iPhone Duo炒價雪崩：開售過一週破發黃牛賣一部蝕一部慘輸二十萬

iPhone Duo炒價雪崩：Apple首款摺疊式智能手機iPhone Duo正式公開發售過一週，原本預期會掀起瘋狂炒風的溢價行情卻徹底瓦解，炒賣神話迅速破滅。大批在上市前盲目加價囤貨的炒家如今深陷泥沼，面臨「賣一部蝕一部」的慘況。受制於螢幕鉸位瑕疵爭議以及第三方應用程式優化未如理想，市場熱度瞬間急凍，部分大量囤貨的從業者已累積虧損十多萬至二十多萬元人民幣（約11萬至22萬港元）。



iPhone Duo正式公開發售剛滿一週，炒賣神話迅速破滅。（林勇 攝）

數碼城現場直擊：iPhone Duo炒價急瀉！黃牛嘆「不蝕錢成異類」

昔日每逢Apple開售新機，浙江杭州頤高數碼城走廊內總是擠滿收機炒家，如今現場卻門可羅雀，氣氛異常凝重。據陸媒《中新經緯》實地走訪報道，場內一名經營數碼產品十多年的檔主透露，近期在行頭內沾手iPhone Duo及相關摺機生意的同行，幾乎無一倖免全部「坐艇」：

「入行稍久的炒家，帳面累積虧損普遍由十幾萬至二十多萬元人民幣起跳。現在不虧錢的同行，反而成了圈子裡的異類。」

原本指望複製往年旗艦新機開售「爆炒暴賺」發財夢的炒家，轉眼被急速暴跌的二手收購價擊碎，昔日的水位早已蕩然無存。

iPhone Duo炒價急瀉！（微博）

鉸鏈門爭議疊加App支援硬傷：買家熱潮退卻集體轉軚

市場炒風迅速退燒的關鍵，歸根究底在於硬件質素與實際使用體驗嚴重脫節。首批新機交付後，社交平台與專業評測圈隨即爆發「鉸位門」（Hinge-gate）風波，不少用家投訴摺疊機構在特定開合角度會發出怪聲，螢幕展開後的平整度亦未達預期。

鉸鏈門爭議疊加App支援硬傷：買家熱潮退卻集體轉軚。（微博）

軟件生態同樣扯後腿。儘管Apple專門為雙螢幕與摺疊形態設計了專屬操作介面，但大量主流第三方App尚未進行深度適配與優化，展開後畫面僅僅是粗暴拉伸，甚至頻頻出現按鈕走位、分屏卡頓當機窒機等問題。這令原本抱持嘗鮮心態的高端買家紛紛轉軚，二級市場承接力瞬間急凍。

溢價神話終結：電商即時補貨抹平資訊差，盲目囤機代價沉重

這場風暴背後，本質是數碼產品銷售鏈的結構性轉變。過去十年間，炒家主要依賴各國發貨時間差、官方配額限制以及線上線下的資訊不透明，透過「高價收機、轉手暴利賣出」大賺一筆。

然而，這類暴利空間已被徹底抹平。如今各大電商平台補貨極速，直營店現貨供應穩定，加上物流網絡全面覆蓋，消費者動動手指就能查清全網真實行情與庫存。新機一旦爆出任何硬件瑕疵或體驗負評，幾小時內便傳遍網絡，根本不再給炒家任何囤貨博升值的喘息空間。