港版小米18 Pro系列將推出！實用AI背屏配雙2億鏡頭 及早預訂優惠

港版小米Xiaomi 18 Pro系列即將推出，及早預訂優惠送耳機！旅行自拍總嫌前鏡畫質未如理想，與使用 iPhone 的朋友傳送原圖又得靠即時通訊軟件壓縮傳檔，日常用機的種種小限制，即將迎來新轉機。即將11月18日推出的小米Xiaomi 18 Pro及18 Pro Max，正是首次引入香港的機背副螢幕旗艦新作，不僅在互動與 AI 玩法上打破傳統，更集結雙2億像素 Leica 鏡頭、2nm 旗艦級處理器，以及破天荒支援 AirDrop 跨系統互傳功能。



小米Xiaomi 18 Pro 加入背屏，配合AI玩法十分實用。

背螢幕結合AI有何新玩法？

小米Xiaomi 18 Pro及18 Pro Max 機背螢幕是今代系列的重點設計之一，配合生成式 AI 技術後衍生出多種實用與趣味功能。用家只需要輸入簡單的文字指令，系統便能自動編寫專屬的背屏輕量化小程式，無論是簡單小遊戲、紀念日倒數卡都能隨手生成。此外，背螢幕亦支援 AI 個人化桌布與多圖融合技術，能夠將日常照片轉化為風格化動態桌面，甚至生成與寵物、虛擬角色的專屬合照。

用主鏡自拍都可以利用背屏來取景

在實用場景方面，背螢幕徹底改變了手機自拍與外遊溝通的體驗。用家自拍時可直接開啟背屏即時預覽，並調用機背的2億像素大底主相機進行高清拍攝，即使單人旅行也能精準掌握構圖，無需再受限於前置鏡頭的畫質。同時，背螢幕支援29種語言的即時雙向對話翻譯，面對面交流時手機正反兩面會各自顯示對應語言，免除遞交手機的步驟。

直接利用背屏顯示翻譯不同語言

Leica雙2億鏡頭配置有多強？

影像系統向來是小米旗艦手機的拿手好戲，今代更進一步升級為三鏡頭組合，當中包括2億像素 Leica 主鏡頭、2億像素 Leica 長焦鏡頭，以及5000萬像素 Leica 超廣角鏡頭。雙2億高像素感光元件讓主攝與長焦端皆具備充足的細節解析力，面對旅行途中遠近不同的景物，無論放大裁切抑或遠距離抓拍，均能保留清晰銳利的畫面層次。

新機配置雙2億像素Leica鏡頭，無論自拍或旅行影風景相，都可以簡單拍攝出大師級照片。

其中 Pro Max 版本的主相機更首度引入 LOFIC 超高動態範圍技術，透過在像素旁增設高容量電容防止強光溢出，有效抑制高反差環境下的高光過曝問題。無論是海邊日落逆光還是夜間霓虹街景，皆能完整保留明暗細節，同時內置模擬經典Leica菲林相機影調，直接拍攝即可呈現富質感的相機色彩。

可以直接將手機（右）內的相片或文件，直接以AirDrop無線傳送至iPhone之上（左）。

2nm處理器與跨生態互聯有何亮點？

新機搭載採用 2nm 製程工藝的高通 Snapdragon 8 Elite Gen 6 系列旗艦處理器，配合新一代散熱結構，在應對高負載遊戲與大型 AI 運算時保持流暢穩定。電池方面，Pro Max 在機身內塞入了高達 7050mAh（典型值）的小米矽碳負極電池，並支援 100W 有線快充及 50W 無線快充，大幅紓緩外出時的電量焦慮。

對應100W有線快速充電。

值得留意的是，新機進一步打通了與Apple iOS 生態的連接壁壘，正式支援 AirDrop 快捷分享功能，可將高清原圖及檔案不需要另外裝app，就可以直接秒傳至 iPhone，亦能與 Mac 及 iPad 進行跨裝置檔案拖拽及訊息流轉。此外，螢幕更首度加入智能防窺技術，提供全螢幕、局部以及兩側防窺等多種模式，在乘搭交通工具或辦公室處理機密資訊時，有效防止旁人窺看螢幕內容。

屏幕加入智能防窺技術，旁人難以觀看屏幕內容。

小米Xiaomi Pro系列新機即將11月18日中午12時正式香港發佈，現在小米官方網店正舉行盲訂預約優惠，立即預約並於早鳥期購機，即送小米Xiaomi Buds 6（價值HK$ 759），絕對值得各位米粉搶先預購。



官網已經展開盲訂優惠活動