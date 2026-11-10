Plaud Note Pro卡片錄音機：職場最佳工具！AI錄音一鍵即出簡報

Plaud Note Pro卡片錄音機開箱，職場最佳工具！AI錄音一鍵即出簡報：香港不少商務溝通講求快狠準，現場對話一結束，決策細節隨時容易流失。Plaud Note Pro 憑藉薄如信用卡的便攜機身與雙模式錄音，結合具備自主執行力的 Plaud Agent，讓談話紀錄可以直接轉化為實質產出，替打工仔分擔會議後的文書重擔。



Plaud Note Pro可利用專用卡套以MagSafe磁吸在iPhone機背上

卡片輕薄機身支援雙模式收音

Plaud Note Pro錄音裝置外型尺寸與一張普通信用卡相若，厚度只有 2.99mm，重量僅 30g，貼在手提電話背部毫不顯眼。用家只需單手操作，便能隨時隨地記錄資訊。機身頂部配備 0.95 吋顯示螢幕，即時顯示電力狀況與收音進度。硬體配備 4 顆高靈敏度 MEMS 麥克風，將收音距離拓展至 5 公尺範圍，並具備切換機制，可分別對應實體面對面會議或電話通話。配合內置 500mAh 電池及 64GB 儲存容量，連續錄音續航力可達 50 小時，足以支援多場商務洽談需求。

Plaud Note Pro上有一個0.95 吋顯示螢幕，可以一眼就看出錄音、電量等狀態。

對話內容即時生成簡報與電郵

比起市面一般的錄音工具，新一代 Plaud Intelligence 平台最大的升級在於引進具備代理能力的 Plaud Agent。這套智能體能在背景深入掌握討論脈絡，不會只停留在單純的字句轉換。在工作模式下，系統會將擷取到的會議語音，自動整理成結構完整的商業文件，隨即匯出成可供演示的 PowerPoint 簡報、Word 文檔或 PDF 格式。對於需要頻繁跟進項目的行政人員而言，開會時產生的決策能迅速變為工作進度，大幅縮減了撰寫電郵草稿與整理檔案的時間。

機身非常纖薄，方便隨身攜帶使用。

專用磁吸充電線

廣東話多語轉錄結合自動流程

針對香港職場中英夾雜的日常溝通情境，系統支援超過 112 種語言直接進行文字轉錄，涵蓋廣東話、普通話及英文。除了利用對話模式向助理查詢會議細節外，系統也加入自動化流程功能，讓例行追蹤任務能夠按照預定時間自動執行，並直接與團隊現有的日曆、通訊及筆記平台對接。在資料安全性方面，產品通過多項國際資訊安全與私隱保障認證，確保各項商業對談內容不會外洩，兼顧靈活彈性與保密規範。

利用手機及電腦專用軟件來AI翻譯及轉換即出簡報