鋰電池充電迷思｜經常隨插隨拔更耐用？消委會指這溫度恐加速老化

鋰電池充電迷思｜鋰離子電池充到100%會損害壽命嗎？答案是：會。待智能手機電量完全耗盡才充電，相比電量剩餘20%就充電，後者的電池壽命可長約五成。鋰電池處於完全充滿或電量耗盡的極限狀態時，內部電化學應力最大，最容易加速物理老化。日常將電量維持在20%至80%區間，能顯著減緩容量衰退。



鋰電池充電迷思。（AI生成）

市面上充斥各種保養電池的都市傳說：「新機要充夠八小時」、「用盡電再充才耐用」。這些針對舊式鎳鎘電池的記憶效應邏輯，搬到現代電子產品上，反而是摧毀電池壽命的催化劑。

迷思一：電量放乾再充能「活化」電池？

大錯特錯。



鋰電池沒有記憶效應。相反，深度放電是鋰電池結構坍塌的主因。國際電池權威研究平台Battery University在其發佈的BU-808專題報告中顯示，完全放電至0%再充至100%的循環次數，遠少於淺充淺放。當每次只消耗一部分電量就補充電力，電池循環壽命可呈倍數遞增。電池一旦完全耗盡，應盡早補充電力。長期處於零電量會引發電芯內部自放電過度，隨時直接「鎖死」無法再開機。

鋰電池沒有記憶效應。相反，深度放電是鋰電池結構坍塌的主因。（AI生成）

迷思二：隨插隨拔、短暫充電會傷機？

完全不會。



將電量由30%充到50%就拔出，並不會消耗一個完整充電週期。鋰電池以累積放電量達100%為一個週期。一天內分三次補充20%的電力，合計僅消耗0.6個週期。

真正傷電池的，是「長年處於高壓滿電狀態」。若常年插上充電線，讓裝置持續維持在100%狀態，正負極材料長期處於高電壓應力下，電解液分解速度會加快。

Apple支援發布的官方技術文件指出，旗下裝置已陸續內置「最佳化電池充電」與「80%充電上限」功能。系統會學習用家的日常充電習慣，延緩充電超過80%的時間，正是為了防止電池徹夜飽受高電壓煎熬。許多手提電腦亦具備固定在60%至80%的供電模式。長期插線辦公的用家，應即時開啟相關限制。

真正傷電池的，是「長年處於高壓滿電狀態」。（AI生成）

迷思三：快速充電必然導致電池短命？

核心問題不在電流，而在熱量。



快速充電技術會在大電壓或大電流輸入時產生可觀熱量。溫度升高，電芯內部化學反應速率成倍加快，引發不可逆的容量衰減。若環境散熱良好，快充造成的折損仍在合理工業設計範圍內。若邊快充邊打機、看高清串流影片，甚至套上厚重散熱不良的保護殼，機身溫度隨時升破40℃。當環境溫度高於35℃時，電池損耗呈幾何級上升。

低溫同樣是隱形殺手。環境氣溫低於0℃時，鋰離子遷移速度大幅放緩，此時進行強行充電，金屬鋰容易在陽極表面沉積形成「鋰枝晶」，嚴重者會刺穿隔膜造成電芯內部短路。在極寒天氣下，應避免在室外直接為裝置快充，宜將後備電池置於貼身衣物內保溫。

核心問題不在電流，而在熱量。（AI生成）

充電安全與廢棄處置：切勿丟棄在垃圾桶

注意：若電池已嚴重破損或極度鼓脹，環保署指引強調「基於安全理由不應放入一般公眾回收箱，避免整批回收電池受污染或觸發火警」，應先用絕緣膠紙封好金屬端並用厚膠袋獨立密封，再向回收商或專業機構查詢處置方法，切勿與普通完好充電池混入同一個回收箱。

資料來源：香港消委會、Apple、Battery University、 香港特區政府環境保護署「香港減廢網站」