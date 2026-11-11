【RugOne Xsnap 7 Pro上手評測】首創磁吸運動相機＋軍規三防手機

【RugOne Xsnap 7 Pro上手評測】智能手機形態早已陷入瓶頸，各大品牌往往只能在屏幕尺寸與處理器參數上擠牙膏。Ulefone旗下子品牌近期推出破格新作，將軍規三防手機與磁吸運動相機結合，帶來前所未見的硬派操作體驗。機背可拆卸鏡頭能隨時獨立錄影，配搭超大容量電池與夜視鏡頭，針對極限運動與戶外探險而生。機身極其堅固，無懼任何碰撞。喜愛戶外活動的用家，終於不用再忍受脆弱的玻璃機身，這創新手機實際表現究竟如何？



RugOne Xsnap 7 Pro首創磁吸運動相機

磁吸運動相機實測表現如何？

機背那顆名為 Xsnap Go 的模組，無疑是整部裝置最搶眼的賣點。這顆僅重 39g 的攝錄鏡頭採用磁吸設計，輕輕一拔即可與主機分離。它內置了 1/2.7 吋感光元件，提供 133 度超廣角與 14mm 等效焦距，創意滿分，而且連線穩定度極高。實測獨立錄製 2.7K 解像度影片，SteadyX 防震演算法介入極之積極，確保了畫面流暢。用家甚至能將鏡頭直接扣在不同運動裝備之上，此時手機螢幕隨即變成無線監看屏幕，連線距離最遠可達 50 米，打破傳統手持裝置的拍攝角度限制，玩法極度自由。相機具備獨立 64GB 儲存空間，單次續航力約 40 分鐘。電力耗盡時只需對準吸回手機背部即可自動充電，累計使用時間最高可達 800 分鐘。

RugOne Xsnap 7 Pro 機身擁有三防規格

主攝與紅外夜視質素好嗎？

當你不需要極限運動視角時，手機本身的拍攝硬件同樣交足功課。RugOne Xsnap 7 Pro主鏡頭採用了 50MP 的三星 GN9 感光元件，並支援 OIS 光學防震技術。在日光環境下拍攝，相片成像銳利且色彩還原度相當準確，應付日常打卡需求綽綽有餘。效果立竿見影。色彩極自然。令人驚喜的是那顆 64MP 紅外線夜視鏡頭，在漆黑一片的露營場地中能瞬間點亮整個畫面。這項功能對於夜間探險或尋找失物極具實用價值，紅外線補光燈能拍攝出輪廓極為清晰的黑白相片。前置 32MP 鏡頭亦支援水底拍攝模式，擴展了戶外創作的彈性與可能性。手機本體具備最高防護規格，裝置支援 IP68 及 IP69K 級別防水防塵，帶下水拍攝完全沒有壓力。在惡劣環境下依然能保持鏡頭運作正常，確保不會錯失任何珍貴畫面。

可拆式運動相機不單可以無線傳送影片相片，而且更擁有5米防水能力。

巨型電池續航力表現夠長

進行高強度的戶外活動，最怕遇上設備突然無電的問題。RugOne Xsnap 7 Pro直接在機身內塞入一枚 9300mAh 超巨型電池，從根本上解決了中途斷電的煩惱。正常使用情況下，要撐過兩天兩夜完全不成問題，續航力驚人。即使你頻繁開啟 GPS 導航尋找路線，又或者不斷為外置運動鏡頭補血，它依然能輕鬆應付一整天的極端行程。手機最高擁有高達 558 小時待機及 42 小時通話時間。充電配套方面同樣準備齊全，裝置不僅支援 45W 有線快充，更具備高達 50W 的無線充電技術。配套相當完善。機身更支援 10W 無線反向充電功能，隨時化身成流動充電池救命急用。對於經常遠離市區的行山人士而言，這種全方位的電力支援絕對是保命符，出門更安心。

軍規三防機身設計會否太重？

擁抱巨型電池與可拆卸鏡頭組件，無可避免要付出龐大體積作為代價。它的機身設計充滿粗獷的軍事風格，拿上手份量感十足，習慣了輕薄旗艦機的用家初次接觸必定會覺得墜手。然而這種厚重感換來的是 MIL-STD-810H 軍規認證的頂級防摔防撞能力，就算一不小心從 1.5 米高處跌落石屎地依然絲毫無損。不過因為手機都幾重，用家需要時間適應。硬件方面機身內置 MediaTek Dimensity 8400 處理器，配搭 12GB LPDDR5X 實體記憶體與 512GB UFS 4.0 儲存空間。整體操作流暢度極佳，開啟大型地圖或快速切換拍攝模式，過程完全沒有遲滯感。另外配置 6.67 吋 120Hz AMOLED 屏幕配備了 Corning Gorilla Glass Victus 玻璃，峰值亮度高達 1700nits，畫面極清晰，同時防刮能力強。

一拆運動相機即時無線連結，不需任何設定十分方便。

可以無線連結拍攝，隨時拍攝一些平時難以拍攝的角度。

坦白說，這並非一部面向普羅大眾的常規流動裝置，它不單有極端的外觀設計與驚人重量，相信只能吸引特定用家群體。假如大家熱愛攀岩、越野單車，或是需要長時間在戶外惡劣環境下工作，它的實用性將會遠超一般貴價手機。而且大家亦可以把相機拆下來直接丟進水裡，然後手機留在岸上監看畫面，這種破格玩法目前市場上絕無僅有。它成功填補了三防機與運動相機之間的市場空白。

跟機不少運動相機的磁吸配件

RugOne Xsnap 7 Pro 5G 售價為 $7,499

RugOne Xsnap 7 Pro 香港售價是多少？ 12GB RAM 加上 512GB ROM 版本的香港行貨建議零售價為 HK$7,499，提供沙丘色與黑色兩種選擇 磁吸運動相機與手機本體的防水等級一樣嗎？ 獨立的 Xsnap Go 運動相機具備最高 5 米防水能力；而手機本體則擁有 IP68 及 IP69K 認證，測試條件為最深 2 米及最長 30 分鐘，兩者的防水場景不可直接混用。 手機支援雙實體 SIM 卡及 eSIM 嗎？ 裝置本身設有雙 Nano-SIM 卡槽並內建 eSIM 晶片。不過用家需要留意，一旦啟用 eSIM 服務，系統將會自動停用第二個實體 SIM 卡槽，無法把手機當作三卡同時待機使用。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。

