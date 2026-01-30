洗羽絨禁忌！內地女子用洗衣機清洗羽絨時爆炸　臉部被嚴重炸傷

洗羽絨禁忌！香港今年的冬天忽冷忽熱，羽絨穿幾天又要收回去，因此比以往都洗得比較多。但很多人對羽絨嘅保養其實一知半解，以為同普通衣物一樣，丟入洗衣機就可以解決。直到內地近日發生一宗洗羽絨導致洗衣機爆炸的事故，令不少人重新正視問題的嚴重性。



中國國家應急廣播在一月二十五日發佈消息，一名內地女子使用洗衣機清洗羽絨服時發生爆炸，衝擊力大到連洗衣機門都被炸開，跌落地面，現場滿佈羽絨。影片中可見該女子用手掩住面部，鮮血從指縫滲出，旁邊家人一邊驚呼「小心玻璃」，一邊急忙要求送院。畫面震撼，亦令人心寒。更令人不安的是，類似事故並非個別事件。同樣有女子在手洗完羽絨服後，打算用洗衣機甩乾，放入去四、五秒左右，就聽到砰一聲，結果洗衣機發生劇烈異常震動。

羽絨服明明適合水洗，為何偏偏洗衣機會出事？

不少人都聽過「羽絨唔好乾洗」，卻未必知道真正原因。羽絨的保暖能力來自絨子本身的三維球狀結構，內部能鎖住大量空氣。乾洗過程中常用的有機溶劑，會溶解羽絨表面的天然油脂，令絨子變硬、失去彈性與蓬鬆度，最終直接影響保暖效果。

同時，很多羽絨外套標榜防水、防潑水，其實是靠表面塗層實現，而乾洗溶劑亦會破壞這層保護結構。所以理論上，水洗反而比乾洗更適合羽絨服。問題不在於能不能水洗，而在於怎樣水洗。

真正導致事故的關鍵，往往出現在脫水程序。當洗衣機進入高速旋轉狀態，羽絨服內部積聚的空氣無法即時排出，體積隨着離心力不斷膨脹，而外層布料又多為尼龍或聚酯纖維，本身屬於容易產生靜電的材質。當衣物與洗衣桶高速摩擦，靜電便開始累積。

央視曾經做過實驗驗證這個現象。他們在洗衣機內放入含水衣物，運作初期一切正常，但當進入脫水階段，洗衣機突然出現劇烈異動，蓋子被震開，聲響巨大。物理學專家韓再越解釋，這其實是一個氣體膨脹＋靜電積聚的物理過程。羽絨服就好像一個被不斷充氣的密封袋，當內部氣壓加上靜電達到臨界點，便可能出現瞬間釋放的爆裂效應。

為何洗衣機比手洗更危險？

手洗羽絨時，水流緩慢，壓力分散，空氣能自然排出，不會出現大量積氣問題。即使之後擰乾，只要動作溫和，也不會形成高速摩擦。反而洗衣機在脫水階段，轉速極高，瞬間形成強大離心力與摩擦能量，這正正是意外的溫床。

正確清洗羽絨的安全做法

清洗羽絨最安全的方法，仍然是溫和手洗。先在浴缸或大盆中加入約三十度左右的溫水，加入少量中性洗衣液或專用羽絨清潔劑，將羽絨外套完全浸濕後，以按壓方式輕輕擠洗，切勿大力搓揉。清洗時應特別留意衣領、袖口等容易藏污位置，但同樣以輕壓為主。

沖水時要確保泡沫完全洗走，否則殘留洗劑會影響羽絨蓬鬆度。之後以毛巾包裹外套輕輕吸走水分，避免用力擰乾。晾乾時平放或掛起皆可，但需定時輕拍外套，使羽絨分布平均，避免結塊。若必須使用洗衣機，必須選擇標明可洗羽絨的模式，轉速需為最低速，並絕不可單獨只做高速脫水程序。外套應先完全排氣，再放入洗衣袋內減少摩擦風險。