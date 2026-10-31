BYD比亞迪第三代秦PLUS DM-i登場！百公里油耗2.58L　售¥7.99萬起

比亞迪（BYD）又來了！今年的新車裏，筆者看比亞迪都有點頭皮發麻，深深感受到，狂了一年啊。剛又上新車，第三代秦PLUS DM-i發布。



這車本來底子就夠硬。國內的A級插混轎車市場，這車連拿了幾年的銷冠。也是比亞迪旗下走量王炸車型之一。

比亞迪第三代秦PLUS DM-i發布。（BYD）

一貫的主要賣點就是A級價格上到B級空間、低油耗、可油可電，低成本家用。來吧，先看這次的新款價格：

140km領先型，7.99萬，限時7.69萬（人民幣，下同）；

220km超越型，9.09萬，限時8.79萬；

220km卓越型，10.09萬，限時9.79萬。



至於配置的話，新款有6方面的大升級：

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分開來看。尺寸更大了！官方直接強調，第三代秦PLUS DM-i，是「史上最大秦PLUS」。長寬高升級成4840/1900/1498mm，軸距2800mm！作為參考，上一代是4780/1837/1515mm，軸距2718mm。好嘛，繼續揚長啊！這次直接晉升為中級車的水準了。

同時，外觀也調整了。新款把此前的龍臉大格柵改成了破風運動前臉，鯊魚鼻造型設計，搭配鋭眸光刃大燈；側面飛揚躍動腰線，17英寸雙五輻運動輪圈；尾燈流光瑞結，整體更年輕時尚。

配色也很豐富。第三代秦PLUS DM-i有海島藍、鈦晶灰、星月紫、星河米、冰珀青、初雪白、墨竹青7款單色可選；外加海島藍、墨竹青選裝懸浮車頂的兩拼色。內飾的話，有雲紗米、墨煙灰2款全新配色可選。

內裏的具體配置，全新雙幅皮質方向盤、整合式電子懷擋、溫潤木紋儀表台；10.1/12.8英寸中控屏+8.8英寸懸浮儀表，多色漫反射氛圍燈。全車舒享雲朵座椅，前排主駕6向、副駕4向座椅調節，中高配支持通風加熱；後排座椅支持4:6放倒，坐墊加長21mm，新款的乘坐體驗更舒適。

其他還有全景天窗搭配電動遮陽簾；全車33處儲物空間；頂配後排中央扶手，帶雙杯架、手機槽；車載K歌娛樂系統……

新款的核心配置也做了升級。官方強調其搭載第五代DM技術，NEDC百公里虧電油耗再降至2.58L，同級領先。與此同時，可油可電，新款的純電續航增加到了220km，也說是目前同級最長的。

第三代秦PLUS DM-i滿油滿電綜合續航，直接突破至2290km！綜合續航也同級領先了哈。對了，這款用的是插混專用1.5L高效引擎，最大功率74kW，最大扭矩126N·m。電池是插混專用功率型刀片電池哈。

其他需要補充的，前麥弗遜式獨立懸架、後扭力梁式懸架；中高配上了高速爆胎輔助穩定控制系統！這一點，號稱「同級少有的黑科技」，即使140km/h高速爆胎，也能毫秒級響應穩住車身，幫助平安脱險。意思綜合安全配置也更頂。

【延伸閱讀】BYD比亞迪二代海鷗10月20日登場！車身加大改後驅 可選激光雷達（點擊連結看原文）

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智能配置，這次也做了升級。座艙標配DiLink 100智能座艙，頂配車型則提供DiLink 150高階智能座艙選裝或升級。支持5G速聯、智能語音控制、雙音區語音交互、全場景智能語音、手車互聯、哨兵模式、百變主題等等。

同時，第三代秦PLUS DM-i頂配可選裝天神之眼B輔助駕駛光學雷達版，並搭載天神之眼5.0高階輔助駕駛系統。支持城市領航輔助（CNOA）、高快領航輔助（HNOA）、車道巡航輔助（ICC），還有全場景智能泊車輔助，自動泊車、遙控泊車、下車泊入等等。也有智能泊車和1年城市領航的雙兜底！

差不多就這些。綜合看下來，新款最核心的就是外觀調整了、尺寸更秀了；用的第五代DM-i虧電油耗更低，續航能力同級第一梯隊水平；頂配有更明顯的高階智駕的下放，還帶官方兜底，外加一個爆胎穩定系統等等，性價比又上了一個新台階！

真是沒話說了，非要挑理的話，頂配更香。因為激光雷達什麼的是選裝，還沒到入門就標配的程度。要這麼說的話，你們覺得明年有可能更恐怖不?大膽發言，到時候就是今天的頂配成了入門標配，總感覺還能再等等呢，哈哈哈。筆者覺得，比亞迪是真的會自己卷自己，最頂的永遠是他們的下一代。

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