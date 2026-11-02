中國摺疊屏手機逆勢增38%銷量！記憶體暴漲5倍為何仍大賣

近年來，摺疊屏手機熱度持續走高。大家關心它的開合手感、屏幕摺痕、耐用度，也好奇大屏能不能真正適配辦公、閲讀；同樣牽動行業目光的還有相關的供應鏈。



記者日前探訪深圳華強北，從門店體驗、用戶選擇到上游供應鏈，探尋摺疊屏手機熱度背後的底層邏輯。

前三季度銷售167萬台 摺疊屏「逆勢開摺」

市場調查機構統計數據顯示，2026年前三季度，中國市場中，創新形態摺疊屏手機銷量持續增長，闊型小摺疊屏手機、闊型大摺疊屏手機、三摺疊屏手機銷量共約167萬台，按年增長38%。

近年來，摺疊屏手機熱度持續走高。（CCTV中央電視台）

尼爾森捷孚凱中國區通信行業洞察負責人王希表示，近一年來以記憶體為代表的上游硬件成本持續上漲，同規格記憶體成本約為去年同期的5倍，已顯著傳導並影響終端消費市場，對手機銷量造成一定影響；但創新摺疊形態跑出了逆勢增長，其中國產品牌佔據市場主導地位。「今年所有產品設計有顯著差異化的新品，市場表現都可圈可點，未來創新形態產品的增長空間也依然是相對充足的。」

消費者看手感摺痕 產業鏈看屏幕鉸鏈

從銷售終端表現來看，摺疊屏手機正受到越來越多消費者的關注，會給手機產業鏈帶來哪些影響？

業內人士告訴記者，屏幕與鉸鏈直接影響用戶體驗，也是當前供應鏈最受關注的兩大環節。其中，鉸鏈是摺疊屏相較直立機的「純增量」部件，隨着摺疊屏手機市場持續升溫，鉸鏈精密結構件供應商正迎來更多機會。

華為華強北體驗店產品體驗顧問何毅偉介紹，鉸鏈是屏幕與屏幕之間的連接件，內部有很多精密結構，「鉸鏈如果有加強，摺疊屏手機就算從高處跌落，也不會有什麼損傷，同時摺疊手感也是由鉸鏈的鬆緊程度決定的，所以鉸鏈對摺疊屏手機非常重要。」

鉸鏈是屏幕與屏幕之間的連接件，內部有很多精密結構。（CCTV中央電視台）

相較鉸鏈，手機屏幕供應鏈更為成熟，但伴隨摺疊屏新形態持續湧現，屏幕企業研發、生產力度也在不斷加大。

京東方OLED技術開發中心模組平台開發副中心長史世明表示，已實現約60%的摺痕下降、強度50%的提升，但技術領域要持續精進，「我們要更多思考如何給用戶帶來顯示和互動的體驗，比如畫質顯示的流暢度、功耗，還有觸控與手寫的一些交互，甚至是一些隱私保護的思考，這部分用戶一直也有強烈的訴求。」

使用體驗是摺疊屏滲透率的「決定性變量」

摺疊屏手機已成為手機廠商目前最為看好的細分賽道之一，也是整個手機產業鏈着重研發的方向。隨着多款摺疊屏新機陸續上市，業內判斷，摺疊屏接下來的銷售走勢，將持續牽動手機硬件供應鏈與軟件適配端。

業內判斷，摺疊屏接下來的銷售走勢，將持續牽動手機硬件供應鏈與軟件適配端。（CCTV中央電視台）

融通基金權益研究部科技組組長楊泠楓認為，今年可能是一個比較關鍵的轉折點，「所有龍頭廠商都已經發布摺疊屏之後，大眾對它的接受度一定會有大幅度的提升，硬件的供應商也肯定有明顯帶動；但真正使用體驗如何，或者從軟件適配角度，能否帶給大家更好的體驗，是摺疊屏滲透率的一個決定性的因素。」

上游漲價、終端承壓，摺疊屏手機的熱度能否從「嚐鮮」走到「常用」，關鍵還是看用戶實實在在的日常使用體驗。

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