冷氣用一個夏天直接關機？Panasonic揭45%人沒清潔　致發霉又食電

冷氣用一個夏天直接關機？日廠揭45%人沒清潔致發霉又食電！踏入11月，香港天氣逐漸轉涼，不少家庭開始減少開冷氣的時間，甚至打算直接關機，等到明年夏天才重新使用。不過，冷氣機用足一整個夏天，原來不應該就這樣放着不理！日本家電品牌Panasonic早前公布2026年秋季冷氣保養調查，發現有45%受訪者沒有計劃清潔冷氣，或者尚未決定是否進行保養。品牌提醒，冷氣機長時間製冷後，內部可能積聚濕氣及灰塵，如果沒有適當清潔便長期停用，有機會增加霉菌滋生、產生異味及影響製冷效率的風險。究竟冷氣停用前應該做甚麼？隔塵網應該點洗？坊間冷氣清潔噴霧又是否安全？



Panasonic最新調查：45%用戶未打算清潔冷氣

Panasonic於2026年9月30日公布日本冷氣使用及秋季保養調查，訪問了555名20至60多歲、家中設有冷氣機的男女，了解他們在夏季使用冷氣的習慣，以及踏入秋天後的清潔計劃。結果發現，55%受訪者表示計劃在秋季清潔冷氣，但有25%表示沒有相關計劃，另外20%則尚未決定，合計45%受訪者沒有明確的清潔安排。

至於為甚麼不打算清潔冷氣，54%受訪者認為過程太麻煩，25%表示不知道應該如何清潔，另有23%認為清潔需要花費太多時間。調查亦發現，61%受訪者曾經在今年夏天讓冷氣連續運作24小時，而在曾經長時間開冷氣的人士當中，61%表示沒有增加冷氣清潔頻率。Panasonic指出，冷氣使用時間增加，意味機內可能累積更多灰塵及濕氣，因此夏季結束後的清潔工作尤其重要。

冷氣開得愈耐愈容易發霉？關鍵原來係內部濕氣

不少人以為冷氣機只會吹出冷風，機內應該相當乾爽，因此不明白為甚麼冷氣長時間使用後，反而容易出現霉味。事實上，冷氣機在製冷過程中，會將室內空氣中的部分水分凝結成水，再透過排水系統排走。當冷氣運作時，機內的熱交換器表面溫度下降，空氣中的水蒸氣接觸較冷的表面後，便可能形成冷凝水。雖然大部分冷凝水會經排水管排走，但機內部分位置仍可能殘留濕氣。

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Panasonic指出，霉菌一般較容易在攝氏20至30度、相對濕度70%以上的環境生長。如果冷氣機內同時積聚灰塵及濕氣，便可能形成適合霉菌滋生的環境。尤其夏天長時間開冷氣，機內不斷經歷製冷及冷凝過程，如果停機後一直沒有適當乾燥及清潔，便可能增加霉菌滋生的機會。當下次重新開啟冷氣時，機內積聚的異味及部分微粒亦可能隨氣流進入室內。因此，冷氣機即使暫時不再使用，亦不代表內部便會自動保持乾淨。

冷氣隔塵網一年唔洗 耗電可能增加25%

除了衛生問題，冷氣機長期沒有清潔，亦可能直接影響電費。Panasonic在官方資料中指出，冷氣隔塵網如果積聚大量灰塵，便會阻礙空氣進入機內，令冷氣機需要使用更多能源維持運作。品牌曾以指定冷氣型號進行測試，比較清潔隔塵網與一年沒有清潔隔塵網的情況。結果顯示，在相關測試條件下，沒有清潔隔塵網的冷氣機，全年耗電量由1,544kWh增加至1,874kWh，升幅約21%。而在暖氣模式下，相關耗電增幅約為25%。

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冷氣停用前第一步：使用內部清潔或送風模式

如果冷氣機即將進入較長時間的停用期，Panasonic建議用戶首先處理機內殘留的濕氣。現時部分冷氣機設有「內部清潔」、「內部乾燥」或類似功能，可以在製冷結束後，透過送風或其他指定程序協助乾燥機內。如果冷氣機設有相關功能，可以按照產品說明書啟動。

