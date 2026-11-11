拖板禁忌｜9類絕不能插拖板的家電清單　「拖上拖」隨時引爆火警

拖板禁忌｜拖板並非無限供電的魔法插座，其物理上限完全受制於牆身插座的額定負載。在香港220V供電標準下，一般家用13A插座的最大安全功率上限為2,860W。萬能蘇與拖板均不得串聯接駁，亦不可在高功率家電上使用拖板。一旦同時開動多部大功率發熱電器，電流瞬間衝破上限，電線內部絕緣層在幾分鐘內高溫熔化，釀成火災。



「拖上拖」隨時引爆火警。

駁拖板為何是隱形起火引線？

客廳角落插座不夠，不少人習慣把一個拖板插入另一個拖板。這種俗稱「拖上拖」的接駁方式，是家居電路最危險的盲區。

延長接駁不會增加總電流承載力，但會成倍增加接觸電阻。每個插頭與插孔的接點，在物理上都存在微小電阻。當數個拖板串聯，接觸點倍增；大電流一旦通過，焦耳熱效應集中在接點爆發。外殼摸起來微溫，裡面的銅片其實已經發燙。

駁拖板為何是隱形起火引線？

消委會過往針對市面上拖板的專項測試中，多次發現溫升過高與短路隱患，甚至有樣本在安全檢測中未能全數達標。若再疊加「駁拖板」的操作，保險絲往往未及熔斷，插座塑膠外殼已受熱碳化，引燃旁邊的窗簾或地氈。

9類絕不能插拖板的家電清單

任何「將電能直接轉換為高熱」或「內置大型壓縮機」的設備，額定功率極高，必須單獨使用固定牆身插座：

1. 電暖爐：運作功率介乎1,500W至2,500W。冬季長時間運作，極易耗盡拖板全部額定負載。



2. 電熱水煲：額定功率常達1,800W至2,200W。短時間內抽走龐大電流，與其他電器共用拖板極易超載。



3. 電磁爐：加熱功率達1,800W至2,200W，長時間打邊爐（火鍋）運轉對拖板負擔極大。



4. 氣炸鍋：耗電約1,400W至1,800W，屬於廚房高頻過載熱源。



5. 微波爐：運作功率多在1,000W至1,500W之間，啟動瞬間突入電流更為顯著。



6. 電焗爐：大型座枱式焗爐耗電高達1,500W至2,000W以上。



7. 電飯煲：全功率加熱階段輸出約600W至1,100W，切忌與其他廚房大功率電器插在同一個拖板上。



8. 熨斗：瞬時發熱線功率達1,000W至1,800W。



9. 乾衣機與冷氣機：熱烘乾功能與壓縮機啟動功率動輒超越1,500W至2,000W，法規均要求使用專屬獨立線路。



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機電工程署5大安全使用貼士

「一插座一設備」嚴禁駁拖板：每一個牆身固定供電插座，只可接駁一個拖板或一個萬能蘇。拖板上絕對不可再插萬能蘇，萬能蘇上亦嚴禁再接拖板。

「一插座一設備」嚴禁駁拖板。

認明英規BS 1363及安全活門：選購時確認三腳插頭具備合規標記與英國標準（BS 1363）字樣，插座孔內部必須裝有防觸電的「安全活門」，杜絕金屬異物跌入觸電。

認明英規BS 1363及安全活門。

拒用不規則「萬能孔」及強插兩腳：市面上充斥能插各國規格的不規則插座，接觸面極度狹窄，極易產生電弧；切勿將兩腳插頭強行硬塞入三腳插座內。

拒用不規則「萬能孔」及強插兩腳。

插孔鬆動或老化立即報廢：插頭插入時若感覺鬆動、搖晃，代表內部銅片疲勞失去彈性，電阻已急遽攀升；拖板屬於損耗品，一般使用3至5年應主動檢查更換。

插孔鬆動或老化立即報廢。

避開水源與切勿懸空拉扯：嚴禁在浴室、廚房鋅盤等潮濕環境使用普通拖板，亦絕不能利用電線將拖板吊掛於半空，長期拉扯會拉斷內部銅線，造成相間短路。

避開水源與切勿懸空拉扯。

資料來源：香港機電工程署、香港消費者委員會

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

