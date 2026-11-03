【XPENG G9L登陸香港】智能豪華旗艦座駕超級增程及五屏幕聯動

【XPENG G9L登陸香港】XPENG 小鵬最近引入香港的旗艦級SUV XPENG G9L，瞄準一眾重視行車距離與充電效率的車迷。新車結合超級增程技術與極速充電規格，加上專為家庭度身訂造的靈活車廂空間，令繁忙的都市生活與假日戶外探索之間取得平衡，為車主帶來無需頻繁補充電力的長途出行新選擇。



XPENG G9L登陸香港

800V快充技術配合極長續航

長途行車最考驗車輛的能源管理效率，充電速度更是決定旅程順暢度的關鍵因素。XPENG G9L特別配置800V高壓平台以及全新的5C電池技術，大幅縮減了停留在充電站的時間。在極速充電模式的加持下，車輛只需10.9分鐘即可將電量從10%迅速補充至80%，令車主只需要飲一杯咖啡的空檔，便能繼續踏上旅途。除了極速充電，這款休旅車配備的鯤鵬超級增程系統更帶來高達1154公里的WLTP綜合續航里程。配合智能節能管理技術，其WLTP每100公里耗電量僅為23.8度，確保車輛在提供強勁動力的同時，依然保持卓越的能源效益，釋除長途駕駛時的里程焦慮。

XPENG G9L登陸香港

XPENG G9L 登陸香港

5屏幕聯動支援廣東話語音操控

車內搭載了全新的XOS 6.0 Xmart天璣系統，透過全車5個屏幕的聯動設計，將行車資訊與娛樂功能高度整合。前排設有17.3吋中控屏幕與88吋擴增實境HUD，後排則配備21.4吋3K懸浮影視娛樂顯示屏及8吋控制屏幕，照顧到每一位乘客的需求。更貼心是，內置語音助手全面支援廣東話及英語，香港用家只需透過日常慣用的語言即可輕鬆下達指令，加上系統無縫兼容Apple CarPlay與Android Auto，提升了日常駕駛的便利程度。

5屏幕聯動同時支援廣東話語音操控

靈活6至7座位佈局附設頂級影音

XPENG G9L擁有5120mm的車長與3100mm的超長軸距，打破傳統大型SUV只有5座的限制，特別提供6座及7座兩種空間佈局供車迷選擇。當摺合第三排座椅後，6座版尾箱容量最高可擴展至1568L（7座版最大容量則為1113L），輕鬆容納各種戶外活動裝備。為提升乘坐享受，車廂內配備了Nappa真皮座椅，副駕席更設有零重力座椅設計，有效舒緩長途旅程的疲勞。配合內置的12.5L大容量冷暖雪櫃，以及具備23個喇叭的XOPERA 7.1.4全景聲音響系統，為用家營造出媲美私人影院的舒適休閒空間。

後座亦有一個大屏幕娛樂系統

先進懸掛系統締造平穩行車質感

龐大的車身尺碼在香港狹窄的街道與多層停車場穿梭時，考驗著車輛的底盤調校與轉向設定。XPENG G9L標準配備四輪驅動系統及主動式後輪轉向技術，將最小迴轉半徑控制在5.5m以內，展現出靈活的操控感。為了確保行車平穩，新車加入了前後雙腔空氣懸掛及DCC智能可變阻尼減震系統，能主動過濾路面顛簸，維持舒適的乘坐質感。動力表現同樣不容忽視，車輛由靜止加速至時速100公里僅需5.4s，同時配備多達33項先進感知硬件與XPILOT智能輔助泊車系統，協助駕駛者輕鬆應付各種複雜的泊車與路面環境。