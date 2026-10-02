iPhone回收價 2026.10月2日更新｜41款iPhone 舊型號舊機 Trade-in 二手回收價整理｜iPhone 18 Pro Max 推出後，迎來中秋、國慶等假期後，舊iPhone二手回收價又有新變動，iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max／iPhone Air 全線2025年機款收機價下跌，當中 iPhone 17 Pro Max 2TB 更大跌$580港元。馬上睇睇 2026月 10月2日 最新 update 的 41款 iPhone 舊型號先達二手回收價。



產品購買傳送門：iPhone 17｜Airpods｜Apple Watch

先達現金價 vs Apple 官方 Trade-in：哪種套現方式回報最高？

先搞清楚，此篇文章不是給炒賣新iPhone的炒家參考的，而是為一般用家，打算將手頭舊機放售加錢換新機的用家而設；現時香港放機不外乎：



1：自行在網拍放售

2：去csl.／CMHK等電訊商，一般回收價比街鋪高一點，但出新機時或需簽定手機月費合約。

3：在「街鋪（如先達廣場）」直接放售套現，下文有回收價表，唯每間鋪開價不同，只作參考。

4：直接在 Apple 官方網店選購新機，並選擇進行「Trade-in」交易，輸入舊機型號、回答關於手機狀況的問題，便會開出報價，並派員上門收賣舊機，再發送新機。



iPhone 18 Pro／iPhone Duo 發表後｜41款舊機先達回收價參考⬇

本報價表，以各型號之最大容量為準：比如iPhone 13 以 512GB 估價、iPhone 13 Pro Max 以 1TB 估價） ，並需要正常開機操作，機身無重大損毀。留意6代／7代／X／XS／XR等舊型號，非全部鋪頭肯收購。（所有報價只供參考，以店方為準）

（圖中價錢：黑字＝較上月沒變動／綠字＝升價／紅字＝跌價）



即睇2026年10月2日更新｜41款型號手機回收價⬇

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

2026年10月iPhone二手回收價整理（僅作參考）

iPhone官方Trade In價最新Update

你亦可直接在Apple官店進行Trande In，以舊換新換購iPhone 17系列手機，不過開價就比市面二手回收價低，勝在一條龍換機，回收舊機、新機送貨也可以速遞完成。10月初查看Apple 官網的 Trade In 舊機換新機價，與9月相比並無任何升跌。（參考價以各款iPhone本身最高容量型號、無明顯損壞計算，按手機狀況或會再減）