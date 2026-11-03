《影之刃零》深度實測　融合魂類硬核格擋　難度介乎黑神話與隻狼

2026年10月29日，全新國產3A單機遊戲大作《影之刃零》終於正式發售。這是號稱「第一款國產3A武俠動作遊戲」，一經發售就引爆全平台熱度！Steam平台同時在線人數突破77萬，全語言好評率衝到87%，並且熱度和評分還在持續上漲。



對於這款遊戲，其實我早在《黑神話：悟空》發售時期就特別關注了。因此我少俠也是第一時間給各位少俠們體驗一番，那今天就和大家簡單分享這款遊戲的上手體驗吧。前排提示：非廣告內容，全是我作為玩家的真實感言！

Steam平台同時在線人數突破77萬，全語言好評率衝到87%，並且熱度和評分還在持續上漲。（Steam）

OK看到進入遊戲之前的畫面，衝擊力非常足，作畫細膩，質感十足。想來遊戲畫面也會非常炸裂。但是，一進入遊戲就沒給我繃住，這主角初始形態的建模也太素了。風景環境確實不錯，但是人物有點出戲，膚色蠟黃，線條塗抹，有很重的網遊風味。

一進入遊戲就沒給我繃住，這主角初始形態的建模也太素了。（科技狐提供）

哎，不對啊，我看過宣傳影片的畫面都極具質感，難道是因為我尚未解鎖進階外觀造型？那先探一下劇情吧，看看這些皮膚都是怎麼個事。劇情一開始，我們操作的主角叫「魂」，一個稀有的單字ID，有玩家說是不是暗示這是「類魂」遊戲。

劇情一開始，我們操作的主角叫「魂」，一個稀有的單字ID，有玩家說是不是暗示這是「類魂」遊戲。（科技狐提供）

新手指導確實非常像魂遊，但其實不是，後續我會補充說明。我們最基礎的兩個能力是格擋和閃避，並且還有完美格擋和閃避；簡單說就一句話：紅閃藍擋——OK可以征戰Boss了。過完新手指導，畫風突然一變：我去，原來是倒敘劇情！

主角這建模，Boss這質感，這打鬥特效……完全超出了我的預期！（科技狐提供）

主角這建模，Boss這質感，這打鬥特效……完全超出了我的預期！我們不僅能帥氣的連續彈飛Boss的飛劍，還能使用暗紅色的劍刃斬擊敵人，過癮！不過這個boss戰只是序章，作用是讓玩家提前體驗主角歷練大成後的快感。

我們不僅能帥氣的連續彈飛Boss的飛劍，還能使用暗紅色的劍刃斬擊敵人，過癮！（科技狐提供）

同時交代主線大綱：魂與左殤是同門兄弟，兩人幼年時拜「組織」首領為義父；兩人原本有某個共同的人生目標，不知什麼原因，後來左殤與魂徹底決裂；左殤已經成為「組織」新任冥主，並且似乎義父也已經被他所害。

左殤已經成為「組織」新任冥主，並且似乎義父也已經被他所害。（科技狐提供）

兩人死戰結果是互相刺穿對方心臟，彌留之際兩人被神秘的鬼手所救（疑似某個江湖神醫）；但是兩人受損的心臟都只能支撐66天的生命，於是他們開啟了最後兩個月的博弈與廝殺。

兩人受損的心臟都只能支撐66天的生命，於是他們開啟了最後兩個月的博弈與廝殺。（科技狐提供）

好的，進入正片，主角直接刷新在一輛敞篷馬車上，同時「司機」還補充了世界觀設定：武林中出現了一種怪病，會讓人變得像行屍走肉，只知道殺戮，人們稱之為「怪面」，簡單說就是「小怪」和常規Boss的由來。

