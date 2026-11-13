iPhone 18 Pro買兩個月觸控完全沒反應！苦主竟靠外接滑鼠救急

一名民眾日前分享朋友在機場等飛機時的奇特畫面，只見對方一手拿著手機、另一手竟拿著滑鼠操控螢幕。原來這支購買不到兩個月的iPhone 18 Pro突然觸控失靈，苦主急中生智詢問AI後，意外發現手機可外接滑鼠使用，這段影片曝光後讓不少果迷驚呼，原來手機還有這項功能。



影片中可見，當事人在等飛機時左手拿著手機，手指並未滑動，螢幕卻自己動了起來，原來右手還拿著一顆滑鼠不斷滑動操控。無論是等飛機、等公車還是等火車，都得一手手機、一手滑鼠，畫面相當逗趣。不少網友看到後直呼不敢相信，質疑滑鼠真的可以控制手機嗎？

這位用戶購買不到兩個月的iPhone 18 Pro突然觸控失靈，苦主急中生智詢問AI後，意外發現手機可外接滑鼠使用。（Threads@cqhouse11）

不過這並非搞笑影片，當事人凃小姐其實相當無奈。她表示當然不方便，這次去福岡三天就這樣用了三天，回來後要趕緊去維修。凃小姐提到，她曾經強制重開機，觸控功能一度恢復正常，沒想到出國前又突然失靈。她認為iPhone 18真的很爛，自己是9月第一批購買的用戶，雖然知道第一批產品可能會有問題，但也沒想到會這麼快就出狀況。

iPhone用家靠外接滑鼠操作▼▼▼

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影片曝光後，大批果迷看傻了眼，原來手機還能外接滑鼠。實際測試確實可以操作，不過移動範圍有限，必須不斷挪動滑鼠才能順利控制螢幕。除了滑鼠之外，網友也分享手機甚至能外接鍵盤使用。

連鎖通訊行公關張穆偉表示，其實不只是蘋果，近期各大品牌的手機也都支援這項功能，不過比較舊的機型可能就不一定支援。只要準備一個Type-C to USB-A的轉接頭，就能外接滑鼠或鍵盤。

除了有線連接方式外，如果擔心臨時找不到轉接頭，也能事先配對藍牙滑鼠。操作方式為進入設定，點選輔助使用後選擇觸控，再點輔助觸控，就能連接藍牙滑鼠。如此一來，若觸控螢幕突然罷工，至少還有備案可以救急。

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