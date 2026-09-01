香港海關緊急禁售過熱尿袋、金屬測試狂飆 131.4°C 的消息震撼全港。究竟手機背後夾著硬幣、八達通充電有多危險？我們特別訪問到配件品牌 Belkin 香港產品經理，透過硬幣實測拆解「防過熱停機」的底層機制，並為大家整理出挑選 Qi2 安全尿袋的 DIY 自測法。



禁售成因分析：防過熱機制未正常運作

海關日前呼籲市民停用「XPower M10C+6 in 1 Magnetic Wireless Power Bank 10000mAh」這款尿袋（行動電源）。測試顯示，當金屬外物夾在該充電器與手機之間，溫度狂飆至 131.4°C，超出國際安規上限 54%，未能通過基本燒傷測試。

海關提醒市民留意「XPower」一款具備無線充電功能的外置充電器，指其有過熱及引致燒傷的潛在危險，並呼籲市民停用該產品。（政府新聞處圖片）

放硬幣變「電熱爐」？渦流效應下的加熱陷阱

無線充電利用高頻磁場傳遞能量。若手機背板夾雜硬幣、鑰匙或帶金屬環的手機殼，一方面會令磁吸對位不正影響充電效能，二來高頻磁場會在金屬內部迅速誘發「渦流效應」（Eddy Current）。

金屬無法儲存電力，只會將電磁能量轉化為劇烈熱能。若充電器未能在數秒內切斷電源，金屬片會在十多秒內升溫破百，成為潛在燒傷來源。

台灣知名3C科技科技部落格與社群創作者「小丰子3C俱樂部」 3C 達人 Oliver Tu 曾製作關於無線充電風險的解說圖表。

專家示範防爆雙重鎖：解析 FOD 異物檢測與 NTC 溫控

正規無線充電設備不會僅靠電池短路防護。記者聯絡了 Belkin 香港產品經理，他解釋：「市面有Qi2(無線充電聯盟 WPC 規格）認證的充電，均具備異物檢測機制（FOD)，如果中間夾有金屬異物例如硬幣鎖匙，會停止輸出電力，以保安全。」

Belkin 香港產品經理，他使用「Belkin BoostCharge 纖薄磁吸行動電源 5K」為記者進行實測。

他更使用「Belkin BoostCharge 纖薄磁吸行動電源 5K」為記者進行實測，示範將兩枚2元港幣貼近充電磁圈，合格的充電器會立刻閃爍紅燈警告並跳閘關機，他解釋原理：「我們的行動電源均具備溫度監控安全機制，能有效防止溫度持續上升（即過熱保護，Over Temperature Protection）。此項安全機制亦是多個國家安全認證的強制要求。」

將兩枚2元港幣貼近充電磁圈，合格的充電器會立刻閃爍紅燈警告並跳閘關機。

認證防護為何失靈？揭開廠商「韌體偷工」漏洞

Belkin方面因專業考慮，不對個別事件作無證據的批評，而另一家不透露品牌名稱的負責人向記者進一步解釋，市面上許多 CE 或 FCC 認證僅針對電池短路，不等於通過 WPC 的「Qi 官方 FOD 測試」，部分廠商首先考慮產品要更對更輕吸引買家，會在韌體中人工放寬 FOD 的判定臨界點，將夾有小硬幣、金屬貼片等異物誤判為「正常傳輸損耗」，任由磁場持續加熱金屬，引發意外。（以上發言非針對涉事的xpower產品，僅作購物參考。）

市面上許多 CE 或 FCC 認證僅針對電池短路，不等於通過 WPC 的「Qi 官方 FOD 測試」，部分廠商首先考慮產品要更對更輕吸引買家，會在韌體中人工放寬 FOD 的判定臨界點。（無線充電線圈示意圖／僅供參考）

無線充電尿袋｜選購及使用貼士

防範風險無需複雜設備，掌握以下三招即可自我保障：

認準官方標誌：選擇包裝印有 WPC「Qi2」或 Apple「Made for MagSafe」標誌的產品，避開僅標示「相容 Qi」的無牌周邊。可到無線充電聯盟的 Qi 認證產品資料庫，查詢 Qi2 認證無線充電器的最新官方完整名單。（連結）

到無線充電聯盟的 Qi 認證產品資料庫，查詢 Qi2 認證無線充電器的最新官方完整名單。

DIY 硬幣實測：如購買了無線充電尿袋後不放心，可以開啟尿袋電源，將一／二枚 2 元港幣疊在充電區與手機之間並進行充電。合格設備應在數秒內閃燈警告或斷電；若手機持續充電且硬幣於 1 分鐘內快速發燙，說明 FOD 防護無效。

將一／二枚 2 元港幣疊在充電區與手機之間並進行充電。合格設備應在數秒內閃燈警告或斷電。（AI生成圖片、僅用作描述測試方法）

杜絕不良習慣：充電時清空手機背板，切勿夾存信用卡、Cheki相（拍立得／即影即有相紙）、八達通或其他金屬薄片，它的會阻礙無線充電、有機會產生異常高溫；嚴禁在被窩或夏日暴曬的車廂內充電；發現異常燙手應立刻關閉電源。