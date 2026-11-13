PokeFest 3｜過萬呎卡展D2 Place舉行!獨家門票優先入場+購票連結

全港最大型寶可夢（又譯：精靈寶可夢／口袋妖怪／Pokémon）粉絲年度盛典「PokeFest 3」定檔2026年12月11日至13日，重磅重返九龍荔枝角D2 Place ONE！繼歷屆掀起全城集換式卡牌交易狂潮後，今屆以「尋寶」為核心主題全面升級；除了強勢解鎖4樓全新過萬呎場地、聯同2樓展區打造歷屆最大交易殿堂，重頭戲《宝・蔵 3》沉浸式特展更將展出總值逾千萬港元的殿堂級珍藏。



門票2026年11月13日下午3時起於「01空間」獨家預售「Premium Pass 尊享通行證」！Premium Pass人士可享有活動首兩小時優先入場權利及可經專屬通道重複進出會場，免去大排長龍的繁瑣。

《PokeFest 3》卡展 👉 獨家購票連結

PokeFest 3 卡展｜詳情

日期：2026年12月11日至13日（星期五至星期日）

地點：荔枝角長義街9號 D2 Place ONE 2樓 THE SPACE【《宝・蔵 3》展覽區域】

D2 Place ONE 4樓 THE UPPER STAGE【PokeFest 3 卡展交易區域】

時間：中午 12:00 至晚上 9:00（單日 Premium Pass 尊享通行證優先入場時段）

下午 2:00 至晚上 9:00（普通門票入場時段）

PokeFest 3萬呎卡展D2舉行｜01空間獨家預售通行證提早2小時進場

PokeFest 3 卡展｜門票詳情與01空間獨家優惠

網上預售單日 Premium Pass 尊享通行證【01空間獨家限量發售】

票價：HK$180

尊屬獨家禮遇：

⭐️正午 12:00 至下午 2:00 專屬優先入場，率先搶入交易區尋寶

⭐️ PokeFest 3 Premium Day Pass 入場證一張 (購票時請選擇日子）

⭐️ PokeFest 限定金屬防UV PSA評級卡 防護殼

⭐️ PokeFest 專屬頸帶 （可同時配搭入場證及保護殼隨身掛出）

⭐️ 於有效當日專享獨家時段(中午12時至下午2時) 優先入場

⭐️ 於有效當日可經專屬通道重複進出會場

⭐️ D2 Place HK$25 商場現金禮券

⭐️ PokeFest 精美紀念收納盒及紙袋

1️⃣通行證不能轉讓他人，入場需配合當日特設手帶以作識別。

2️⃣離開會場後如需再次進入，需經專屬通道重新排隊入場 (洗手間除外)！

01空間獨家購票👉 Premium Pass 尊享通行證

PokeFest 3 有何全新突破？解鎖 4 樓過萬呎交易殿堂

上屆展會人龍貫穿商場，場地空間一度供不應求。今屆大會徹底升級硬件規格，正式解鎖 D2 Place ONE 4 樓全新裝修完成的旗艦場地「THE UPPER STAGE」！

D2 Place ONE 4 樓全新裝修逾萬呎空間 THE UPPER STAGE

根據 D2 Place 官方場地資料，4樓 THE UPPER STAGE 佔地超過 12,000 平方呎。本屆大會採取「雙層聯動」模式：4樓作為主要的卡展與交易交流大本營，集結全亞洲與本地頂尖賣家與收藏家，數以萬計的稀有卡牌同步列陣；2樓 THE SPACE 則規劃為獨立的高規格展覽空間。走道動線倍增，大幅改善擁擠狀況。

D2 Place ONE 4 樓全新裝修逾萬呎空間 THE UPPER STAGE

《宝・蔵 3》展覽看甚麼？過千萬火系神級藏品現身

除了交易買賣，卡展的靈魂始終是珍罕藏品。今屆專屬展覽區《宝・蔵 3》以「火系角色」為核心靈魂，展出總值逾千萬港元的極罕博物館級寶可夢卡牌。 展櫃內的焦點非「噴火龍（Charizard）」莫屬。

領銜展出的包括由日本傳奇繪師有田滿弘（Mitsuhiro Arita）親筆簽繪的初代無印噴火龍、獲 PSA 10 頂級評分的極罕版本，以及極少面世的「全息溢色印刷錯誤（Full Holo Bleed Error）」妙蛙花（又譯：奇異花 / Venusaur）等。

每張卡套背後，都是三十年時光堆疊出來的情懷。

為何堅持「零 Oripa 福袋」？回歸純粹收藏初衷與星級陣容

近年市面上充斥各種良莠不齊的「Oripa（原創自製盲抽卡包）」與盲袋遊戲，引發不少爭議。PokeFest 3 明確表態：全場嚴厲禁止任何形式的 Oripa 及福袋販售。

買卡，就要看得清清楚楚。主辦方強調，卡牌交易應建基於真實的透明度與對藏品的欣賞，回歸純粹的交流初衷，讓每位玩家在完全安心的氛圍下尋寶。

歷屆活動均吸引各界星級名人化身「頂級訓練家」現身，例如藝人李蔓瑩（Renee）、人氣 KOL Teller 等皆曾親臨現場打卡交流。本屆大會將迎來更重磅的名人嘉賓陣容，官方社交平台（IG: @pokefesthk）將於日內公布完整名單。