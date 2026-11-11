Windows硬碟為什麼永遠從C碟開始？一文看清消失的A碟與B碟是什麼

為什麼Windows的硬碟總是從C碟開始？你每次打開Windows電腦時，有否好奇過為什麼硬碟總是由「C碟」起跳，而不是理所當然的「A碟」？那兩個憑空消失的A碟與B碟，究竟去了哪裡？這背後其實隱藏了一段長達數十年的電腦硬件演進史。



為什麼Windows的硬碟總是從C碟開始？（Wikipedia）

Windows的硬碟預設從C碟開始，是因為A碟與B碟在個人電腦發展初期被保留給了「軟碟機」（Floppy Disk Drive）。這是一項沿用數十年的硬件歷史規範與向下相容設計。

A碟與B碟的歷史使命：雙磁碟時代

在1970年代末至1980年代初（IBM PC與MS-DOS誕生的年代），硬碟是極其昂貴且罕見的奢侈品，一般的個人電腦主要依靠軟磁碟（Floppy Disk）來儲存資料與開機：

A碟（Drive A）：代表第一部軟碟機。電腦開機時，BIOS會優先讀取A碟中的系統磁碟（如DOS開機碟）來載入作業系統。



B碟（Drive B）：代表第二部軟碟機。早期電腦為了方便檔案操作，通常會配置兩部軟碟機，用家可以將開機碟留在A碟，同時在B碟插入應用程式碟或資料儲存碟，這樣複製檔案時就不用頻繁抽出更換磁碟。



如果電腦只有一部實體軟碟機，DOS系統甚至會「虛擬」出B碟：當程式要求存取B碟時，螢幕會提示「請插入B碟磁片並按任意鍵」，讓用家在同一個插槽中換碟操作。

傳統硬碟拆解的構造解析。（RDATA）

硬碟問世：順位排到C碟

到了1983年，IBM推出了配備10MB硬碟的IBM PC/XT，個人電腦正式迎來硬碟時代。由於當時的架構中，A碟與B碟已經被5.25吋或3.5吋軟碟機牢牢佔據（1981年IBM PC推出時首先普及的是5.25吋軟碟機，而更早期有8吋軟碟，3.5吋則是1980年代中後期才在PC上成為主流），微軟與IBM在規劃磁碟代號順序時，便順理成章將第一個實體硬碟指派為「C碟」。隨後安裝的第二個硬碟或光碟機（CD-ROM），則依序往下分配為D碟、E碟等。

8吋、5.25吋、3.5吋軟碟。（Wikipedia）

為何軟碟淘汰後，Windows不把C改回A？

雖然軟碟機在2000年代後逐漸淡出歷史舞台，但Windows依然維持「硬碟從C開始」的規則，關鍵原因在於向下相容性：

路徑硬編碼（Hardcoded Paths）：早期有大量軟件與安裝腳本將系統檔案路徑寫死為C:\Windows、C:\Program Files。如果微軟貿然把系統硬碟預設改回A碟，會導致大量舊款商用軟件與工具程式崩潰。



開發與使用習慣：數十年來，全球工程師與用家的認知早已建立在「C碟是系統碟」的基礎上，沿用此設定的成本遠低於打破傳統帶來的混亂。



1999年的硬碟。（Wikipedia）

現在的A碟與B碟還能使用嗎？

系統預設不會主動將新插入的USB手指或外置硬碟命名為A或B，但這兩個代號並未被微軟鎖死。

如果想使用A或B碟，可以在Windows中打開「磁碟管理」（Disk Management），右鍵點選任何硬碟分割區、SSD或USB手指，選擇「變更磁碟機代號及路徑」，手動將代號指定為A:或B:，系統完全可以正常讀取與運作。

資料來源：Wikipedia、News.am

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

