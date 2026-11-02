2026 MacBook Pro 電池續航力評測：15年對比2011舊機提升幾多？

2026 MacBook Pro 電池續航力評測：Apple的MacBook Pro一直是不少專業人士及創作者的「搵食」工具。回望過去，我們常嫌手提電腦續航力不足，出街總要帶著火牛。但不知不覺間，距離2011年的MacBook Pro已有15年時間。外國科技媒體《Engadget》近日進行了一項非常有趣的隔代對比：將2011年的15吋MacBook Pro與2026年最新推出的16吋M5 Max MacBook Pro放在一起，到底這15年間，手提電腦的電池技術和續航力有了多麼翻天覆地的變化？



15年過去手提電腦的電池技術和續航力有了多麼翻天覆地的變化？（Apple）

續航時間激增逾4倍：從7小時到突破30小時

2011年，《Engadget》編輯曾在影片測試中指出，當年的15吋MacBook Pro能夠提供約7小時的續航力。在當時的標準來看，7個小時已經是相當出眾的成績，足以應付大半日的輕度工作。不過，來到2026年，根據最新的實測結果，搭載M5 Max晶片的16吋MacBook Pro，其連續運作時間竟然達到了驚人的30小時46分鐘。換言之，短短15年間，MacBook Pro的實際續航力暴增了超過四倍。用家甚至可以連續兩日不插電辦公，這在2011年是完全無法想像的。

搭載M5 Max晶片的16吋MacBook Pro，其連續運作時間竟然達到了驚人的30小時46分鐘。（Apple）

電池容量僅增30%，「慳電」才是真正功臣

許多人可能會直覺以為，續航時間多了四倍，電池應該也大得誇張吧？事實上，這是最大的誤解。2011年款的MacBook Pro內置77.5瓦時（Wh）電池，而2026年的16吋M5 Max款則配備99.6瓦時電池。兩者相比，物理電池容量僅僅增加了約30%。

2026年的16吋M5 Max款則配備99.6瓦時電池。（Apple）

為何電池容量只多三成，卻能換來多四倍的續航時間？現今的M5 Max晶片將耗電量控制在極低水平。根據測試數據推算，2011年機型的平均功耗約為10.4W，而最新的M5 Max在相似的輕度負載下，功耗大幅下降至約3.2W。值得一提的是，這枚99.6瓦時的電池已是Apple的「極限操作」——因為美國聯邦航空管理局（FAA）及國際民航組織規定，手提電腦隨身鋰電池若超過100瓦時（100Wh至160Wh之間）必須獲得航空公司專門批准方可攜帶，超過160Wh則全面禁止登機；因此主流手提電腦均將99.6Wh設為免申報隨身登機的黃金上限。

最新的M5 Max在相似的輕度負載下，功耗大幅下降至約3.2W。（Apple）

在受限於航空法規的情況下，Apple只能向「功耗」開刀。令人驚訝的是，儘管塞入了接近極限的大電池，2026年的MacBook Pro卻比15年前更加輕薄。2011年版重達5.6磅、厚0.95吋；而2026年版則大幅瘦身至4.7磅及0.66吋厚。機身輕了16%、薄了31%，卻能裝下更大容量的電池，足見Apple內部空間結構設計的進步。

對比2011版，機身輕了16%、薄了31%，卻能裝下更大容量的電池。（Apple）

快充大躍進：充半小時頂得住2011年滿電

除了「用得耐」，「充得快」也是這15年間最大的科技紅利。當年15吋MacBook Pro隨機附送的是85W MagSafe磁吸充電器，並沒有明確的「快充」概念。而現時16吋MacBook Pro則標配了高達140W的USB-C電源轉換器，功率大增65%。

這帶來最直接的好處是：2026年的MacBook Pro只需短短30分鐘，就能將電池充至50%。以這半小時充入的電量計算，足以應付約8小時的網頁瀏覽——這個數字，甚至已經超越了2011年款MacBook Pro在100%滿電狀態下的極限續航力！這意味著現代人去咖啡店工作，只需借用插座半小時，就足以換來以前一整天的電量。

2011年的MacBook Pro。（ebay）

電池壽命依舊：1,000次循環是定律

雖然續航與充電速度突飛猛進，但鋰電池的化學物理限制依然存在。無論是2011年還是2026年的MacBook Pro，Apple官方標示的電池壽命指標一樣：兩者均設計為在經過1,000次完全充電循環後，仍能保留原本80%的電池容量。不過，考慮到2026年版的續航時間長達30小時以上，用家需要完整消耗一次循環的時間大幅延長，變相令新機的電池健康度跌得更慢，這也是延長產品壽命的一大優勢。

資料來源：Engadget