內摺痕，可算是摺屏手機必須面對的「代價與硬傷」，明明不影響操作，但卻真的「篤眼篤鼻」，強迫症患者可能會抓狂。

Apple 最新款摺屏手機iPhone Duo，就巧妙地利用納米磨砂屏的啞光面「隱惡揚善」，將摺痕收得「密密實實」。然而，香港連登討論區（LIHKG）有網民從網上短片發現，聲稱搭載「納米紋理玻璃 Nano-texture Glass」技術的 iPhone Duo 內螢幕表層，其實只是一張Apple原裝「高級磨砂芒貼」！徒手撕開後，中央鉸鏈處立刻暴露出兩道深陷且反光刺眼的凹槽。



Apple官方提醒：切勿自行撕膜

Apple官方作出提醒，如果消費者自行「徒手撕膜」撕下原廠覆蓋層，而導致iPhone Duo螢幕損壞，原廠保養將即時失效，並需支付HK$8,749修理費。

iPhone Duo納米磨砂屏僅是貼膜？網民轟呃錢：徒手撕開後摺痕現形

連登討論區截圖

納米玻璃為何淪為一張貼膜？

在 Pro Display XDR 或 iPad Pro 上，蘋果的納米紋理技術是直接在硬質玻璃表面進行高精度物理蝕刻。然而，摺機內層採用的是厚度僅數十微米的超薄柔性玻璃 (Ultra Thin Glass／UTG)。UTG若缺乏聚合物表面保護層，在承受外力衝擊或局部應力集中時極易碎裂，更無法承受直接在表面進行深度物理蝕刻。

這張貼膜究竟解決了甚麼痛點？3大好處分析

從工程防禦角度來看，這張磨砂膜確實立了大功。說得難聽是取巧，但從工程角度而言卻相當聰明，將納米微結構壓印在柔性聚合物薄膜上，再覆蓋於 UTG 表面，直接當成一張「貼膜」貼附在螢幕上，大大改善了此摺屏的量產良率。

好處1｜令摺痕視覺隱形：此做法更可以令摺痕「視覺隱形」，利用磨砂表面強大的漫反射特性，將直射光線均勻打散，從而在人眼中徹底淡化摺痕的存在感。

好處2｜大大降低修理更換成本：Apple Care 已公開過 iPhone Duo 更換整塊摺疊內螢幕的成本高達近9千元（HK$8,749），但若是表層磨損，用戶未來只需前往 Apple Store 支付數百元，便能由專用夾具換上一張原廠新膜，手機螢幕馬上平滑如新。

iPhone Duo 官方維修與 AppleCare+ 自負額收費一覽 維修項目 有 AppleCare+ 服務費 HK$999 電池更換 HK$0（蓄電量低於 80% 免費） HK$999 摺疊內螢幕損壞 HK$788 HK$8,749 外螢幕損壞 HK$228 HK$3,249 背面玻璃損壞 HK$228 HK$1,249 正面螢幕 ＋ 背面玻璃同時損壞 HK$456（HK$228 × 2） HK$3,949 內螢幕專用外保護層更換 HK$149 HK$399 背面相機損壞 HK$788 HK$1,959 其他損壞 / 機身進水 / 主機板 HK$788 HK$7,519 – HK$11,692（視嚴重程度/換機判定）

好處3｜有YouTuber還大讚這張磨砂屏貼膜是絕品，其表面有超微細的不規則紋理，帶來有如紙張的物理微阻尼感，以手指書寫時更具紙張手感。

那網民為何一面倒怒轟「呃錢」？分析3大不滿原因

然而，理性的科研解讀，完全壓不住消費者的憤怒。網民對於這張「芒貼」非常反感，原因有3：

不滿1｜畫質崩塌黑色不夠：這張貼膜最大罪狀在於畫質崩塌，大大影響了Retina 螢幕本身的通透、銳利與極致對比度，令文字邊緣模糊虛化、黑位細節泛灰，畫面覆蓋著一層「油膩感」。

播放同一畫面，可見IPhone Duo（上方）的黑色，比起iPhone 18 Pro Max（下）帶有一層灰。

不滿2｜磨砂膜耐磨性低或須頻密更換：網民估計這道磨砂層硬度低（通常只有 2H-3H 左右），哪怕是稍微用力一點的指甲印、口袋裡的微塵在開合擠壓時，都可能在霧面塗層上留下壓痕。 強迫症用家或需隔幾個月就因為磨損而不得不去 Apple Store 更換。

Mediastorm影視颶風 @mediastorm6801 影片截圖

不滿3｜宣傳用詞與大眾預期的落差：Apple 在 Pro Display XDR、iMac 或 iPad Pro 上的「納米紋理螢幕（Nano-texture display）」是直接用物理或化學方式在硬質玻璃表面進行微米級蝕刻。許多消費者預購時以為iPhone Duo同樣採用了突破性的柔性蝕刻玻璃技術，結果拆解後發現本質上是一張可撕除的磨砂塑膠貼膜，自然會產生心理落差。

許多消費者預購時以為iPhone Duo同樣採用了突破性的柔性蝕刻玻璃技術，結果拆解後發現本質上是一張可撕除的磨砂塑膠貼膜。

「貼膜門」慘被誇大｜手機屏附原裝貼膜非蘋果獨有

針對這場「貼膜門」爭議，讀者應建立客觀的產業認知：在柔性螢幕表面覆蓋原裝保護貼，並非蘋果獨有的「偷工減料」，而是整個摺疊機產業行之有年的防禦標準。

無論是三星電子的 Galaxy Z Fold 與 Z Flip 系列、華為的 Mate X 系列，抑或是榮耀 Honor Magic V 系列，量產摺機出廠時均貼有一層專用的高延展性保護貼。只能說是iPhone Duo 話題性十足樹大招風，事件才會被無限誇大。

來源：連登討論區