好的，進入正片，主角直接刷新在一輛敞篷馬車上，同時「司機」還補充了世界觀設定。（科技狐提供）

哎呦又畫風一轉——馬車追逐戰！冥主左殤派出「組織」高手追殺主角，但主角也不是凡夫俗子，直接表演一手駕車一手戰鬥爽；敵人射出的火槍子彈，我們還能用劍背身格擋，非常帥氣！注意敵人閃紅光的時候要閃避，前面我們說過「紅閃藍擋」。

哎呦又畫風一轉——馬車追逐戰！（科技狐提供）

不怕你們笑話，我第一次玩的時候就沒注意，以為要格擋卻一直沒成功。結果過場動畫一直沒觸發，於是我就一直在「騎馬來的路上」，一度懷疑卡Bug，真是笑死了。遠程戰鬥結束，還有車上的近身搏殺，整場戰鬥酣暢淋漓，是3A遊戲中罕見的超高質量追逐戰。

遠程戰鬥結束，還有車上的近身搏殺，整場戰鬥酣暢淋漓，是3A遊戲中罕見的超高質量追逐戰。（科技狐提供）

OK講完劇情，我簡單說一下跑圖體驗。人物的活動限制還是不少的，空氣牆依然存在，但相比黑猴少很多，比不上老大哥《隻狼》那樣隨便飛檐走壁。只有牆上有特定劃痕的時候，我們才能施展輕功跳上去。

《影之刃零》更多細節：

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然後就是魂遊裏常見的「門不能從這邊開啟」，說實話看到這句提示我沒繃住。好在這個遊戲的解謎很簡單，基本就是打個精英怪就開了。哦，順便說一下打小怪的體驗，影之刃的近戰小怪格擋能力很強。

玩家基本無法通過連續搶攻打破防，你一直搶攻它就一直零幀格擋，屬實有點陰間。不過，在處決方面影之刃零很優秀，背身偷襲時，如果附近有第二個敵人，我們可以做到連續處決。額外說一下，主角大招充能沒有滿的時候，千萬別誤觸大招，否則會進入僵直狀態！

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好的，我們繼續過劇情，開門後迎來第一個Boss殘鋼，我感覺這隻能算是引導玩家的精英怪。這裏我吐槽一下，影之刃Boss受擊模組有正反兩面，反面模組比較一般；此時它會背對着我們，連招過程有種「我在連續猛踹對面屁股」的喜感。

但這個缺點也算能接受，瑕不掩瑜。完成斬殺後，我們可以收集到Boss的專屬武器，每把武器都有自己的特殊能力。這是影之刃的特色設定，幾乎每次斬殺新Boss，我們都能獲得新武器新能力。接着推進劇情，我們就遇到了第一章最終Boss大樹守……不是，巨斧彭猛！

斧老大是專門給玩家練習格擋的，攻擊頻率很高，但傷害較低，而且格擋後它會迅速破韌；就像《鳴潮》那樣，破韌後它就趴窩了讓你輸出。打贏Boss後我們會觸發劇情動畫，補充我們主角的過往身世。

然後我們會發現：65天變成了64天。從這能推斷，影之刃的劇情至少有65個重要節點，主打量大管飽。這次我們獲得的是巨斧武器，是一種有特殊技能的「影之武裝」，你可以理解為隻狼裏的「義手忍具」。

這次我們獲得的是巨斧武器，是一種有特殊技能的「影之武裝」，你可以理解為隻狼裏的「義手忍具」。（科技狐提供）

這把武器的功能是破盾，並且還能強行破開某些被封鎖的道路。除此之外，我提前劇透：有可回血，可噴火的武器，還有分身類技能哦。其他能力我就不劇透了哈~

此時各位少俠明白了吧：影之刃其實主打ARPG遊戲類型，我們可以升級裝備數值和學習特定技能，以此降低遊戲難度；但它的主戰機制依然存在魂類遊戲的強制格擋和閃避，讓玩家體驗到硬核動作遊戲的快感。

算是兩種遊戲類型「求同存異」的結合。我個人判定：影之刃難度介於《黑神話：悟空》與《隻狼》之間，是一款遊戲體驗極佳的動作遊戲。好的，我鏖戰幾個小時，終於打到「新手噩夢」——新娘阿花！

