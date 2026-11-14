長安Lumin PLUS成平價電動車霸主？全線支援快充最低僅需¥4.99萬

有款純電新車熱度還蠻高的。長安Lumin PLUS，主打一個便宜。



聊這車之前，我們先簡單盤點一下，要是預算卡在6萬元內（人民幣，下同）入純電新車的話，其實選擇並沒有很多。

長安Lumin PLUS（長安汽車官網）

比較有代表性的，2026年第一季度發布的奇瑞QQ3，310熱愛版5.89萬。這車顏值可以，5門5座，2700mm軸距，CLTC330km，後置後驅+後多連桿獨立懸架。還有個五菱繽果Pro，330km尊享款5.68萬。

長安全新推出Lumin PLUS 平價電動車新霸主▼▼▼

+ 1

外觀設計比較復古，也是5門5座，CLTC 330km，標配CarPlay/HiCar，前驅等等。11月11日推出的這個長安Lumin PLUS，又多了個選擇。先看價格：

205 米樂樂（國軒），5.29萬元，限時權益價4.99萬元；

205 米樂樂（寧德），5.49萬元，限時權益價5.19萬元；

205 米多多（寧德），5.59萬元，限時權益價5.29萬元；

301 米多多（寧德），5.99萬元，限時權益價5.69萬元。



從價格來看，長安Lumin PLUS的入門起售更低，頂配價格也相對更便宜。

不過還是要綜合配置來看性價比。之前的「糯玉米」是兩門設計，這次PLUS做的是五門四座。

長寬高3515/1715/1545mm，軸距2200mm。這個尺寸，客觀說，相較之下只能說還行，沒有明顯優勢。

長安Lumin PLUS的長寬高為3515/1715/1545mm，軸距2200mm。（長安官網）

外觀設計呢，狐妹覺得這車顏值可以的，整體偏圓潤可愛。前臉依舊用的「糯玉米」標誌性、經典雙眼皮呆萌大燈，搭配DIY趣味前裝飾條、D柱小窗口DIY。

側面改用非隱藏式門把手；糯芯白輪轂罩；車尾懸浮光環3D螺旋空間紋尾燈。配色有霧白、苔綠、鵲灰、麥黃4款可選，個人覺得霧白這個配色比較耐看。內飾有水墨色、鎏金棕可選。

內裏給到的細節配置，多功能方向盤，懷擋設計，10.25英寸全液晶高清智能觸控大屏，7英寸彩色儀表。

皮織物混搭包裹型舒適座椅，前排座椅搭配可移式頭枕、支援四向調節；後排座椅支援5/5分單獨放倒。

其他還有：電動冷暖空調；全車車窗一鍵升降/防夾，鎖車自動升窗、無感進出啟動；尾箱容積160-1100L等等。

核心的話，這款是前置前驅，動力是最大功率35kW、峰值扭力85N·m的驅動摩打，最高車速101km/h。

電池的話，205km版有國軒17.65kWh、寧德17.41kWh可選，而301km版是寧德時代28.08kWh，可以滿足城市通勤代步的需求。

特色是，全系標配直流快充！30%充到80%大概35分鐘。底盤是前麥花臣MacPherson獨立懸架+後拖曳臂非獨立懸架，沒有後驅和獨立後懸。

長安Lumin PLUS採用五門四座的佈局（長安官網）

智能配置的話，車載系統性能晶片性能做了提升。全系支援搭載HiCar、CarLink、億連互聯；支援手機APP遠程控制、智能語音對話等等。

安全配置方面，1500MPa一體式熱壓門環結構，高強度吸能式車身，前、車門、電池防撞梁；

以及全封裝底盤；EPS智能轉向系統；車身穩定系統（ESC/ESP/VDC等）；後排ISOFIX兒童座椅接口......

差不多就這些。個人覺得現在的純電車，怎麼也要入個300km續航的吧？也就是說，5.69萬的301km米多多（寧德）頂配版本更合適一點。

那就更明顯了，優勢就是好停好開、全系快充，這個蠻重要的，價格相對更便宜，還沒算權益什麼的，有一定性價比。

稍微差點意思的，動力、底盤確實一般，車載系統也比較基礎，市區代步還行。如果頂配價格能定到5萬內，那就很有競爭力了！

【延伸閲讀】BMW新世代iX3本月底內地上市 預售¥27萬有找 800V快充及40吋HUD（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】