2026金搖桿獎名單　生化危機9奪得榜首　影之刃零微差屈居亞軍

2026年第44屆金搖桿獎獲獎名單已正式揭曉，作為今年遊戲圈首個重量級獎項，年度終極遊戲大獎的歸屬備受關注。



最終，CAPCOM旗下《生化危機9：安魂曲（Resident Evil Requiem）》以17%的得票率奪得年度終極遊戲大獎，國產3A武俠動作遊戲《影之刃零（Phantom Blade Zero）》則以16%的得票率位居第二，僅以1個百分點之差遺憾落敗。

CAPCOM旗下《生化危機9：安魂曲》以17%的得票率奪得年度終極遊戲大獎（CAPCOM）

《紅色沙漠（ Crimson Desert）》以15%的得票率排名第三，前三名得票率僅相差1個百分點，競爭十分激烈。

除了年度終極遊戲，《生化危機9：安魂曲》還一舉斬獲年度最佳主機遊戲、最佳遊戲預告片以及最佳主角演出，共拿下四項大獎，成為本屆金搖桿獎的最大贏家之一。

此外，CAPCOM還獲得年度最佳工作室獎，《紅色沙漠》獲得年度最佳PC遊戲，《巫師4（The Witcher 4）》則當選最受期待遊戲。

值得一提的是，《影之刃零》雖然未能奪冠，但在全球玩家投票中以微弱差距獲得亞軍，展現了國產3A遊戲在國際市場上的關注度和競爭力。

《影之刃零》雖然未能奪冠，但在全球玩家投票中以微弱差距獲得亞軍。（Playstation）

據了解，《影之刃零》於2026年10月29日正式發售，由國內遊戲開發商靈遊坊自主研發，採用虛幻引擎5打造。

遊戲以暗黑武俠世界為背景，融合中國傳統武術與蒸汽朋克元素，主打高速、凌厲的動作戰鬥體驗。

2026年金搖桿獎完整獲獎名單如下：

．年度終極遊戲：《生化危機9：安魂曲（Resident Evil Requiem）》

．最佳敘事獎：《超英派遣中心（Dispatch）》

．最佳音效設計：《鬼武者：劍之道（Onimusha: Way of the Sword）》

．最佳多人遊戲：《超級變色龍（MECCHA CHAMELEON）》

．最佳視覺設計：《控制：共振（Control Resonant）》

．最佳遊戲擴展：《毀滅戰士：黑暗時代（DOOM: The Dark Ages）》DLC《啟示錄》

．最佳自發行獨立遊戲：《超級變色龍》

．最佳獨立遊戲：《Valheim：英靈神殿》

．最佳遊戲硬件：Steam Controller

．年度最佳工作室：CAPCOM

．最佳搶先體驗遊戲：《深海迷航2（Subnautica 2）》

．最佳原聲音樂：《超英派遣中心（Dispatch）》

．持續遊玩獎（手機端）：《小丑牌（Balatro）》

．持續遊玩獎（主機及PC）：《Minecraft》

．主播選擇獎：《超級變色龍》

．最佳遊戲預告片：《生化危機9：安魂曲》——Evil Has Always Had A Name

．最佳重製／復刻遊戲：《巫師3：狂獵（The Witcher 3: Wild Hunt）》重製版

．開發者選擇獎：《超級變色龍》

．最佳遊戲改編作品：《鐵肺（Iron Lung）》

．最佳配角演出：《人機迷網（Pragmata）》——Grace Saif（飾戴安娜）

．最佳主角演出：《生化危機9：安魂曲》——Angela Sant'Albano（飾格蕾絲·阿什克羅夫特）

．年度最佳遊戲：《紅色沙漠》

．年度最佳主機遊戲：《生化危機9：安魂曲》

．評論家選擇獎：《Big Walk》

．最受期待遊戲：《巫師4》



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