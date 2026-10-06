小米自帶線行動電源10000 67W開售！67W雙向快充+可隨身帶上飛機

小米自帶線行動電源10000 67W正式開售，新品首發價格209元，這款產品通過2026移動電源新國標認證，出門不用額外帶充電線。這款行動電源內置USB-C充電線，線身同時搭配掛繩，拿取方便，出門不用再單獨找充電線，直接就能給設備充電。



容量10000mAh，額定能量39.48Wh，滿足民航標準，可以隨身帶上飛機，出差旅行都能用。它最大支持67W向外快充，給小米17 Pro充電，30分鐘就能充到58%。行動電源自身最高支持65W自充，沒電的時候回血速度很快，不用長時間等待。

小米自帶線行動電源10000 67W正式開售，新品首發價格209元。（小米）

小米自帶線行動電源10000 67W詳細介紹：

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不光手機能用，平板、筆電（手提電腦）、藍牙耳機、智能手環都可以充電，一個行動電源就能搞定大部分數碼設備。機身帶有數碼顯示螢幕，螢幕上直接顯示剩餘電量，剩餘電量一眼就能看清，不用靠指示燈模糊估算。

安全配置做得很紮實，搭載全新安全電芯，全套通過2026新國標測試，內置16項安全保護設計，從電芯到電路做多層防護，降低過熱、短路、過充的風險。

產品新增智能管理功能，可以讀取電池狀態資訊，方便查看電池健康。外觀有淺米色、淺藍色兩款配色，造型簡約，自帶掛繩，不容易脫手。

很多大功率行動電源，普遍體積厚重，攜帶不方便。這款10000mAh版本兼顧大功率和便攜，日常通勤、短途出行都合適。對於經常出門，需要給手提電腦、手機同時補電的用戶，自帶線的設計會省心很多，不用包裏塞一堆充電線。

整體來看，這款行動電源瞄準需要大功率快充的人群，自帶線+67W快充，加上新國標安全認證，209元的首發價，為大家提供了一個新選擇。

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