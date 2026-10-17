Zeekr極氪9X歐洲開賣身價暴漲！均價破90萬人民幣　較內地貴8成

據博主@電車出海 整理的極氪（Zeekr）9X在各國市場售價數據顯示，歐洲核心市場均價普遍突破90萬元（人民幣，下同）。



瑞士市場均價最高，達到約95.3萬元，對比中國內地市場均價約53.3萬元漲幅為78.9%。

@電車出海 整理的極氪9X各國市場售價數據。（微博@電車出海）

荷蘭與德國均為94.2萬元，漲幅76.7%；意大利93.9萬元，漲幅76.2%；

比利時92.6萬元，漲幅73.8%；法國91.5萬元，漲幅71.7%；

瑞典88.0萬元，漲幅65.1%。

阿聯酋作為中東首站，均價74.1萬元，漲幅39.1%，是海外市場中價格最接近國內的地區。

歐洲市場整體高出國內65%至79%。



據9月10日消息指，極氪9X在德國市場公布起售價為119500歐元（約合人民幣93萬元），Black Line版本126500歐元（約合人民幣99萬元），成為目前在歐洲銷售的售價最高的中國品牌量產車型。極氪9X也是德國頂奢改裝品牌Mansory（邁莎銳）改裝的首款中國車型，改裝訂製版海外售價超270萬元。

極氪9X詳細介紹：

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極氪9X於2025年9月29日在國內上市，定位大型插電混動SUV，2.0T引擎配合插混動力系統，頂配三電機版本綜合最大功率達1030千瓦（約1400匹馬力），雙電機版本為660千瓦（約898匹馬力），搭載55千瓦時或70千瓦時電池組，CLTC綜合續航最高1200公里。國內市場指導價區間為46.59萬至58.59萬元，五座版於2026年7月28日上市，權益後限時售價45.19萬元起。

2026年8月3日，極氪9X在荷蘭阿姆斯特丹完成歐洲首秀，正式宣佈登陸歐洲市場。同期在中東阿聯酋市場預售訂單已超500輛。極氪9X直接對標問界M9（46.98萬起），在海外市場則切入平治GLS、BMW X7等傳統豪華大型SUV的價格區間。

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