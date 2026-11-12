Belkin 迪士尼 x F1 米奇老鼠聯名尿袋實物上手｜今屆F1被那50/50油電混合引擎極大混亂，但並不影響美國貝爾金 Belkin這套米奇老鼠 x F1 行動電源系列的吸引力。Mickey 的大耳圖案幻化成一級方程式賽車上的拉花，極速與童話的碰撞。加上令人即時聯想起紅牛車隊的配色，夠突兀，也夠搶眼！



磁吸行動電源實測：為何底部的圖案才是靈魂？

「Hi！大家好呀！我係米奇老鼠呀！哈，係咪想入我個PIT呢？」

這次聯名主打輕量化的 BoostCharge 纖薄磁吸外置充電器 5K，記者出奇覺得，機面的圖案設計，竟不及機背磁吸位那邊好看。這款 5,000mAh 的「尿袋」針對手感下了苦功。厚度剛剛好。貼在手機背面不刮手，放入褲袋也不覺累贅。它支援 7.5W 無線輸出，並配有 USB-C 接口，能夠同時為兩台裝置供電。完全符合 TSA 手提行李登機標準。（兩款設計、各HK$339）

系列分兩款設計。一款走流線 F1 賽道風，另一款則是極具視覺衝擊的黑紅主調。鍾世傑 攝（圖片玩具F1只為拍攝飾物，不包括在產品內）

拿在手上把玩，你會發現這兩款行動電源，底部圖案其實比封面更搶眼（笑）。那種極致的黑紅對比，極容易令人聯想起近年在賽道上叱咤風雲的紅牛（Red Bull Racing）車隊。不禁讓人期待，如果這電池系列再出下一代，會否改用平治（Mercedes-Benz）車隊的綠與銀配色？

這次聯名主打輕量化的 BoostCharge 纖薄磁吸外置充電器 5K，記者出奇覺得，機面的圖案設計，竟不及機背磁吸位那邊好看。鍾世傑 攝（兩款設計、各HK$339）（圖片玩具F1只為拍攝飾物，不包括在產品內）

自帶線加感應燈？BoostCharge Pro 10K 實戰細節

除了 5K 輕薄版，還有一款針對重度用家設計的 Belkin x Disney x F1 聯乘BoostCharge Pro 感應燈行動電源 10K（HK$559／10,000mAh）。機身內建一條可伸縮的 USB-C 編織充電線，支援 45W 大功率快速充電，足以應付絕大多數旗艦手機與平板的快充需求。

針對重度用家設計的 Belkin x Disney x F1 聯乘BoostCharge Pro 感應燈行動電源 10K（HK$559／10,000mAh）

最破格的設計，頂部加設了一粒可以上掀的 LED 觸控感應燈，最初還以為是 Apple Watch 磁吸充電位，查證後得知具備四段模式（電量狀態、常亮、SOS 及人體移動感應小夜燈），並非單純裝飾。

頂部加設了一粒可以上掀的 LED 觸控感應燈，具備四段模式（電量狀態、常亮、SOS 及人體移動感應小夜燈），並非單純裝飾。

耳機與掛繩：行動電源以外的小挑戰

行動電源之外，這套產品線還試圖包攬用家的日常通勤，定價 HK$279 的真無線耳機具備 ENC 通話降噪與 IPX4 防水防汗，配合極致輕巧的充電盒，總續航來到 26 小時。特別喜歡它小巧且薄身，戴住它看手機，有時不小心淺睡片刻，也不會有「頂耳」的痛感。

定價 HK$279 的真無線耳機具備 ENC 通話降噪與 IPX4 防水防汗，配合極致輕巧的充電盒，總續航來到 26 小時。鍾世傑 攝

各種輕觸操作可以在充電盒蓋上看到，細心！鍾世傑 攝

另一款 2 合 1 皮革手機掛繩（售價 HK$489）配備快拆扣環與 3D 立體磁吸片。米奇頭浮雕配上黑色賽車格調，成熟中帶著一絲玩味。硬派的 F1 元素與迪士尼的魔法二合一，男女都會喜歡。唯一想向Belkin反映的是，這個皮革風手機掛繩系列，以後有沒有可能按角色主題換一換皮料的顏色？如果是黑皮，型格感覺將提升300％。

2 合 1 皮革手機掛繩（售價 HK$489）配備快拆扣環與 3D 立體磁吸片。米奇頭浮雕配上黑色賽車格調，成熟中帶著一絲玩味。鍾世傑 攝

3D 立體磁吸片上有F1方程式跑車及米奇頭浮雕，成熟中帶著一絲玩味。鍾世傑 攝（圖片玩具F1只為拍攝飾物，不包括在產品內）

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