至於沒有內部乾燥功能的型號，Panasonic建議可以在製冷結束後，使用送風模式運作約3至4小時，協助吹乾機內殘留的水分。例如晚上使用冷氣後，如果翌日開始不再需要製冷，便可以在最後一次使用後，按照冷氣機的功能及說明書安排送風乾燥。不過，送風模式主要作用是協助乾燥機內，並不能代替實際清潔，亦無法保證完全消除已經存在的霉菌。如果冷氣機本身已經有明顯霉味、出風口可見黑色污漬，或者長期沒有進行保養，便不應單靠送風模式處理。

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第二步：拆出隔塵網清洗 一定要完全晾乾

除了處理機內濕氣，另一項最重要的保養工作，就是清潔隔塵網。對大部分家用分體式冷氣機而言，隔塵網通常位於室內機前方，可以按照產品說明書打開面板後取出。清潔前，應先關閉冷氣機及切斷電源，並確認相關零件已停止運作。取出隔塵網後，可以先使用吸塵機吸走表面的灰塵。如果積塵較多，亦可以按照製造商指示使用清水或稀釋中性清潔劑清洗。清潔時不應使用過硬的刷具大力刷洗，以免損壞隔塵網。

完成清洗後，最重要的是將隔塵網放在陰涼通風位置，等待完全乾透，才重新裝回冷氣機。如果隔塵網仍然潮濕便直接裝回機內，可能增加機內濕氣，亦未必符合產品的安全使用要求。此外，部分冷氣機可能配備額外的空氣淨化濾網、除臭濾網或其他特殊組件，這些零件未必適合直接水洗，應按照說明書處理。

第三步：出風口有黑色污漬 只應清潔看得到的位置

除了隔塵網，冷氣機的出風口及導風葉片亦可能積聚灰塵。Panasonic建議，用戶可以清潔機身外部及容易接觸的可見位置，例如導風葉片表面及出風口附近的污垢。不過，清潔前必須先切斷電源，並按照產品說明書操作。一般而言，可以使用柔軟的布，按照製造商建議輕輕抹走灰塵，避免用硬物刮擦機身表面。

需要特別留意的是，冷氣機出風口內部通常設有風扇、熱交換器及其他零件，部分位置亦可能接近電氣組件。即使看到內部有灰塵或黑色污漬，亦不應自行將手伸入機內，或者使用工具深入清潔。如果懷疑冷氣機內部已經出現霉菌，或者有難以清除的異味，便應考慮安排專業冷氣清潔服務。

有自動清潔功能就唔使洗冷氣？原來兩回事

近年不少冷氣機都加入自動清潔功能，例如自動清潔隔塵網、內部乾燥及抑制霉菌滋生等技術。不過，這些功能並不代表冷氣機可以永久毋須保養。例如自動清潔隔塵網功能，主要是透過機械裝置清除濾網上的部分灰塵，但其他位置仍然可能積聚污垢。至於內部乾燥功能，主要目的是減少機內殘留濕氣，降低霉菌滋生的機會，並非可以直接清除所有已經形成的霉菌。Panasonic亦指出，部分內部清潔技術在指定測試條件下具有抑制霉菌生長的效果，但並不等於能夠清除所有已經存在的霉菌。

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冷氣停用前應該點做？記住清潔、乾燥、檢查

整體而言，Panasonic今次調查反映，即使不少家庭在夏天長時間使用冷氣，仍然有相當部分用戶沒有安排季節性清潔。對香港家庭而言，冷氣機用足整個夏天後，最重要的不是立即關機，等到明年才處理，而是先檢查隔塵網及出風口有沒有積塵，並按照說明書使用內部清潔或送風模式，協助乾燥機內。如果發現隔塵網污糟，可以拆出清潔並完全晾乾後裝回；至於機內深處的污垢、霉菌及難以清除的異味，則應交由專業人員處理。尤其不應為了節省清潔費用，隨便將清潔噴霧或大量液體噴入冷氣機內部，以免損壞零件。與其等到下年夏天重新開冷氣時，才發現機內傳出霉味或製冷效果下降，不如現在花一點時間做好保養，令冷氣機保持較理想的運作狀態。

資料來源：

Panasonic｜2026年夏季冷氣使用與秋季保養調查

Panasonic｜冷氣機清潔及保養指南

Panasonic｜秋季冷氣機防霉及保養方法

香港機電工程署｜家用冷氣機節能貼士