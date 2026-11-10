Honda CR-V全能榮耀款上市！推出兩种混能動力規格　升級焦點一覽

本田CR-V全能榮耀款於2026年11月10日正式上市。新車將在智能座艙與舒適性配置方面實現進一步優化升級。目前在售的CR-V共提供11個配置版本，官方指導價為18.59萬元人民幣至24.99萬元人民幣。



外觀設計延續品牌家族語言，車頭採用六邊形進氣格柵，搭配線條精煉的LED前大燈；車尾沿用標誌性的L型LED尾燈組，整體視覺簡潔而富有辨識度。車身尺寸預計與現款保持一致，長寬高分別為4703毫米、1866毫米、1680毫米（部分配置為1683毫米或1690毫米），軸距為2701毫米。

CR-V全能榮耀款的外觀設計，延續了品牌家族語言，車頭採用六邊形進氣格柵，搭配線條精煉的LED前大燈。（本田官網）

車廂內飾方面，新車配備10.2吋全液晶數字儀表板與12.3吋懸浮式中控觸摸屏，搭載Honda CONNECT 4.0智導互聯繫統，支持語音交互、遠程控制、在線導航及生態服務等功能。

Honda CR-V全能榮耀款車型圖集▼▼▼

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動力系統提供燃油、油電混動及插電式混合動力三種選擇。燃油版搭載1.5升渦輪增壓引擎，最大功率142千瓦，匹配CVT無級變速箱；油電混動版採用2.0升阿特金森循環引擎與驅動電機組合，引擎最大功率110千瓦，電機最大功率135千瓦，匹配E-CVT電子無級變速箱；插電混動版同樣搭載2.0升引擎與電機系統，引擎與電機參數與混動版一致，WLTC工況下純電續航里程為73公里，同樣匹配E-CVT變速箱。

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