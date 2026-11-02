iOS 27隱藏5大實用功能：影片直接變相、AI救相　Safari自動格價

iOS 27隱藏5大實用功能：Apple推出iOS 27後，除了全新Siri AI及Liquid Glass介面，原來還加入不少容易被忽略的實用功能。當中最值得留意的，是iPhone終於可以直接將影片畫面儲存成相片，毋須再靠截圖；拍照時不小心裁走背景，亦可以利用AI補回畫面。除此之外，Safari現在更可以自動追蹤網購商品減價，相機常用工具亦能固定在取景畫面上，甚至連FaceTime都可以同時使用前後鏡頭。以下整理5個Apple官方確認的iOS 27實用功能，附上操作教學，看看哪些值得立即試用。



1. iPhone影片直接變相片 毋須再截圖、裁走播放按鈕

相信不少人都有類似經驗，去旅行、睇演唱會或者拍攝寵物時，原本只顧着拍片，事後翻看影片才發現某個畫面非常精彩，想將它儲存成相片。過往最簡單的方法，就是播放影片至指定位置，再利用iPhone截圖。不過，這樣可能連播放控制介面一併截入相片，而且截圖的解像度會受到手機屏幕顯示限制，未必能夠保留影片原有的影像細節。

iOS 27終於加入直接擷取影片影格的功能，用戶可以從影片中選擇喜歡的一格，直接儲存成獨立相片。操作方法相當簡單。首先開啟iPhone的「相片」App，選擇想擷取畫面的影片並開始播放。當影片播放至理想位置時，先暫停播放，再點擊「更多」（⋯）按鈕，選擇「將影片影格儲存為相片」（Save Video Frame as Photo）。

這項功能的好處，是可以按照影片原有解像度擷取影格，而不是將手機屏幕截圖當作相片。例如從4K影片擷取畫面，便可以保留該影片影格本身的解像度，不會因為截圖而額外受到屏幕尺寸限制。

2. 相片影得太近？AI Extend幫你補回背景

去旅行時，相信不少人都試過影完相才發現構圖有問題，例如拍攝地標時不小心裁走建築物頂部，或者與朋友合照時，人物太貼近相片邊緣。以前遇到這種情況，除了重新拍攝，通常只能接受原有構圖。不過，iOS 27在「相片」App加入更進階的Apple Intelligence編輯工具，當中Extend功能便可以利用AI延伸相片邊界。

例如拍攝一座高樓時，原本相片只拍到建築物中段，用戶可以嘗試將畫面向上延伸，讓AI根據現有內容生成額外的天空或周邊背景。使用方法是先開啟「相片」App，選擇需要調整的相片，然後按「編輯」，進入「工具」（Tools），再選擇「延伸」（Extend）。之後可以透過雙指縮放或拖動相片，調整希望擴展的範圍，再點擊Extend，讓系統生成額外背景。確認效果後按「完成」即可儲存。

3. 網購唔使日日格價 Safari可以自動追蹤減價及補貨

不少香港人喜歡在網上購買手機、SSD、耳機及家電，尤其遇上Amazon Prime Day或其他大型購物優惠時，更會不斷重新整理商品頁面，看看心儀產品有沒有減價。iOS 27的Safari新增「Notify Me」功能，正正可以減少這類重複操作。這項功能利用Apple Intelligence監察指定網頁的內容變化，例如商品售價下降、缺貨產品重新上架，或者網頁上某項資訊更新。

使用時，先透過Safari開啟想追蹤的商品網頁，然後點擊「頁面選單」，選擇「Notify Me」。接下來可以輸入希望Safari留意的內容，例如指定商品的價格變化或補貨情況，並按照需要調整檢查頻率。完成設定後，Safari便會按照指定時間間隔檢查網頁。如果偵測到符合條件的變化，便會透過iPhone通知用戶。例如看中一部Notebook，但認為現時價格太高，便可以嘗試讓Safari留意相關商品頁面的價格變化，毋須每天親自打開網頁檢查。

4. iPhone相機常用工具可以固定 影相唔使次次開選單

iPhone相機功能愈來愈多，但相信不少人都有一個煩惱，就是每次想調整計時器、曝光或拍攝比例，都需要重新打開相機工具選單。尤其經常拍攝食物、產品或自拍的用戶，可能每次拍攝都會使用相同設定，重複尋找工具相當麻煩。iOS 27加入相機工具固定功能，讓用戶可以將常用控制項目直接放在取景畫面附近，減少拍攝前的操作步驟。

例如經常使用計時器自拍，可以將計時器工具固定在方便點擊的位置；如果經常拍攝產品照片，亦可以將曝光、攝影風格或拍攝比例等常用工具放在較容易操作的位置。要使用這項功能，可以先開啟「相機」App，展開相機工具，再按照畫面提供的自訂或固定選項，選擇希望保留在取景畫面附近的工具。完成後，日後開啟相機便可以更快找到相關設定，不需要每次都重新搜尋。

5. FaceTime前後鏡頭一齊開 旅行分享風景更方便

平時使用FaceTime與朋友或家人視像通話，如果想展示自己面前的風景，通常需要由前置鏡頭切換至後置鏡頭。但這樣一來，對方便看不到自己的表情；如果想重新露面，又需要再次切換鏡頭。iOS 27的FaceTime加入Dual Capture雙鏡頭功能，讓支援的iPhone可以在視像通話期間，同時分享前置及後置鏡頭畫面。

例如去日本旅行時，可以一邊與家人FaceTime，一邊將後置鏡頭對準街景，而自己的面孔則會以小視窗形式顯示在畫面上，讓對方同時看到人物及周圍環境。對於需要透過視像通話展示產品、講解設備操作，或者向朋友分享現場情況的用戶而言，亦相當方便。操作方面，先開啟FaceTime並開始視像通話，然後點擊自己的視像畫面，再按切換至後置鏡頭的按鈕。