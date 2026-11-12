史上最狂員工福利！備受全球玩家矚目的遊戲大作《GTA VI》(俠盜獵車手VI) 將於11月19日正式發售。為迎接這場遊戲界盛事，電腦周邊大廠羅技（Logitech）破天荒宣佈推出「羅技遊戲日」（Logi Game Day），允許全球全體員工（包含實習生）自即日起至2027年11月止，自由選擇彈性帶薪休假一日專注玩遊戲，亦可配合11月19日《GTA 6》上市日放假。最新人力數據顯示，《GTA 6》上市單日可能引發全美高達150萬人請假，恐造成約10億美元的經濟生產力損失。



羅技推遊戲假迎GTA6！（Logitech）

打機非浪費時間？羅技顛覆職場偏見推全體有薪遊戲日

羅技今日宣佈設立「羅技遊戲日」，這是一個專門為員工設立的休息日，旨在鼓勵員工玩遊戲，並正式認可遊戲對認知和職業發展的益處。這是羅技史上首次舉辦全公司性的遊戲日。「遊戲日」是羅技研究的自然結果，該研究表明遊戲與職業表現之間存在密切聯繫。在羅技近期發布的「羅技 Ctrl Tomorrow」研究中，81%的遊戲玩家認為遊戲能夠增強現實生活中的自信心，減輕焦慮，並與更好的日常工作表現相關。

+ 1

Logitech行政總裁Hanneke Faber直言，商界必須徹底拋棄「打機等於浪費時間」的陳舊觀念。根據羅技官方發佈的最新公告，這項全新福利不僅適用於旗下7,000名員工，更被官方定調為對企業文化與人才技能的長期投資。

全新福利不僅適用於旗下7,000名員工，更被官方定調為對企業文化與人才技能的長期投資。（Logitech）

羅技旗下品牌Logitech G總經理Robin Piispanen指出，遊戲中磨練的技能完全能無縫接軌至高壓的工作環境。內部調查數據顯示，高達98.8%的受訪企業IT決策者認同，電競培養的策略思考與解難能力對職場有實質幫助。

詐病潮恐蒸發10億美元！《GTA 6》衝擊全美產能的震撼數據

根據美國人才管理平台BambooHR針對340萬名在職人士的獨家請假數據分析報告，《GTA 6》發售當日的休假申請率較往年同期暴增近13%。最讓僱主頭痛的是，打算請假的玩家中，有一半（50%）表示傾向當天臨時「報病假」而非提前申請有薪假（PTO）。《Fortune》（財富雜誌）引述人力資源分析估計，這波請假潮若高達150萬人離崗，恐令全美單日面臨高達10億美元（約78億港元）的生產力損失，但經濟學家亦指出快樂員工帶來的長遠效益未必是壞事。

面對來勢洶洶的詐病潮，堵截已成下策。羅技總部索性將自家遊戲直播活動與《GTA 6》上市日綁定，在美國聖荷西（San Jose）同步舉行。

資料來源：Logitech、Fortune

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

