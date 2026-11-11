患癌女友臨終留RTX 5090！開箱砌機後驚現存摺遺書 全網淚崩

患癌女友臨終留RTX 5090：對無數電腦玩家而言，拆開一張當前最頂級的旗艦顯示卡，本應是伴著興奮歡呼的「圓夢時刻」。然而對內地一名年輕男生而言，這張沉甸甸的頂配顯示卡，換來的卻是一場痛徹心扉的生死訣別。內地知名電腦組裝創作者「小周裝機日記」發布的一段上門砌機影片在各大社交媒體平台瘋傳，影片中沒有炫耀性能的狂喜，只有一個被癌症奪去摯愛的青年、一張未拆封的頂級RTX 5090顯示卡，以及一封藏在顯示卡盒內、讓全網網民為之淚崩的絕筆信。



「她變成電腦的心臟陪在身邊，從此你的每一次遊戲都伴隨著她的脈搏跳動。」。（Bilibili）

上門砌機揭心酸真相 滿屋回憶已人去樓空

這宗賺人熱淚的故事，由B站人氣電腦組裝創作者「小周」如實記錄並發布。事發當日，小周如常接單上門，為該名年輕男客戶（陳先生）組裝全新電腦。在開箱點算各項硬件配件時，經驗豐富的小周隨即發現整部主機的用料非同凡響，由核心處理器到散熱架構，無一不是時下頂級的旗艦規格，豪華配置令他不禁好奇詢問背後的選購緣由。

豪華配置令小周不禁好奇詢問背後的選購緣由。（Bilibili）

陳先生這時溫柔地分享，這整套極致的電競設備其實並非自己挑選購買，而是其女友瞞著他暗中精心張羅、準備送給他的巨大驚喜。提到伴侶，男子隨後更滿臉自豪地引導小周欣賞一幅精美書法作品，熱情介紹這些字全出自女友親手題寫，字裡行間滿是才情，男子言談間亦流露出毫無保留的甜蜜與深情。

整套極致的電競設備其實並非陳先生挑選購買，而是其女友贈送。（Bilibili）

然而，心思細密的小周在組裝過程中卻漸漸察覺不對勁。整間屋子雖然陳設溫馨、處處留有二人同居生活的痕跡，但現場始終不見女方的身影，甚至感受不到任何女性在日常生活的動靜與氣息。屋內的空氣冷清得有些反常，讓小周一度暗自猜度，以為這對年輕情侶在近期經歷了感情破裂、無奈以分手收場，更生怕說錯話觸及客戶的傷心處。

陳先生滿臉自豪地引導小周欣賞一幅精美書法作品。（Bilibili）

未抄完的《上林賦》 寫不完的白頭之約

在小周小心翼翼的詢問下，陳先生才強忍眼淚道出殘酷的真相：女友並非負氣出走，而是在不久前因癌症末期不敵病魔離世。而那一幅精美的書法作品正是女友寫給陳先生的訂婚書：漢代司馬相如的千字名篇《上林賦》。

女友寫給陳先生的訂婚書：漢代司馬相如的千字名篇《上林賦》。（Bilibili）

在網絡文化中，「抄《上林賦》，得心上人」是一句深情而浪漫的暗語。由於《上林賦》篇幅冗長、生僻晦澀字極多，若非懷抱著毫無保留的耐心與愛意，極難一筆一劃手抄至終卷。病榻上的女友曾希望親手為陳先生抄完整篇長賦，寄託與心上人執子之手、共度餘生的期盼。

然而，殘酷的病魔沒有給她足夠的時間。那本停留在半途的字帖，最後戛然而止。

小周發現顯示卡盒拆開過，一度以為是二手顯示卡。（Bilibili）

顯示卡盒內的絕筆信：偷偷折現醫藥費 「留置針好痛，你一定要幸福」

當小周打開那個RTX 5090包裝盒時，赫然發現盒內擺放著一張銀行卡與一封信；隨著主機各配件逐漸就位，陳先生才深吸一口氣，將這封絕筆信取了出來緩緩念出。信中沒有面對死神的埋怨，滿是對陳先生未來的牽掛與體貼：

