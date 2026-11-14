Lotus迎來香港新代理盛璟汽車 Eletre與Emeya車價大減！售137萬起

Lotus迎來香港新代理盛璟汽車，Eletre與Emeya車價大減！英國 Lotus 全面革新香港市場的營運策略，盛璟汽車正式獲委任為全新香港授權代理，廠方不僅承諾帶來更貼身的專屬管家式服務，更震撼性地將旗艦級純電超跑 SUV Eletre 及純電 GT 跑車 Emeya 的入門定價，大幅調整至 137 萬起。讓更多車迷能夠以更具競爭力的門檻，體驗到頂級賽道基因與日常實用性兼備的駕駛樂趣。



售價調整137萬起極具吸引力

為重新確立Lotus在本地市場的定位，新代理與廠方經過深思熟慮後，決定將最大誠意直接回饋香港車迷。備受矚目的純電 Hyper SUV Eletre 600 以及純電 Hyper GT Emeya 600，目前的全新戰略定價雙雙由原來的 $1,785,500 港元，大幅下調至 $1,378,000 港元起。代理強調這並非單純的短期促銷手段，而是代理與廠方共同承擔市場拓展資源的長期承諾。

Lotus迎來香港新代理盛璟汽車

除了車價變得更親民之外，兩款旗艦車型的基本設備亦同步得到大幅度升級。以往需要額外付費選裝的電索門、對比色安全帶、對比色制動卡鉗，以及能夠隨心情營造車廂氛圍的 64 色氣氛燈，現在均全數納入標準配置清單之內。這種變相增配的做法，大幅提升了車輛的整體性價比，讓準車主無需再為增添豪華配置而大傷腦筋。針對追求更極致動力輸出的買家，廠方同樣提供了高階版本選擇，例如 Eletre 900 及 Emeya 900 的定價分別為 $2,338,000 港元及 $2,328,000 港元起，藉此滿足不同層級的消費需求。

Lotus Eletre

全新管家式售後服務進駐柴灣

買車只是整個擁車體驗的第一步，高質素的售後支援才是留住用家忠誠度的關鍵所在。盛璟汽車隸屬於吉利集團旗下的資深授權經銷網絡，擁有超過 25 年的豐富汽車營運經驗。這次接手香港業務，代理特別強調引入全新的管家式服務概念，銳意打破傳統買賣雙方銀貨兩訖的刻板關係。由最初的選購諮詢、交車流程、充電方案規劃，以至日後的保養維修及日常用車疑問，每一位車主都會獲得專屬團隊的一站式跟進。這種無縫連接的貼心服務模式，確保用家在遇到任何突發狀況時，都能夠在最短時間內得到迅速的回應與協助。

為配合這個龐大的服務網絡升級計劃，位於灣仔的全新陳列室現已率先投入運作，為大眾提供親身接觸現車的舒適空間。與此同時，規模更大的柴灣售後服務中心亦正在如火如荼地籌備當中，落成後將能進一步完善整個港島區的銷售與維修網絡，讓車主能夠安心享受每一次的出行體驗。

Lotus全新車價

未來擬引入全球限量版V8超跑

廠方代表明確指出，香港市場的消費者對於汽車性能、外觀設計以及機械工程技術一直抱有極高的要求。因此，在未來一段時間內，代理將會積極爭取引入更多令人熱血沸騰的全新跑車款式。除了現時主打的純電陣容外，最令人引頸以待的絕對是代表品牌性能新一章的全新 V8 超級跑車，這款新作預計將會完美結合傳統賽道情感與頂尖工程技術。除此之外，限量生產的稀有型號亦會陸續登陸香港，當中包括全球僅限量發售 69 部的 Emira Scura，以及主打極致輕量化操控表現的 Emira 420 Sport 輕量版。

為了進一步展現品牌在頂尖造車工藝上的非凡實力，廠方目前更積極研究將擁有驚人動力的純電 Hypercar Evija 運抵香港作首次公開亮相。這款被譽為全球最強勁量產車之一的終極神車若能順利抵港，必定會在本地汽車界掀起一陣旋風，讓一眾熱血車迷能夠近距離感受其震撼無比的機械魅力。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年採訪經驗，專注為大家帶來最新車訊、熱門車款試駕及玩車攻略。致力以真實的試車體驗，深入淺出解構汽車性能與智能科技，陪你發掘無盡的駕駛樂趣！

