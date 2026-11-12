GTA 6限量版PS5 DualSense手掣開箱：純白機身重現罪惡城霓虹美學

GTA VI 限量版 PS5 DualSense 手掣開箱：純白機身重現罪惡城霓虹美學！苦候逾十載，廣大機迷終於迎來重返罪惡城（Vice City）的車票。不少PS5玩家早已摩拳擦掌，準備為家中的遊戲設備升級換代，以迎接這場盛大的開放世界體驗。這次我們率先開箱 PlayStation 最新推出的 GTA VI 限量版PS5 DualSense 無線手掣白色版本，這款手掣不僅將罪惡城的獨特霓虹氛圍注入機身，更透過細膩的觸覺回饋技術，為期待已久的玩家帶來身歷其境的感官震撼。



不少機迷引頸以待的GTA VI即將在11月19日正式推出。

純白機身配搭霓虹細節極具質感

將這款GTA VI限量版手掣拿在手上，最直接的視覺衝擊來自於其大膽的色彩配搭。有別於過往遊戲聯乘周邊經常採用大面積花俏圖案的做法，這次Sony選擇了極致純淨的啞光白色作為基調。這種設計不僅保留了 PlayStation 5 原有主機的簡約未來感，更成為了展現 Vice City 霓虹美學的完美畫布。

今次記者取得GTA 6限量版PS5 DualSense 白色版本手掣開箱

握把內側巧妙地融入了螢光粉紅與湖水藍的漸變色帶，隨著光線折射會呈現出猶如 80 年代邁阿密街頭霓虹燈管閃爍的視覺效果。這種恰到好處的點綴方式，使得整隻手掣在未啟動時已像是一件精緻的流行藝術品。

GTA 6限量版PS5 DualSense手掣開箱

仔細觀察手掣的各項細節，不難發現設計團隊在暗處埋下了不少讓死忠粉絲會心微笑的彩蛋。原本佈滿微小 PlayStation 標誌的防滑握把底面，這次特別混入了 Rockstar Games 的經典 R 星標誌以及微縮的棕櫚樹圖案，不僅提升了防滑手感，更彰顯了其限量版的獨特身分。

左右手把位的棕櫚樹圖案

左右手把位的棕櫚樹圖案

正中央的觸控板印有極具代表性的 GTA VI 遊戲標誌，配合周圍淡淡的塗鴉風格拉線，成功將街頭文化與高科技產品完美融合。十字鍵與動作按鈕均採用了半透明材質打造，在燈光映照下散發出一種獨特的通透感，整體組裝工藝維持了廠方一貫的高水準，接縫處嚴密且按鍵回彈力道紮實，完全沒有任何廉價的塑料感。

觸控板印有極具代表性的 GTA VI 遊戲標誌

手掣背部同樣印刻有GRAND THEFT AUTO字樣

GTA VI 手掣限量版售價$639

這款手掣早前開訂就已經旋即售罄，仍未訂購又想買的機迷，只好等待遊戲正式推出後，市面上PlayStation官方Authorized Dealer或Sony官方網站會否再次補貨。