電熱水壺竟有起火風險？日本再通報Tefal事故　3個位置要檢查

電熱水壺是香港家庭及辦公室最常見的電器之一，無論沖咖啡、泡茶還是煮即食麵，幾乎每天都會使用。不過，看似簡單的煲水過程，原來亦可能存在起火風險！日本消費者廳於2026年11月6日公布最新重大產品事故資料，當中特別提及已經進行回收的Tefal電熱水壺，涉及電源底座及插頭可能出現的安全問題。



事實上，Tefal日本早於2025年9月已宣布回收約418萬部指定批次電熱水壺的電源底座，原因是部分產品的插頭在不當使用下可能損壞，嚴重時甚至引致冒煙或起火。究竟為甚麼電熱水壺的插頭會出現危險？香港用家又應該檢查哪些位置？以下綜合Tefal、日本消費者廳及香港機電工程署的官方資料，整理3個容易被忽略的電熱水壺安全細節。

日本再公布電熱水壺事故 Tefal早前已回收逾418萬部

日本消費者廳於11月6日公布20宗涉及不同消費品的重大產品事故，當中包括兩宗電熱水壺事故，並特別提及由Group SEB Japan銷售、已經進行回收的電熱水壺。根據Tefal日本官方公告，品牌早於2025年9月16日已經宣布，為2021年10月至2024年7月期間製造的指定批次電熱水壺，免費更換電源底座。

這次回收涉及約418.5萬部產品，涵蓋28個型號系列、60款產品，包括部分Aprecia、Justine及其他系列的電熱水壺。品牌指出，部分產品在電源線受到不當拉扯等情況下，插頭可能逐漸損壞。如果繼續使用，便有機會在插座附近出現冒煙甚至起火。根據品牌當時公布的資料，自2024年4月至2025年8月底，已確認16宗涉及插座附近冒煙或起火的事故，當中一人受到輕微燙傷。

冬天快煮壺煲熱水飲 一不小心可能引致火災/觸電 (資料圖片)

電熱水壺為何會起火？問題未必出在發熱元件

提到電熱水壺起火，不少人第一時間可能以為是壺內發熱元件過熱，或者水煲乾後沒有自動斷電。但今次日本Tefal回收事件所關注的，主要是電源插頭及電源底座，而不是單純的壺內加熱功能。電熱水壺屬於耗電量較高的家電，運作時需要透過電源線、插頭及底座接點，將電力傳送至發熱元件。如果電源插頭因為長期拉扯而受損，或者插座與插頭之間出現接觸不良，便可能令局部位置異常發熱。

Tefal在官方安全指南中指出，拔除插頭時如果經常拉扯電源線，可能令電線或插頭受損；如果插頭已經變形、鬆動或變色，繼續使用便有起火風險。因此，電熱水壺即使外觀看起來完好，煲水速度亦沒有明顯改變，也不代表插頭及底座一定沒有問題。對香港家庭而言，最值得注意的是，這類風險不只與某個品牌有關。任何高耗電電器，如果插頭、電線或接點出現損壞，都應該停止使用並安排檢查。

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第一個要檢查的位置：電源插頭及電線

電熱水壺最容易被忽略的安全位置，就是平日插在牆身插座上的電源插頭。不少人煲完水後，會直接拉住電線將插頭扯出來，認為只要拔得出便沒有問題。但根據Tefal官方安全指南，正確方法應該是先關閉電器，然後握住插頭本體，沿直線拔出，而不是拉扯電源線。如果長期用力拉扯電線，可能令插頭內部的連接位置承受額外壓力，增加接觸不良及損壞的風險。

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此外，電線亦不應被重物壓住、過度彎折、扭曲，或者靠近煮食爐等高溫位置。檢查時，可以在關閉電源、拔除插頭並確保電器冷卻後，觀察插頭外殼有沒有變形、裂痕或變色，電線表面有沒有破損，插頭與電線連接的位置是否出現鬆動。如果發現插頭有焦黑痕跡、異味，或者使用期間曾出現異常發熱，便應立即停止使用。Tefal亦提醒，如果插頭的金屬部分已經彎曲、鬆動，或出現明顯變色，都不應繼續使用。

第二個要檢查的位置：牆身插座 切勿與其他高耗電電器共用

除了電熱水壺本身，牆身插座亦是需要留意的地方。香港不少住宅廚房空間有限，可能只有一兩個電源插座，卻需要同時使用電熱水壺、電飯煲、微波爐及咖啡機。為了方便，有些家庭會使用拖板或萬能蘇，將多部電器接駁至同一個電源位置。不過，香港機電工程署在《家居電氣安全手冊》中指出，電熱水壺、電飯煲、暖風機及其他高耗電電器，應盡量由獨立的固定牆身插座供電，避免與其他電器共用同一插座。

第三個要檢查的位置：電熱水壺底座 小心水滴及接點變形

現時不少電熱水壺採用可分離式設計，壺身可以直接從電源底座拿起，方便加水及倒水。但這種設計亦代表，壺身底部與電源底座之間存在電力接點。香港機電工程署提醒，使用電熱水壺、電飯煲等電器時，應避免水分接觸電力連接位置，並留意插頭及接點有沒有因為長期使用而變形，以免接觸不良及過熱。例如在廚房水槽附近為電熱水壺加水時，如果水不小心流到壺身底部，再直接放回電源底座，便可能令水分接觸原本應保持乾爽的電力連接位置。

因此，每次加水後，應確認壺身外部及底部沒有明顯水分，才按照說明書放回底座。如果不小心將大量水倒在底座上，應先停止使用及切斷電源，並按照製造商指示處理；如懷疑水已經進入電氣部分，應交由專業人員檢查。另外，底座與壺身的接點亦不應出現明顯變形、燒焦痕跡或異常鬆動。清潔時亦要特別注意，不應將電源底座直接放入水中沖洗，或者在接通電源時用濕布清潔電力接點。如果需要清潔底座，應先拔除插頭，並按照產品說明書使用適當方法處理。

電熱水壺煲水時 仲有兩個習慣容易忽略

除了上述三個位置，日常使用習慣亦會影響電熱水壺的安全。首先是加水量。不少電熱水壺都會在壺身標示最高水位，但有些用戶為了減少煲水次數，會一次過加入超過上限的水。香港機電工程署提醒，使用電熱水壺時，不應將水加至超過產品指定的最高水位，以免煲水過程中出現危險。另一個需要留意的習慣，就是使用完電熱水壺後長期保持插電。Tefal日本官方建議，電熱水壺不使用時應拔除插頭，並避免濕手接觸插頭或插座。對一般家庭而言，使用後關閉電源，並按照產品說明書處理，會比長期將不需要使用的電熱水壺保持接電更穩妥。

資料來源

日本消費者廳｜2026年11月6日重大產品事故公告

Tefal日本官方｜電熱水壺電源底座免費更換公告

Tefal日本官方｜電熱水壺安全使用指引

香港機電工程署｜家居電氣安全手冊

Tefal香港｜官方維修服務中心