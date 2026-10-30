vivo X Fold 6 評測：2 億像素蔡司鏡頭配巨量電池成摺機新標準？

vivo X Fold 6 上手評測：一直以來不少人認為摺疊螢幕手機的相機及續航力都是其最大短板，今次vivo X Fold 6 攜著 2 億像素三星感光元件、6,900mAh 藍海電池，以及深度調校的 OriginOS 7 Fold 系統正式推出。而且機身厚度收窄至展開時僅 4.40mm，機身只有 228g，究竟能否顛覆現有旗艦摺機生態？



機身手感與鉸鏈做工非常高水準

機身手感與鉸鏈做工是否達到頂級水準？

當各大品牌競相追求極致平直中框時，vivo 選擇了一條兼顧握持舒適度的路線。機身中框看似平整，邊緣處卻經過細緻的弧度打磨，完美銜接轉軸處的圓角過渡。這種圓潤倒角化解了摺機展開時手掌邊緣的刮手感。

vivo X Fold 6 評測

機身提供夜幕黑與海境藍雙色，夜幕黑背蓋選用玻纖複合材料，機身厚度壓在展開 4.40 mm、摺疊 9.40mm，重量為 228g；海境藍則採質樸玻璃後蓋，厚度相應增至 4.80mm與 9.90mm，重量為 235g，手感各異。右側音量鍵與整合指紋感應的電源鍵採用了不同的拋光工藝，盲按時辨識度極高。摺疊時位於右側、展開後移至左側的自訂實體動作鍵，更可設定長按或雙按快捷指令。機背居中的大圓形鏡頭模組雖然凸起顯眼，但因配置均衡，平放桌面打字不會太晃動。

vivo X Fold 6機身手感不錯

防護規格給足誠意，手機支援 IP58、IP59、IPX8 及 IPX9 防水防塵等級，官方指高溫高壓水柱衝擊亦能安然度過，更能在零下 20℃ 低溫環境穩定運作。盒裝內隨附 100W 閃充插頭、Type-C 充電線與鉸鏈保護殼，毋需用家額外張羅。

機身十分纖薄，就算摺起亦不足1cm厚

雙螢幕顯示與摺痕控制表現究竟如何？

外螢幕採用 6.51 吋 AMOLED 面板，顯示比例為 20:9，解像度 2528 x 1120，單手打字如同操作一般直板手機。翻開內螢幕，迎來 8.02 吋 ZEISS Master Color 大面板，解像度達 2504 x 2312。兩塊螢幕皆支援 1 至 120Hz LTPO 動態更新率，且雙雙擁有高達 5000 nits 的局部峰值亮度，日光下的大型戶外取景清晰可辨。

打開屏幕後中間摺痕深度屬於中規中矩水準

中央摺痕深度屬於中規中矩水準，垂直平視時不明顯，但在特定反光視角下手指輕撫仍有凹凸感。所幸色彩調校與可視角度極為均勻，內外雙螢幕的發色一致性毋庸置疑。

3鏡Leica相機系統 拍攝相片質素相當不錯

2 億像素蔡司鏡頭拍攝實力有多強？

相機是這部新機最令人驚喜環節，評測時發現這套鏡頭組合打破了摺機影像永遠向輕薄妥協的問題。主鏡頭選用 2 億像素三星 HPB 感光元件（尺寸為 1/1.4 吋，f/1.68 光圈），支援蔡司 T* 鍍膜與 OIS 光學防震。日間拍攝時，高像素輸出帶來細節豐富的畫面，邊緣銳利度控制得當，沒有過度運算的油畫感。拍攝人像時，膚色呈現生動紅潤，蔡司自然色彩模式則忠實還原現場光影層次。

長焦端搭載 5,000 萬像素 Sony LYTIA 602 感光元件潛望鏡頭，提供 3 倍光學變焦。超廣角鏡頭同樣為 5,000 萬像素配置，內外螢幕各配置一顆 2,000 萬像素鏡頭，無論是多人群體自拍或展開機身取景，均能輕鬆應對。另外，因為 vivo 自研 V3+ 影像晶片，主鏡頭支援 4K 60fps 人像影片及 8K 30fps 錄影，並首度支援外接蔡司增距鏡，大幅擴展遠攝創作空間。

vivo X Fold 6試相：

試相：10倍遠攝

試相

試相：背光下對比度仍然相當不錯

試相：長焦微距拍攝

試相：廣角低光度下拍攝質素非常不錯

聯發科處理器與大容量電池續航表現不俗

效能配置上，國際版未採用高通 Qualcomm 平台，反而是選用聯發科MediaTek 天璣 9500 超級版晶片，搭配 12GB LPDDR5X Ultra RAM 與 512GB UFS 4.1 ROM。日常多工切換完全不卡頓，大型遊戲在開啟高畫質模式下發熱控制亦在合理範圍內。利用Antutu跑分，取得350萬分，尚算是旗艦級的水平分數。試玩3A級大作《鳴潮》時，當然仍可以平穩地以高畫質 60fps 地玩遊戲，不過可以看到當時GPU已經用了近100%的算力，所以論性能還是與同期推出的X500 Pro Max差一點點。

玩《鳴潮》時高畫質仍可以穩定地行近60fps

利用Antutu跑分取得約350萬分

機身塞入等效 6,900mAh 藍海雙電芯電池，採用第五代矽負極與第三代半固態電池技術，在超薄摺機中極為罕見。配合 80W 有線閃充、40W 無線充與反向無線充電，電量焦慮一掃而空。記者實際一日重度使用下，其連續使用續航時間接近 15 小時，外出使用一整天亦游刃有餘。

多視窗工作

「原子工作台 2.0」支援多達 4 個應用程式同時同屏運作，且能隨意調整分割視窗尺寸。系統更支援與 Apple 生態圈互聯，可流暢跨系統投屏至 Mac 或 iPad、讀取 iCloud 檔案，甚至聯動 AirPods 與 Apple Watch 穿戴裝置。

vivo X Fold 6 售價為 HK14,999（12GB+512GB），於指定期內購買及官方網登記更享價值 5,810 之 6 個月碎屏保。

vivo X Fold 6 港版規格 屏幕（外） 6.51吋 2528 x 1120 AMOLED （424 ppi、5000 nit、1-120Hz） 屏幕（內） 8.02吋 2504 x 2312 AMOLED （424 ppi、5000 nit、1-120Hz） RAM & ROM 12GB RAM + 512 GB ROM 處理器 聯發科技天璣9500 超級版（Dimensity 9500 Super Edition） 系統 OriginOS 7 Fold（Android 17） 相機（前攝） 前主攝：2000萬畫素廣角鏡頭（f/2.4） 前副攝：2000萬畫素廣角鏡頭（f/2.4） 相機（後置） 5000萬像素潛望長焦鏡頭（f/2.57） 2億像素高動態主鏡頭（f/1.68） 5000萬像素超廣角鏡頭（f/2.0） 網絡 Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0 其他 NFC、USB 3.2 Gen1 防水防塵等級 IP58、IP59、IPX8、IPX9 充電功率 80W極速閃充 + 40W無線充電 電池容量 6900mAh 尺寸 （黑色／打開）157.16 x 145.66 x 4.4mm （黑色／摺疊）157.16 x 74.26 x 9.4mm （藍色／打開）157.16 x 145.66 x 4.8mm （藍色／摺疊）157.16 x 74.26 x 9.9mm 重量 228g（黑色）／235.3g（藍色） 售價 $14,999