迷的指定動作。根據馬會截至2026年6月30日的統計，全港十大幸運投注站名單如下：

並列1位：屯門市廣場投注站（中頭獎次數：48次）

並列1位：中環士丹利街投注站（中頭獎次數：48次）

第3位：荃灣青山道投注站（中頭獎次數：43次）

第4位：尖沙咀漢口道投注站（中頭獎次數：41次）

第5位：上環干諾道西投注站（中頭獎次數：40次）

第6位：觀塘廣場投注站（中頭獎次數：37次）

第7位：九龍灣德福投注站（中頭獎次數：36次）

第8位：大埔廣場投注站（中頭獎次數：35次）

第9位：上水石湖墟投注站（中頭獎次數：35次）

第10位：大埔廣福道投注站（中頭獎次數：30次）