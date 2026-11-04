Meta聯合中企研發機械人Max　搭NVIDIA晶片面部可模擬人類表情

The Information近日援引知情人士消息稱，Meta已與上海機械人企業傅利葉達成合作，僅用三個月便開發出內部代號為Max的人形機械人原型機。



根據曝光的消息，Max身高約1.5米，體重約48公斤，算力平台搭載NVIDIA Jetson Thor，胸部配備兩個揚聲器，面部能夠模擬人類表情，五指機械手可以抓取小瓶子、玩具等物品。

根據曝光的消息，Max機械人的算力平台搭載NVIDIA Jetson Thor。（NVIDIA）

硬件設計上，雙方以傅利葉前三代人形機械人的硬件和技術積累為基礎，調整了機身比例、頭部結構、顯示屏和攝像頭，並增加機械手和鞋部結構。

項目推進期間，Meta機械人業務產品副總裁Li-Chen Miller進駐傅利葉上海工廠近兩個月，直接參與原型機開發。今年8月底，Max已在Meta內部機械人峰會上，面向部分員工展示。

2026年8月底，Max已在Meta內部機械人峰會上，面向部分員工展示。（傅利葉官網）

9月，雙方又啟動Max 2項目，第二代原型計劃重新設計軀幹結構，強化機械手操作性能，額外新增投影儀，同時加裝感應器，支撐機械人上下樓梯。

與此同時，Meta正在中國內地擴招機械人研發、製造相關崗位：上海招聘供應商開發工程師，重點推動機械人從原型階段走向規模化量產；深圳開放產品設計工程師、技術項目經理崗位，覆蓋原型開發、項目規劃與落地量產等環節。

針對本次合作，Meta發言人在回覆The Information 時表示，在採購美國本土不易獲取的零部件這件事上，Meta和行業其他公司面臨同樣的現實情況。

同時Meta強調，此次與傅利葉的合作主要聚焦內部研究和實驗，目前沒有出售這些原型機的計劃。

而傅利葉創始人、CEO顧捷11月2日則回應中國內地媒體稱，暫不方便回覆。

公開資料顯示，傅利葉成立於2015年，早期主要從事康復機械人和醫療輔助設備研發，隨後切入通用人形機械人領域。2023年，傅利葉推出首款通用人形機械人GR-1，此後迭代發布GR-2和GR-3。

2023年，傅利葉推出首款通用人形機械人GR-1，後續推出兩個迭代產品。（傅利葉官網）

官網頁面顯示，截至目前，傅利葉的產品與服務已覆蓋全球40多個國家和地區，服務2000餘家機構與醫院。

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