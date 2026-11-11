Samsung捲軸屏專利曝光！向上拉變21:9 　傳命名Z Slide貴過Fold

據博主「i冰宇宙」爆料，Samsung正在探索一款滑軌屏手機，屏幕比例可在16:9與21:9之間切換，要闊直板還是長直屏由用戶自己決定。



這套思路對應的專利已經公開，Samsung向美國專利商標局提交的設計專利號為2026/0333595 A1，實現方式是通過向上抽拉機身來延長顯示屏。

Samsung正在探索一款滑軌屏手機，屏幕比例可在16:9與21:9之間切換（微博@i冰宇宙）

機身被分成上下兩個可分離的部分，平時握持下半部分，需要擴展時把上半部分向上抽出，後置鏡頭與閃光燈佈置在上半部分，下半部分預留了鏡頭開孔，屏幕完全收納時也能拍照。

完全收起後的屏幕布局與Galaxy Z Fold8十分接近，預計Samsung短期內會延續現有的屏幕比例，而此前Samsung申請過的另一版方案是像Z Fold8 Ultra那樣左右展開。

Samsung新機捲軸屏專利曝光 抽拉即可切換屏幕比例▼▼▼

Samsung在今年初的MWC 2026上展示過捲軸屏原型機，形態與這次專利幾乎一致，只在部分細節上存在差異，該設計用於明年產品的可能性較高。

有消息稱，Samsung計劃明年在推出Z Fold9與Z Fold9 Ultra的同時發布這款捲軸屏手機，暫定名Z Slide，價格預計高於兩款摺疊機。

當然了，這種新形態最終的體驗與一個應用生態有很大關聯，目前的iPhone Duo就是活生生的例子。

而捲軸屏在擴展過程中會呈現多種尺寸和比例，介面需要隨之自然調整，相比摺疊屏的兩種比例更加複雜。

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