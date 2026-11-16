Lotoo PAW S3 無線無損解碼耳擴 實測心得｜擺脫小尾巴拖線束縛 LTTP 無線無損推大耳機有台機八成功力？｜用 iPhone 聽串流音樂，向來陷入兩難：用藍牙方便卻犧牲音質，插「小尾巴」解碼耳擴又多一條線拖在機尾，既不便攜又狂吃手機電量。中國內地高端發燒音訊品牌樂圖（Lotoo） 近日推出新作 PAW S3，廠方給它的定位很明確：它既非傳統「小尾巴」，也不是獨立運作的便攜播放器（DAP），而是一個名為 PAT（Personal Audio Teleportation）的全新音訊傳輸架構。記者連續實試一星期後發現，這部定價約 5,000 港元級別的新機，確實解決了不少手機黨的痛點。



Lotoo PAW S3 無線無損解碼耳擴 HK$4,899（行貨首批附送 LTTP WT-2 無線高清音訊發射器）

Lotoo PAW S3 是什麼？PAT 架構與「小尾巴」有何分別？

PAW S3 的核心賣點，在於樂圖自家研發的 LTTP 無線無損傳輸技術，最高支援 1.5Mbps 頻寬；在 LTTP 無線模式下支援 高解析最高可兼容192kHz/32-bit 及 48kHz/24-bit 無損傳輸。（有線 USB DAC 模式下方可支援至 768kHz/32-bit 與 DSD512 原生解碼）

官方標準盒裝僅包含主機、USB 線材與保護套。不過香港行貨首批優惠隨附 USB-C 駁口的 LTTP WT-2 無線音訊發射器。用家只需將 Dongle 插上手機、平板或電腦，即可直接與 PAW S3 連線。操作邏輯相當直接。只要完成初次配對，日後將 Dongle 拔插到其他手機或電腦上，無需重新進行繁瑣的藍牙配對便能即插即用。對平日主力用 iPhone 聽串流音樂的用家而言，這套玩法十分討好。

你不必為了提升音質而多帶一部操作介面完全不同的「磚頭」播放器出街，也不用忍受「小尾巴」吊在手機充電口的累贅感。只需把 Dongle 插在 iPhone 尾部，將 PAW S3 放進褲袋或手袋再接駁有線耳機，手機握持依然靈活，音色卻比一般 USB-C 小尾巴高出一個檔次。

回到辦公室後，更可改用USB-C駁線直插電腦，切換至 USB DAC 模式直接連上電腦，無論聽歌、看 YouTube 還是打機，都能充當外置聲卡提升音效。如果不介意失去輕便性，USB-C 有線 DAC 模式同樣對應手機。

回到辦公室後，更可改用USB-C駁線直插電腦，切換至 USB DAC 模式直接連上電腦。

如果不介意失去輕便性，USB-C 有線 DAC 模式同樣對應手機。

LTTP 無線無損實測：過馬路與搭車會斷線嗎？

無線傳輸最怕干擾。記者過去一星期帶著 PAW S3 穿梭香港街頭與鐵路車廂，實測發現 LTTP 的連線安定性明顯優於傳統 LDAC 編碼。

在人流密集的斑馬線或行駛中的車廂內，訊號偶爾仍會出現極短暫的半秒中斷，但它的重新連線反應極快，幾乎在察覺斷音的瞬間便已自動恢復播放。更難得的是，LTTP 無線模式與 USB DAC 有線模式之間的聽感差異極小，過往藍牙傳輸常見的動態壓縮與高頻毛躁感，在這部機上幾乎聽不出來。

再講講操作感想，Lotoo PAW S3 不鏽鋼配鈦金屬塗層外殼令機身重達 180 克，無法像超輕量小尾巴般夾在衣領，放進褲袋才算穩妥。手感紮實，卻也考驗衣褲承托力。

在港鐵鐵路車廂，實測發現 LTTP 的連線安定性明顯優於傳統 LDAC 編碼。

推力足以媲美「台機」？實試推動頭戴式耳機表現

機身體積與獨立供電，決定了推力的上限。PAW S3 內置 3,300mAh 電池，續航力約 10 至 12 小時，用家可自行設定使用機內電池抑或由手機供電，徹底擺脫「小尾巴」抽乾手機電量的弊病。硬體配置方面，機內採用 旭化成微電子（AKM）AK4493SEQ 解碼晶片配搭 ADI Blackfin 706 DSP，耳擴部分更用上四枚 OPA1622 晶片，提供 4.4mm 平衡（最高 550mW@32Ω）及 3.5mm 單端（最高 250mW@32Ω）輸出。

好聲音即時回來。在充足功率驅動下，耳機的動態起伏與低頻下潛完全撐開，整體表現足有 5,000 至 6,000 港元入門桌面「台機」的八成功力。

一般「小尾巴」受限於手機供電，面對頭戴式耳機往往「推得響、推不開」，音場與層次感大打折扣，形同半廢耳機功力。記者特意將 PAW S3 的增益（Gain）切換至「大耳機」模式，接駁頭戴式耳機進行測試。好聲音即時回來。在充足功率驅動下，耳機的動態起伏與低頻下潛完全撐開，整體表現足有 5,000 至 6,000 港元入門桌面「台機」的八成功力。

記者特意將 PAW S3 的增益（Gain）切換至「大耳機」模式，接駁 Fostex T50RP 50 周年紀念版頭戴式耳機進行測試。

Lotoo 監聽級高還原血統

用 PAW S3 配以iPhone 17 ，收聽 Apple Music的久石讓新碟，S3 延續了樂圖一貫的「監聽級高還原」血統。整體走向中性、自然且解析力高，人聲密度紮實，開啟高增益模式時低頻量感會略為突出，呈現微 V 型聽感，同時內置 PMEQ II 均衡器與 ATE 音效供玩家微調。相比 Sony 播放器常帶有的濃郁「味精」調音，樂圖的聲音顯得相當原汁原味。（兩者定價與定位懸殊，此處僅作調音取向對比）

相比 Sony 播放器常帶有的濃郁「味精」調音，樂圖的聲音顯得相當原汁原味。

PAW S3 系統介面極簡潔，甚至主機屏也不是touch screen，所有操作只靠機邊5個實體鍵。講起調音，其自行調音的空間也不算多，除了增益（Gain）、一些濾波filter，並沒有EQ可推。

Lotoo PAW S3 $4,899 定價值得入手嗎？

在 Head-Fi 圈子，樂圖向來憑動輒五位數的「金菊花」與「墨菊」旗艦機打響名堂。PAW S3 雖不能獨立播歌，卻將廠方招牌監聽味與大推力壓進五千元級別，門檻大降。

網上對這套 PAT 玩法依然意見兩極，香港代理 FUTEX 卻透露 10 月尾首批現貨早已斷市，預訂人龍仍在排隊。半年後它是長駐褲袋的隨身主力，還是拍完打卡照便入櫃桶的玩具，下一輪銷情便是答案。

查詢：FUTEX（電話 3871 8888／WhatsApp (+852) 9220 9827）

Lotoo PAW S3 無線無損解碼耳擴 HK$4,899（行貨首批附送 LTTP WT-2 無線高清音訊發射器）