BYD比亞迪二代海鷗10月20日登場！車身加大改後驅　可選激光雷達

比亞迪發布媒體邀請函，確認第二代海鷗將於10月20日在鄭州賽車場正式上市。新車在車廂內裝質感、空間表現與智能化配置上均進行了全面升級，此前已由比亞迪海洋網銷售事業部總經理張卓宣佈開啟盲訂（即未公布售價先落訂）。



從官方發布的預告圖來看，第二代海鷗提供6種車身配色，分別為青檸綠、莓莓粉、芒芒橙、冰椰藍、奶油白和芝麻灰，每種配色配有專屬場景化背景，命名風格明顯瞄準年輕消費群體。

比亞迪第二代海鷗芝麻灰。（微博@喬喬會火）

比亞迪第二代海鷗提供6種車身配色：

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新車採用海洋美學設計語言，前臉封閉式格柵搭配銳利LED大燈，側面採用半隱藏式門把手和雙色切削輪圈，C柱黑化處理營造懸浮車頂效果。相比現款，第二代海鷗的核心升級集中在四個方面：

1. 尺寸變大，官方宣傳「大」有不同，車身尺寸和軸距均有所增長，空間表現提升。

2. 驅動佈局調整，新車從現款前驅改為後驅佈局，操控質感升級。

3. 底盤進化，現款扭力樑非獨立後懸掛升級為多連桿獨立懸掛，乘坐舒適性大幅改善。

4. 智駕突破，第二代海鷗高配車型可選裝天神之眼B高階輔助駕駛系統（DiPilot 300），車頂配備激光雷達，支援高速與快速路段領航輔助以及自動泊車功能，將高階智駕下放至A0級市場。



動力和續航方面，第二代海鷗純電版CLTC續航最高可達420公里以上，支持閃充功能。現款海鷗提供305公里和405公里兩種續航，搭載30.08kWh（度）和38.88kWh（度）磷酸鐵鋰電池，快充功率40kW。第二代在續航和充電速度上均有提升。

此外，新車內飾也進行了重新設計，取消傳統獨立儀表板，改為大尺寸懸浮旋轉中控屏（支援HUD抬頭顯示或雙屏互動），整體科技感更強。

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