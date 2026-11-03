Apple推觸控MacBook Pro惹人體工學爭議！官方回應：僅為輔助操作

蘋果於2026年10月30日正式發布首款配備觸控屏的MacBook Pro，標誌着其延續近二十年的非觸控筆記本產品策略發生根本性轉變。



這一方向調整與早年喬布斯對觸控Mac的公開質疑形成鮮明對照。他當時明確指出，將觸控引入傳統筆記本形態，在人體工學層面存在顯著缺陷。

早年喬布斯對觸控Mac持公開質疑態度。（Apple）

儘管新機型已實現屏幕觸控功能，但官方確認當前版本暫不兼容Apple Pencil。該限制迅速引發用戶廣泛討論：一方面，部分使用者期待藉助手寫筆實現更精準的操作、減少指紋殘留並緩解長時間手臂懸停帶來的疲勞；另一方面，也有觀點認為，手寫筆在筆記本場景下反而可能增加操作負擔。亦有聲音將其類比為此前備受爭議的Touch Bar——一項曾被寄予厚望卻最終淡出產品線的交互嘗試。

蘋果首席執行官在回應中重申，Mac系列的核心交互邏輯依然圍繞鍵盤與觸控板構建，觸控屏僅作為特定使用情境下的輔助手段，而非替代方案。這意味着，觸控功能被定位為補充性能力，而非交互範式的全面轉向。

蘋果首席執行官在回應中重申，Mac系列的核心交互邏輯依然圍繞鍵盤與觸控板構建，觸控屏僅作為特定使用情境下的輔助手段。（Reuters）

該系列筆記本提供14吋與16吋兩種規格，起售價為22999港元。若選配最高端配置，整機價格將突破12萬元。全系搭載PROLED XDR顯示屏，並首次在Mac產品上引入靈動島設計。此外，機身正面的蘋果發光Logo亦時隔多年再度回歸。

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