打開那個RTX 5090包裝盒時，赫然發現盒內擺放著一張銀行卡與一封信。（Bilibili）

「親愛的陳先生，好久不見！你看到這封信的時候，我應該已經走啦～先說好，你不能再哭鼻子了！就是怕你哭我才把信偷偷藏在這裡……」

女友在信中回憶起2022年兩人在深圳生活的夏天，那是她一生中最幸福的時光，兩人一起擠車上下班、逛街市買菜做飯、窩在家裡通宵追劇，信裡甚至帶著嬌憨提到「又想吃你做的檸檬雞爪」。隨後，信中揭開了一個令人心碎的秘密——自從她確診癌症後，陳先生不惜傾盡積蓄、四處奔波為她籌措醫藥費，陪伴她度過無數漫長痛苦的療程。女友深知自己病情已無力回天，在人生最後的階段，她瞞著男友，將日常開支與治療費一點一滴省了下來，連同陳先生轉給她的大部分費用全數折現存入這張銀行卡。

「看到那張卡了嗎？你這些年轉給我所有的錢，交的醫藥費，我都折現給你存進去了，密碼是你的生日。如果我走了，這張卡就給你……我知道你現在肯定在罵我傻！但一碼歸一碼，我走了，你的生活還要繼續。我希望你能好好活下去，結婚生子，忘掉我。」

信件末尾，她留下了一個深情的請求：「不過你不能忘記我的請求哦，把電腦乖乖裝好，想我了就去上我的號，別讓我的號廢了！……好了不多說了，留置針有點痛，反正呢陳先生你一定要幸福哦！」

信中沒有面對死神的埋怨，滿是對陳先生未來的牽掛與體貼。（Bilibili）

數碼時代的永恆燈塔 算力算不盡的深情

影片曝光後，隨即引發全網熱議。不少網民留言感嘆，這張具備頂級運算效能的旗艦顯示卡，此時承載的卻是常人難以承受的情感重量。「幾萬個運算核心，也算不盡一個女孩對男生的深情」成為流傳最廣的評語。

儘管部分網民質疑視頻是否含腳本擺拍成分，但該事件折射的真摯情感依然引發廣泛回響，亦提醒我們珍惜眼前人。

親愛的陳先生：好久不見了。你看到這封信的時候，我應該已經走啦～不過先生乖哦，你不能再哭鼻子了！就是怕你哭我才把信藏在這裡，我不信過去這麼久了，你還不能接受事實！哎呀！！！其實我也不想走的，我想過無數次你娶我的場景，但我也知道，這輩子實現不了。還記得22年夏天在深圳那年嗎？那是我最開心最幸福的一年。我們一起上下班，在菜市場買菜做飯，宅在家熬夜追劇……嘿嘿，又想吃你做的檸檬雞爪～如果能一直那樣多好，可惜沒有如果。生病這幾年，謝謝你一直陪著我，是我不爭氣，讓你們失望了。對不起，我要食言了。看到那張卡了嗎？你這些年轉給我所有的錢，交的醫藥費，我都折現給你存進去了，密碼是你的生日。如果我走了，這張卡就給你；如果我好了，那這張卡就是我的小金庫。嘿嘿～我知道你現在肯定在罵我傻！但一碼歸一碼，我走了，你的生活還要繼續。我希望你能好好活下去，結婚生子，忘掉我。在一起的這幾年我很幸福，我是帶著你的愛走的。不過你不能忘記我的請求哦，把電腦乖乖裝好，想我了就去上我的號，別讓我的號廢了！你說你不允許我一聲不吭就走，那我就給你留封信吧，不能正式告別了。好了不多說了，留置針有點痛，反正呢陳先生你一定要幸福哦！ 陳先生女友絕筆

資料來源：Bilibili

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

