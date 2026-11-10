雙11優惠終極戰報：全港8大商戶割喉減價，全港各大連鎖商戶不再遮掩，直接將折扣率寫在門面。從過萬元的旗艦手機，到幾十元的超市日用品，八大零售巨頭全面開打。想精明消費，必須看清細則。



換iPhone 18 Pro ／ iPhone Duo 點買最平？蘇寧94折對決香港寬頻減$400

雙11有打算換新手機嗎？Apple最新 iPhone 18 系列與話題機種 iPhone Duo，成為各大商家爭奪客源的前線。

換iPhone 18 Pro點買最平？蘇寧94折對決香港寬頻減$400

香港寬頻HKBN｜雙11頻頻賞

新登記特選家居寬頻平均月費低至 $90（免 3 個月月費及安裝費），100GB 流動通訊計劃僅 $111/月，亞太旅遊數據卡平均每日 $7.93。針對硬件，其網店開出 iPhone 18 Pro 淨機現減 $400，Apple Watch Ultra 4 亦直減 $311。



香港蘇寧 Suning｜94折減過$600

蘇寧網店與實體門市同步提供 iPhone Duo 及 iPhone 18 Pro 全線 94 折優惠。以一部定價過萬的 iPhone 18 Pro 計算，94 折等同直接減去超過 $600，而且容量愈大的型號相對折扣愈多，且免綁定任何合約。消費者更可選擇網上付款、實體門市即場驗機取貨，省下漫長的物流等待時間。



家電網購邊間平？豐澤門市$11特價對決電器幫1折

大型家電與隨身配件同樣競爭激烈。豐澤打破網購局限，首次將「11.11單單有著數」延伸至實體門市，大件家電能親身到門市檢驗；而且雙11活動會一直持續至 11 月 17 日，指定產品標價低至 $11，逾 700 款網店貨品下殺 11 折，首單滿 $1,000 即減 $100，指定系列單單再減 3%。

電器幫（ElecBoy）則主打線上互動，其「雙11由你話事」持續至 11 月 16 日，平台會員投票解鎖指定產品 1 折優惠，包含 $11 的外置充電器與 $111 的多功能旅行插頭，每日早上 11 時還限量發放 $111 早鳥券。手持萬事達卡（ Mastercard）的買家，結算滿 $1,500 輸入優惠碼還能再減 $100。

電玩與智能家居點執平貨？PS5手掣特價配小米65折

個人數碼娛樂與智能家居生態圈亦有深度降價。

索尼互動娛樂 PlayStation 5 的購物節持續至 11 月 12 日。PS5 專用 DualSense 無線控制器建議零售價由原先 $554 降至 $429，PULSE Elite 高階無線耳機降至 $769，多款話題光碟遊戲同步下調售價。

實PS5 體遊戲光碟雙11優惠價精選 原價 雙11優惠價 《沙羅週期》 HK$568 HK$288 《羊蹄山戰鬼 完全版》 HK$498 HK$356 《漫威狼人》 HK$498 HK$356 《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》 HK$357 HK$288 《漫威鬥魂》（Marvel Tokon） HK$328 HK$288 《宇宙機器人》（Astro Bot） HK$428 HK$288 《跑車浪漫旅 7》 HK$473 HK$218 《Marvel's Spider-Man 2》 HK$473 HK$218

小米（Xiaomi）在港舉辦的促銷則橫跨至 11 月 15 日。涵蓋智能手機、平板電腦、掃地機器人及空氣清新機等逾 150 款硬體，普遍提供低至 65 折的直降優惠，成為添置平價生活家電的主要戰場。

小米（Xiaomi）在港舉辦的促銷則橫跨至 11 月 15 日。涵蓋智能手機、平板電腦、掃地機器人及空氣清新機等逾 150 款硬體

超市與淘寶點慳最多？惠康派$1,100優惠券遇上AlipayHK無上限立減

民生消耗品與跨境網購是家庭開銷的必爭之地。

淘寶（Taobao）跨境購物方面，支付寶香港（AlipayHK）推出了直接的付款補貼。據 Finance730 報導，用戶以 AlipayHK 結賬，單筆滿 300 港元即減 10 港元，滿 1,000 港元即減 20 港元，不限使用次數且免預先領券。若在 App 內領取「分期立減 500-50」優惠，配合指定銀行分期付款滿 500 港元即可現折 50 港元，但需注意該分期券無法與加碼賞同時疊加。

日常生鮮與乾糧補給方面，惠康（Wellcome）以「格價大撕」為名推廣至 11 月 12 日。星島頭條報導 顯示，網店派發總值 $1,100 的電子優惠券，每日上午 10 時釋出 $50 現金券，精選貨品低至 $11 起。逢星期五、六送貨上門滿 $888 享全單 88 折，適合集中大量添置急凍食品與家用紙品。