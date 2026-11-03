Googlebook將推可拆卸鍵盤 | 聯想首發、Google解鎖PC平板新形態

Googlebook將推可拆卸鍵盤 | Google在早前的Android Dev Summit 2026大會官方資訊披露中正式確認，新一代Googlebook平台即將迎來具備「可拆卸鍵盤」（Detachable）的全新硬件形態。首發裝置預計由Lenovo操刀推出，定位為配備磁吸鍵盤與手寫筆的高階二合一平板，意味著這套融合了ChromeOS桌面視窗管理架構與Android技術底層的全新PC系統，將正式插旗由微軟Surface與蘋果iPad Pro主導的可拆卸生產力市場。



Googlebook將推可拆卸鍵盤！（AH）

在此之前，Googlebook在市場上僅涵蓋傳統翻蓋手提電腦（Clamshell）與少數360度可翻折手提電腦（Convertible）。兩者重量與厚度依舊擺脫不了常規手提電腦的束縛。這次把鍵盤做成可拆卸式，機身徹底擺脫鍵盤底座的物理拖累。拔下鍵盤，它是一部輕巧平板；接上鍵盤，立刻化身具備多視窗桌面的工作機。

這次把鍵盤做成可拆卸式，機身徹底擺脫鍵盤底座的物理拖累。（AH）

聯想首發Duet m規格曝光：13吋OLED搭聯發科AI晶片直撼iPad Pro

業界關注的首發產品並非概念圖。科技媒體引述海外監管文件與FCC認證指出，聯想這款代號為Duet m的二合一新品已完成關鍵技術審核。

旗艦硬件規格徹底洗刷入門定位印象

屏幕配置： 13吋OLED高規格面板，支援手寫筆磁吸無線充電。



晶片架構： 預計搭載聯發科MediaTek Kompanio Ultra 910旗艦處理器（內部亦稱 Dimensity CX C10 Max），內建算力達55 TOPS的專用NPU，全面匹配本地Gemini AI模型運算。



連接與儲存： 提供雙USB-C連接埠、Wi-Fi 7連線規格，配搭最高16GB LPDDR5X記憶體與UFS 4.0快閃記憶體。



機身設計： 內置無段式調節金屬支架，外殼保留Googlebook標誌性的外部發光燈條。



聯想首發Duet m率先曝光。（AI生成）

桌面多工對決平板觸控：直向顯示排版成Googlebook系統最大考驗

硬件形態的解放，同時將Googlebook OS的軟件適配矛盾推向風口浪尖。現有可翻折Googlebook雖然支援平板模式，但系統在直向操作下暴露出諸多介面破綻。當用家把裝置直立拿起時，全屏幕Android App能順暢旋轉，但系統底層的主畫面、工作總覽、工作列依然被鎖定在橫向排版。這在翻折手提電腦上尚可勉強接受，放在獨立平板上就是災難。

不僅如此，PC端強大多工視窗在切入純觸控模式時，手勢反應速度與按鈕容錯率依然需要優化。供應鏈消息顯示，Google內部正在為Android 16與Googlebook OS底層加緊補齊動態介面切換框架，確保拆下鍵盤的瞬間，系統UI能夠平滑過渡至適合手指觸控的版面配置。這是一場系統級的大改造。

首批上市的Googlebook產品涵蓋華碩、戴爾、惠普、宏碁及聯想旗艦機型，可拆卸版本將作為全新形態登場。（AI生成）

二合一市場迎大洗牌：Googlebook夾擊微軟Surface與蘋果iPadOS

個人電腦市場連續數季進入換機週期，傳統翻蓋手提電腦的增長空間早已見頂。微軟的Windows on ARM生態仍在磨合軟件兼容層，蘋果的iPadOS則長年被詬病「硬件過剩、系統受限」。

Googlebook選擇在這個時間點殺入可拆卸戰場，手握雙重武器：一方面是成熟龐大的Android原生應用程式庫，另一方面是深入系統核心的Gemini生成式AI助理。隨著海外科技消息披露首發細節，聯想這台開路先鋒最快將在數月內正式定價發售。