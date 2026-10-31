荃灣豐澤開倉特賣場11月｜iPhone、電腦、家電等劈價｜登記連結

【豐澤開倉特賣場 11月 2026 登記方法】2026年豐澤開倉於11月又來了，今次同樣帶來多款電子產品及家庭電器，官方更會包括iPhone 17 Pro Max、Samsung Galaxy Book4 Edge 手提電腦等！加上大量精選知名品牌：Panasonic、Dyson等電子產品及家電，低至18折發售。今次開倉特賣場同樣需要大家先行登記抽籤，於即日至11月12日期間登記抽籤！名額有限，及早網上登記抽籤搶先進場！



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今年2026年11月荃灣豐澤特賣場（荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓）開倉清貨又來了，精選產品包括不少精選知名品牌電子產品及家電，低至29折發售。還有不少陳列品、整修品或退換品等。

必入手產品大公開：

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• Samsung Galaxy Book4 Edge 手提電腦 33折!

今次豐澤特賣場由月11月20日至11月29日：11月20及21日指定場次時間（上午11：30－下午1：00及下午2：00－下午3：30）為易賞錢會員專享優先購物日，登記抽籤享專屬場次名額，率先選購多款精選筍貨。即日至11月12日期間登記首日進場抽籤！

登記連結：https://bit.ly/4eGX3zU

👇👇今次11月20日的豐澤開倉特賣場如何登記入場？即睇以下幾個簡單步驟（點按下圖放大）👇👇👇

上次9月份豐澤開倉特賣場 重溫精選產品👇👇

豐澤開倉特賣場｜精選值得快搶產品👇👇

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荃灣豐澤開倉特賣場2026 11月詳情



日期：2023年11月20至11月29日

時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）

店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

所有產品限量發售，售完即止

