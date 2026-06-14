2026年炎夏將至，天氣熱、洗衣頻率也會特別密，是否想趁機更換新的洗衣機呢？美國權威機構《Consumer Reports》最新整合了長達十年、近75000部洗衣機的維修大數據，原來港人熱捧的傳統日系品牌，其品質已跌出及格線，反而韓系品牌在滾筒式前置洗衣機部門稱霸！早前記者前往該品牌於韓國首爾的家電旗艦店，可以一睹最新該品牌的洗衣機，看到它們最新的洗衣機AI技術的確厲害。馬上先看看這份最新家電評測！



十年大數據揭曉 僅7個品牌洗衣機可靠度合格

一部洗衣機動輒用上好幾年，用家最怕就是使用中途突然故障，購買前無不上網尋找網民推薦款式作參考；美國權威評測機構《消費者報告》（Consumer Reports）最近公布了一份超大型的洗衣機可靠度調查。他們花了足足10年時間，追蹤近65000名會員，收集了2014到2024年間購買的75000部洗衣機數據，主要計算新機買回家5年內的故障率。結果出乎意料，市面上只有7個品牌能夠通過嚴格的可靠度標準。

僅為AI生成參考圖、機型與本報告無關

韓系LG成績「大四喜」 日系不敗神話破滅？

以往買大型家電，很多人第一時間想起日本品牌，這次的大數據統計卻出現大洗牌。評估把洗衣機分成4大類：

1：前置式（俗稱 「大眼雞」）

2：日式頂揭洗衣機（又名「葉輪式」 或 「上置式」）

3：美式攪拌機（俗稱 「歐洲機」）

4：迷你洗衣機（原報告英文名：Compact Washer）

LG是唯一一個在全部4個分類都順利及格的品牌，直接拿下大四喜大滿貫。相反，大家熟悉的日系大廠在這次十年長跑中，未能達到榜單的最低標準線。歐洲「E字頭」及某「S字頭」品牌，還有在香港雖有售但少見的 Speed Queen，則各有2個類別達標。

AI生成圖表

Speed Queen 洗衣量大專攻歐美市場，在香港有售但少見。

五人家庭真實評價 網民熱推洗脫烘

回到實際用家層面，網上論壇Reddit和Threads都有不少真實分享。不少五人家庭的用家表示，天天洗衣服甚至一天洗兩次，耐用度真的很關鍵。有苦主換了LG前置式滾筒洗衣機後，用了5到9年都沒有維修紀錄。用家特別點名讚賞LG的2合1洗衣乾衣機，半夜開機洗衣服幾乎聽不到噪音。內置的蒸氣洗功能更是鼻敏感患者的救星，高溫殺菌後衣服沒有塵蟎，穿上身非常清爽。

用家特別點名讚賞LG的2合1洗衣乾衣機，半夜開機洗衣服幾乎聽不到噪音。

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權威點名優選型號 省水省電雙料冠軍

《消費者報告》的推薦名單中，前置式「大眼雞」的高分機型被LG包攬前8名。當中WM4000HWA型號（美國型號，並未於香港發售）更被官方選為「綠色優選」（Green Choice）。這款機除了洗淨能力強，省水和省電效率都達到市場頂尖水平。部分換機用家甚至反映，改用新款高效率機型後，每個月的水費和電費都有明顯下降的趨勢。

LG WM4000HWA型號（美國型號，並未於香港發售）更被官方選為「綠色優選」（Green Choice）。

記者剛好早前被邀請前往韓國首爾LG D5家電旗艦店，其中一個區域展示出Washer Dryer AI 一體化洗衣機，新機專為簡化洗衣程序而設，採用 Inverter HeatPump 變頻熱泵技術，以低溫乾衣保護衣料並大幅省電。內建 AI DD 2.0 能辨識衣物材質與柔軟度，自動優化洗滌動作。其簡潔平整的外觀設計，一體纖巧的機身能輕易嵌入香港廚房或露台櫥櫃。

LG Washer Dryer AI 一體化洗衣機即將在香港出售

LG Washer Dryer AI 一體化洗衣機即將在香港出售

LG Washer Dryer AI 一體化洗衣機即將在香港出售

美國權威機構《Consumer Reports》洗衣機報告原網址