好的，我鏖戰幾個小時，終於打到「新手噩夢」——新娘阿花！（科技狐提供）

由於趕進度，我護甲裝備都沒換，拿着3級的黑傷就上去剛刀，那結果也是慘遭暴打。這是隱藏Boss，而且也是全遊少有的逆天高難Boss。它不是真正意義上的剛刀，同時場地上做了很多陷阱機制，防不勝防。

它不是真正意義上的剛刀，同時場地上做了很多陷阱機制，防不勝防。（科技狐提供）

我在這卡住了，看來得往回跑先做裝備再戰。至於，各位少俠功力如何？敢不敢評論區秀戰績呢？最後，大家最關心的「葉師傅」，我就不提前劇透了。我只能說：葉師傅不愧是習武之人，他只有純粹的正面戰鬥，招式剛猛霸道，着實強悍。我評價：影之刃中最有近身搏殺快感的Boss。

我的遊玩體驗就先到此為止，具體還是留給各位少俠親身體驗吧！（科技狐提供）

我的遊玩體驗就先到此為止，具體還是留給各位少俠親身體驗吧！這個周末我完全沉浸在影之刃的世界中了，每次退出遊戲時，我卻忍不住感慨國產遊戲的興盛。

感慨

從《黑神話：悟空》「零的突破」，到《明末：淵虛之羽》解散，再到現在《影之刃零》的蓬勃發展……

我有幸見證了國產3A大作的來時路，其背後的辛酸史也令我動容。在發售當天，《影之刃零》工作室靈遊坊放出一份「特別鳴謝名單」。這讓我想起某個國產遊戲製作人說過：做國產單機遊戲的人，絕對是最熱愛遊戲的一群人。國產遊戲環境特殊，已經形成了網遊為主流的服務型產業。

做單機遊戲是完全看不到未來的，他們真的只憑一股熱愛，不然誰願意做這種賠本買賣呢？而正是這一群人，開拓了國產單機遊戲的新未來。

名單中的很多人都有關聯：遊科的馮驥和庫洛的李松倫，原本都是英雄互娛（應書嶺）投資的目標；三個人都在為了自己的遊戲夢想而戰，他們多次進行技術交流會，互相攙扶；最終分別打造了《黑神話：悟空》和《鳴潮》兩大原創 IP。

兩款遊戲雖然在文化題材或部分動作機制上各有千秋，但皆代表了新一代國產研發實力。而早期投資兩者的英雄互娛在資產調整後逐步退出，騰訊隨後進一步增持，分別持有遊戲科學24%股權並對庫洛遊戲維持控股，但兩家公司仍保持研發與自主營運獨立性。

《影之刃零》也是這種相似的環境誕生的，其工作室靈遊坊早期做手遊起家，但營收微薄，工作室難以為繼；但即便如此，他們也沒有放棄國產單機遊戲的夢想。後來他們和遊科一樣受到騰訊投資；該工作室也和同行夜以繼日做交流，研討技術和文案，互相共享遊戲素材與設定...

這些大大小小的工作室，在不為人知的歲月裏艱難前行，只為博一線國產單機遊戲的未來！此外，單機玩家圈內最被貶低的騰訊，對國產單機遊戲的投入從未停止。鳴謝名單上騰訊人員最多，足足 8 個人，這怎麼能不算是真正的熱愛遊戲呢？

如果再算上投資的獨立工作室遊科和庫洛，可以說騰訊已經是國產單機遊戲最大的支柱之一。我們經歷了《黑神話：悟空》的狂歡，也遭遇了《明末：淵虛之羽》的挫敗；如今我們與《影之刃零》相遇，玩家卻被嚇得畏懼不前嗎？我們有這麼多熱愛遊戲的玩家和製作者，我相信會有越來越多好的作品出現！我們已經行至黑暗的盡頭，國產單機遊戲未來已至！

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