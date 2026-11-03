靠AI策劃旅行靠譜嗎？記者實測北京一日遊　推薦餐廳竟然不存在

如今，不少人外出旅遊都會提前做攻略，交通食宿怎麼安排、打卡點怎麼選才出片，還要對比別人分享的經驗，通常在好幾個App間來回切換，既煩瑣又耗時。隨着AI普及，越來越多人嘗試把這項任務交給AI，通過一個端口完成。



今年國慶假期，上海的一名網友就藉助AI生成了一份「精準到幾點幾分」的旅行攻略。然而遇上出行高峰，行程體驗喜憂參半，用他的話說：「除了出發時間，其他全在意料之外。」

記者實測用AI工具，策劃北京一日遊攻略。（CCTV中央電視台）

AI制定旅遊攻略，到底省不省心？央視記者也進行了一番實地體驗。

記者體驗AI旅遊攻略：在省心高效和費心踩坑間切換

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記者以「北京深秋一日遊」為核心需求，用AI生成多份攻略並進行實測。

記者首先選取一款普及率較高的AI通用大模型，提出「北京深秋一日遊」的需求，58秒後，AI輸出一份上午到香山賞紅葉、下午到頤和園看皇家園林的「一日暴走全攻略」，甚至還給出「先西后東、由遠及近，返程也順利」，以及「香山紅葉旺季堵車，早到1小時體驗完全不同」等温馨提示。

隨後，記者以同樣的需求，用另外3款AI通用大模型，又得到了3份不同的「香山頤和園全天行」攻略。憑藉多年的北京生活經驗，記者再三分析可行性，最終選出一份簡潔美觀的「最佳方案」，自信滿滿地出發。

AI語音對話：

6:30—7:10，北京西站到站加早餐，早餐在西站北廣場護國寺小吃，推薦糖火燒、豆漿、茶葉蛋，打包帶走，路上吃節省時間。



記者在規定的時間內一番尋找，卻始終未發現AI建議的餐館，手機搜索後才發現，這家餐館並不存在，而最近的分店，單程步行就需要50多分鐘，嚴重超時。為了按攻略行事，記者只能省略早餐，空腹上路。

AI語音對話：

8:10—11:00，開始香山遊覽。從香山公園東門入園，先參觀勤政殿，再看雙清別墅，隨後乘坐索道上山，因為如果全程爬山，後面頤和園根本走不動。



按照AI攻略乘索道登香山，需走回頭路。就在記者將要抵達索道站點時，猛然發現索道因升級改造而暫停運行的通告。

記者只能選擇就近路線登山，然而沒走多遠，就到了轉場頤和園的既定時間。總結下來，香山一地只在山腳下原路打轉。

北京香山風景（北京市文化和旅遊局）

當記者幾乎無縫銜接地換乘地鐵按時到達頤和園西門，準備用餐時，發現AI指定的餐館同樣不存在，最近的分店在1小時步行路程開外。飢寒來襲，記者只能遠遠地看一眼AI說的西堤等景點，匆匆結束這場「北京深秋一日遊」。

為了進一步實測，記者選取某在線旅遊平台推出的AI產品，也就是更為專業化的垂直模型，同樣以「北京深秋一日遊」為核心需求，並提示AI細化節點。半小時後，一份簡潔明瞭、銜接有序的旅遊攻略出爐。

當記者按攻略上路後，旅途再次變囧途。搭乘的公交車在某個路口堵車超過65分鐘，因此AI規劃的香山遊，只能壓縮1/3的時間，5處景點匆匆看過3處，便趕赴頤和園。按照攻略，需從頤和園東宮門進入，然而AI推薦的公交車並沒有這個站點。

即便按照AI規劃的路線，在最近的公交站下車後，要步行約半小時才能從頤和園東宮門入園。不按AI攻略而從頤和園北宮門進，下車後只需步行三五十米，更省體力時間。不過，這樣一來，AI原定的遊覽路線就要全部打亂。

AI定製旅遊線路踩坑 問題出在哪兒？

兩次實測AI制定的旅遊攻略，建立在記者對整體路線有一定熟悉度的基礎上，比如無需額外花費時間尋找交通換乘點。即便如此，依然面臨「吃沒吃好，玩也玩得略顯凌亂」的落差。用AI制定旅遊攻略踩坑了，問題出在哪兒？

中國社會科學院旅遊研究中心秘書長金準介紹，AI提供的訊息往往存在一定時滯性。比如說一個景點有沒有開、當地有沒有交通管制，這種實時訊息AI是不掌握的，所以就會導致它提供的行程往往很滿，也有可能在規定時間裏沒有辦法完成。

AI提供的訊息往往存在一定時滯性。（Unsplash@Brett Wharton）

金準介紹，在線旅遊平台推出的專業化AI，相對來說能夠更加精準地匹配遊客的需求，但同樣面臨掌握訊息不全面的難題。另外，AI制定的旅遊攻略，更像是一份理想狀態下的時間、空間規劃方案，比如交通換乘無縫銜接、路況不會發生擁堵、天無不測風雲，甚至吃飯都不用等位等餐。AI制定的旅遊攻略，需要天時、地利、人和全面加持，才能按錶行事。

通過旅行去磨合AI，實際上也是一種提升自己未來在AI時代生活和生存能力的必要環節。

通過技術最終訓練出來更加符合遊客出遊需求的模型，我是非常樂觀的。 金準，中國社會科學院旅遊研究中心秘書長

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