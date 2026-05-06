冷氣出風口清潔｜不少人清潔冷氣時，只會記得拆出隔塵網清洗，但其實出風口同樣不能忽視。如果冷氣出風口或導風板附近出現一點點黑色污漬，有機會是濕氣積聚後形成的霉菌。若長時間不理會，每次開冷氣時，霉菌孢子便有機會隨冷風吹到室內。日本清潔達人分享一個簡單 DIY 方法，只需用廚房紙、橡筋、即棄筷子及中性清潔劑，就可以先清走冷氣出風口表面可見的黑點。



出風口黑色斑點可能是霉菌

冷氣機內部長期有冷熱溫差，加上夏天濕度高，出風口、導風板及機內縫隙都容易積聚水氣。如果清潔不足，便可能慢慢形成黑色斑點。這些看似只是污糟的痕跡，其實有機會是霉菌。

霉菌最麻煩的地方，是它未必只停留在表面。當冷氣運作時，風會由出風口吹出，如果霉菌已經在附近滋生，便有機會被吹散到室內。對於本身容易敏感、鼻敏感或呼吸道較弱的人來說，霉菌問題更加不應忽視。

因此，當你發現冷氣出風口有一粒粒黑點，最好不要等到整片變黑才處理。趁污漬仍在表面、範圍不大時清潔，會比之後要大規模清洗容易得多。

清潔前必須先切斷電源

在開始清潔之前，最重要的一步是先關掉冷氣電源，並拔走插頭。如果冷氣沒有獨立插頭，則應關掉相關電掣或斷路器，確保清潔期間機件不會突然運作。

這一步絕對不能省略。因為清潔出風口時，雙手會靠近導風板及風口位置，而且過程中會使用微濕的清潔棒。如果冷氣仍然通電，便有機會增加觸電或機件意外轉動的風險。

另外，清潔前亦應查看冷氣機說明書，確認哪些部分可以自行清潔。不同品牌及型號設計不同，有些部件不適合自行拆開或濕抹，若用錯方法，可能會影響保養。

自製清潔棒材料簡單

今次介紹的方法，主要是清潔冷氣出風口表面可見位置。需要準備的材料並不複雜，包括即棄筷子、廚房紙、橡筋、廚房用中性清潔劑，以及一個碗或小桶，用來調開清潔液。

做法很簡單，先將廚房紙摺好，包在即棄筷子的前端，再用橡筋固定，便可製成簡易清潔棒。這種清潔棒的好處是幼身，較容易伸入導風板附近的窄位，清走手指難以直接接觸的表面污漬。

如果黑霉或污垢較明顯，可以將廚房紙改成超細纖維布。相比廚房紙，超細纖維布更容易抓住污垢，清潔力亦較好。不過，無論使用哪一種材料，都要固定好在筷子前端，避免清潔時鬆脫或留在冷氣機內。

用中性清潔劑輕抹出風口

清潔液方面，只需要在暖水中加入數滴廚房用中性清潔劑，輕輕混合即可。之後將清潔棒前端沾上稀釋清潔液，再擰至不滴水的程度，便可用來擦拭冷氣出風口及導風板附近的黑色污漬。

清潔時要慢慢抹，不要用力將清潔棒推入太深位置。這個方法只適合處理看得見、碰得到的表面污漬，不應伸入冷氣機內部深處，更不應用硬物刮擦機件。若清潔棒變髒，可以更換廚房紙，或清洗超細纖維布後再繼續使用。

處理霉菌時，不宜一次過倒大量清潔液落入冷氣機。水分如果流入機內，可能會影響電子零件或令內部更潮濕，反而不利於防霉。因此，清潔棒只需微濕，重點是輕力反覆抹走表面黑點。

最後要乾抹 避免水氣殘留

當可見範圍的黑色污漬被抹走後，最後應使用乾身廚房紙作收尾。先將殘留的清潔液抹走，再用乾紙巾或乾布把出風口附近的水分吸乾。

這一步同樣重要，因為霉菌最喜歡潮濕環境。如果清潔後留下水氣，反而可能令出風口更容易再次發霉。清潔完成後，可以保持冷氣機出風口打開一段時間，讓附近位置自然風乾。

如果清潔前後比較，只要黑霉主要集中在表面，通常已可見到明顯改善。出風口由原本佈滿黑點，變得較乾淨，開冷氣時心理上亦會安心不少。