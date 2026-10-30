中國攻破機械手技術　百萬天價降至萬元　核心零件實現全面國產化

一雙手，可以做什麼？抒情、表意、提筆、勞作、搬運物件、感知世間冷暖……人類依靠雙手拓展文明的邊界，如今，我們正在打造一雙不一樣的「手」。



人民日報新媒體《想不到的中國經濟》欄目探訪人、人民日報記者王靖遠，帶大家走進北京的實驗室與企業，走進應用場景，一起解鎖這隻神奇的機械人「靈巧手」，讀懂硬核製造背後的中國實力。

靈巧手是機械人通向物理世界的最後一厘米。（人民日報）

靈巧手是機械人通向物理世界的最後一厘米，機械人必須通過手、通過觸覺，才能真正和物理世界發生互動，一厘米，很短，打通這一厘米，卻非常不易。靈巧手的難，在於把足夠的動力，塞進「手掌大」的地方。

機械人必須通過手、通過觸覺，才能真正和物理世界發生互動，一厘米，很短，打通這一厘米，卻非常不易。（人民日報）

相當於在火柴盒大小的空間裏，塞進一頭大象的性能，讓機械人的手像人手一樣「感覺到」東西，「學會」操作，「實現」散熱，同樣也很難，但中國科技工作者迎難而上一一破解。

靈巧手的難，在於把足夠的動力，塞進「手掌大」的地方。（人民日報）

靈巧手的難還在於價格，曾經，一隻進口靈巧手，甚至要價上百萬元（人民幣，下同），被稱作機械人領域的「奢侈品」。如今，中國企業把價格打下來了，數十款國產靈巧手，價格下探至1萬元到5萬元區間。

【延伸閱讀】宇樹新一代AI機械手Dex5-S登場！1:1真人手大小 擰樽蓋剪紙靈活（點擊連結看原文）

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讓機械人的手像人手一樣「感覺到」東西，「學會」操作，「實現」散熱，同樣也很難，但中國科技工作者迎難而上一一破解。（人民日報）

2025年，中國靈巧手市場銷量約1.92萬隻，按年增長236.84%；2026年，銷量有望達到7.02萬隻。靈巧手也早已走進我們的生產生活，它可以擰螺絲、搬重物，可以幫我們分揀速遞，代替我們進入高危作業場景。

靈巧手也早已走進我們的生產生活，它可以擰螺絲、搬重物，可以幫我們分揀速遞，代替我們進入高危作業場景。（人民日報）

中國人民大學重陽金融研究院院長、教授王文認為：國產靈巧手核心零件100%國產化精度達到0.1毫米級，使用壽命突破100萬次，背後是中國完備製造業配套帶動的未來產業的優勢，中國不僅要做全球最大的機械人市場，更要成為全球人工智能治理的引領者。

不久前舉行的世界機械人大會和世界人形機械人運動會上，各種各樣的「中國靈巧手」正在被全球看見，今天，這雙機械人靈巧手正牢牢握住屬於中國智造的未來！