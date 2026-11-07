張家輝 大娛樂騷 演唱會2027｜優先及公售搶票攻略｜座位表＋連結

張家輝《大娛樂騷》（The ChaChaFai 渣渣輝）演唱會 2027｜優先及公售搶票攻略｜附座位表+連結｜影帝張家輝破天荒為全港觀眾帶來全新驚喜，親自策劃並主演《張家輝大娛樂騷》，定於2027年大年初一強勢殺入紅館。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



搶唔到張家輝《大娛樂騷》門票？ >>呢度仲有機會！<<

張家輝早前親自率領一眾深植人心的電影角色，冒著滂沱大雨夜闖紅磡體育館拍攝了一段極具話題性的宣傳短片。影片中他發揮神級演技，瞬間在多個身分之間自由切換，完美重現了5個令影迷津津樂道的經典人物。當中包括來自電影《激戰》中爆發力十足的賤輝，以及《贖夢》裡充滿神秘色彩的蔡辛強。當然少不了喜劇感爆棚、來自《賭俠1999》的化骨龍，加上《金雞SSS》中霸氣外露的哥頓哥，最後還有《陀地驅魔人》裡的發仔。這5位截然不同的人物竟然在同一個時空下交匯，齊齊擠進一輛的士趕赴紅館。

《保誠保險呈獻：張家輝大娛樂騷》將於2027年2月6日至8日，即農曆大年初一至初三期間，一連3日假紅磡香港體育館舉行。為了配合不同日子的節日氣氛與觀眾作息，3場演出的開場時間作出了精心編排。首場初一以及尾場初三的開演時間均定於晚上8時15分，而初二當晚的場次則會稍微延後至晚上9時30分才正式展開。

官方公布，張家輝《大娛樂騷》將會在2027年2月6日至8日 連演三場，於2026年11月17日恆生信用卡優先發售、11月24日則終於正式於Urbtix公售。

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張家輝《大娛樂騷》演唱會2027｜Cityline 恆生信用卡優先發售連結

開賣時間：2026年11月17日中午12時

開賣連結：Cityline

張家輝《大娛樂騷》演唱會2027｜公開發售連結

開賣時間：2026年11月24日早上10時

開賣連結：Urbtix連結

張家輝《大娛樂騷》演唱會2027｜門券、座位表及價錢資訊

官方公布「張家輝《大娛樂騷》演唱會2027」座位表及門券價錢為$1280 / $880 / $580

張家輝《大娛樂騷》演唱會2027｜演出日期

張家輝《大娛樂騷》演唱會2027 演出日期為2027年2月6－8日，合共演出3場。

張家輝《大娛樂騷》演唱會2027｜公開發售資訊

張家輝《大娛樂騷》演唱會2027 將於11月17日中午12時 恆生信用卡Cityline優先發售、11月24日早上10時於Urbtix發售。

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👇張家輝《大娛樂騷》演唱會2027👇（以三面台作參考）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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湯令山Coliseum演唱會2027 優先購票連結

記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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張家輝《大娛樂騷》演唱會2027何時舉行？如何搶購？ 張家輝《大娛樂騷》演唱會2027購票資訊 即睇購買連結及心得 張家輝《大娛樂騷》演唱會2027於哪個場地舉行？ 紅磡香港體育館 舉行 張家輝《大娛樂騷》演唱會2027門券詳情？ 價格為 $1280 / $880 / $580

張家輝《大娛樂騷》演唱會2027｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「張家輝《大娛樂騷》演唱會2027」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好提早10分鐘左右開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。