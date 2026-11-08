Switch 2或無實體卡？Nintendo主力廠停產ROM晶片　卡帶恐成歷史

台灣半導體巨頭旺宏電子近日正式決定，將關閉為任天堂Switch及Switch 2主機供應專用ROM卡帶存儲晶片的業務。



這家曾經支撐了數億張Switch卡帶生產的半導體廠商，決定將戰略重心轉向利潤更高的數據中心市場，這一舉動被視為實體遊戲卡帶時代逐漸終結的信號。

台灣半導體巨頭旺宏電子近日正式決定，將關閉為任天堂供應專用ROM卡帶存儲晶片的業務。（X@hussien11）

根據金融機構MST Financial資深分析師David Gibson披露的數據，旺宏電子的持久性存儲業務（主要為遊戲卡帶ROM）在過去一年中遭遇了斷崖式下滑，其在公司總營收中的佔比已從26%萎縮至僅剩5%。

隨着第三季度財報的發布，旺宏電子明確表示將停止開發此類新型晶片，並將原本生產卡帶晶片的產能全部調配至數據中心領域，轉而生產需求更旺盛的eMMC和NAND快閃記憶體。

從硬件特性來看，任天堂Switch使用的卡帶晶片屬於專用ROM性質，雖然具備大容量和讀取穩定的特點，但相比目前主流的快閃記憶體技術，其生產成本高且利潤空間日益被擠壓。

從硬件特性來看，任天堂Switch使用的卡帶晶片屬於專用ROM性質。（Unsplash@Jacob Spaccavento）

雖然任天堂目前還擁有其他獨立的晶片供應商，短期內零售市場不會出現實體卡帶大規模斷貨的局面，但核心承包商的退出無疑會給Switch 2的供應鏈帶來額外壓力。

與此同時，任天堂玩家的購買習慣也已發生劇變。數據顯示，數字版遊戲購買量已佔到任天堂總軟件銷量的61.5%。行業人士預測，隨着ROM晶片供應收緊，發行商將大規模推行空盒版模式。

簡單來講，就是玩家買回來的實體包裝盒裏不再包含完整的遊戲卡帶，而只有一張印有授權兌換碼的卡片，玩家仍需通過網絡下載核心遊戲文件。

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