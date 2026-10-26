大眾耳機市場充斥著公式化的降噪運算與廉價塑膠外殼，Kinera 偏要反其道而行。品牌全新真無線旗艦 Nott Strider（諾特·夜行者）正式抵港，Kinera 創辦人 Aaron Yu 為了追求更高的音樂細緻度，情願剔除真無線「人有我有」的ANC 主動降噪晶片，也要將有限的機內容積全數讓路給 5 枚發燒單元。



Kinera Nott Strider三混五單耳機評測｜為達母帶級細緻度放棄ANC（鍾世傑 攝）

Kinera Nott Strider三混五單耳機評測｜為達母帶級細緻度放棄ANC（鍾世傑 攝）

手繪星空面板藏甚麼工藝？北歐神話設計告別膠感

Nott Strider 面板上有一些像是星海的圖案，靈感來自耳機的名字：取材自北歐神話掌管夜色的女神 Nótt 與霜鬃黑馬 Hrímfaxi。將產品拿上手，雖然大隻但一點都不笨重，整體手感很像6、7千元級數的中高階客製IEM耳機。代理商更向我進一步解釋，原來機面圖案均是由工場的工匠逐隻親手描繪，其深藍星夜底色交織銀灰星河紋理均獨一無二；配上 CNC 雕刻的盧恩符文邊框與 3D 打印親膚樹脂腔體，對得住耳機的定價。

近年的高階耳機均開始走高檔精品路線，Nott Strider 將高階客製CM耳機級數的人手彩繪工藝移植至無線耳機。 （鍾世傑 攝）

設計靈感取自北歐神話掌管夜色的女神 Nótt 與霜鬃黑馬 Hrímfaxi ，每對面板皆由工匠親手逐筆描繪，深藍星夜底色交織銀灰星河紋理。（鍾世傑 攝）

單邊塞入5個單元聽感如何？圈鐵平板三混架構實試

有別市面藍牙多半採用單動圈應付全頻，Nott Strider 單邊配置 1 枚 6mm LCP 液態振膜動圈、2 枚樓氏（Knowles）定製動鐵，以及 2 枚微型複合平板單元。實試駁 Android 手機收聽 Apple Music，試聽 milet 新作〈My Voice, My Life〉，其動圈帶來的低頻下潛深沉、彈性十足；雙動鐵形成厚潤貼耳的人聲結像；尤其重要是其雙平板高頻延伸，結他的弦樂泛音清亮透明，三頻銜接滑順自然。

試聽milet新作《My Voice, My Life》，其動圈帶來的低頻下潛深沉、彈性十足（鍾世傑 攝）

Nott Strider 追求細緻音色，還原度也相當不錯。特別想拿另一對記者今年最喜歡的 Sennheiser MOMENTUM True Wireless 5 作個比較；記者認為 MTW5 是一款極致全能的現代數碼旗艦。，要比細節還原度，德國廠的出品自是更勝一籌，但 Nott Strider 走的是另一種聽感與表現手法，但就像一隻「披著藍牙耳機外衣的發燒級 HIFI 耳機」，其調音有一種CM耳機的「匠工」，勝在具有品牌本身風格，不是一款大量生產的工業品。

CNC 鋁合金配 PVD 霧黑塗層充電盒｜28小時續航

Kinera Nott Strider 的充電盒同樣是「反其道而行」的做法，一般廠都會做細、做扁，但Kinera 認為耳機本身既然已追求華麗極致，充電盒又豈能馬虎？所以反過來使用 CNC 鋁合金配 PVD 霧黑塗層外殼，做出極巨型的箱子，頂部更有金幣型的戰馬徽章，與耳機的名字完全對題。耳機單次播放 7 小時，搭配充電盒達 28 小時總續航。

使用 CNC 鋁合金配 PVD 霧黑塗層外殼，做出極巨型的箱子。（鍾世傑 攝）

頂部更有金幣型的戰馬徽章，貼近耳機題。（鍾世傑 攝）

耳機單次播放 7 小時，搭配充電盒達 28 小時總續航。（鍾世傑 攝）

藍牙耳機為何敢拿掉ANC？Final Type E耳膠靠物理隔音

演算法降噪往往會壓縮音樂音場，甚至帶來耳壓感與底噪。原廠索性徹底移除電子降噪電路，並隨盒標配 5 對日本 Final Type E 矽膠耳膠，藉由優異的物理氣密阻絕外界雜音，維持無底噪的純黑聆聽背景。

隨盒標配 5 對日本 Final Type E 矽膠耳膠，藉由優異的物理氣密阻絕外界雜音，維持無底噪的純黑聆聽背景。 （鍾世傑 攝）

藍牙6.0無損傳輸表現怎樣？

解碼核心採用高通 QCC3091 旗艦晶片與藍牙 6.0 規範，支援最高 990kbps 的 LDAC 與 aptX Lossless 無損傳輸，完整保留 CD 級細節。另有專屬 App 支援 10 段 EQ 調音與 DSD/FLAC 解碼，隨盒附送 5GB 雲端音樂空間，讓無損隨身庫隨時點播。（使用細節：需在買機後，經由專用app開通，以email登記認證領取）

另有專屬 App 支援 10 段 EQ 調音與 DSD/FLAC 硬解，隨機再贈 5GB 雲端音樂空間，讓無損隨身庫隨時點播。（鍾世傑 攝）

Kinera Nott Strider 產品規格表

規格項目：詳細參數

產品型號：Kinera Nott Strider（諾特·夜行者）

單元架構：3 混合 5 單元架構（每側：6mm LCP 液態振膜動圈 × 1 ＋ Knowles 動鐵 × 2 ＋ 複合微型平板 × 2）

主控晶片：高通 Qualcomm QCC3091 旗艦音訊 SoC

藍牙規格：Bluetooth 6.0

音訊編碼：LDAC、aptX Lossless、aptX Adaptive、AAC、SBC

頻率響應範圍：20Hz – 40,000Hz

電池續航力：耳機單次播放約 7 小時；搭配充電盒總續航約 28 小時

充電介面與時間：USB Type-C；需 1.5 小時充滿1次

耳機腔體：醫療級 3D 打印樹脂人體工學外殼 ＋ 職人多層立體手工彩繪星空面板

充電盒工藝：PVD 霧面黑鋁合金外殼配金屬戰馬徽章（電池容量 600mAh）

隨機配件：日本 Final Type E 矽膠耳膠 5 對（SS / S / M / L / LL）、Kinera 定製矽膠耳膠 3 對（S / M / L）、免費贈送 5GB 個人雲端音樂空間

定價：HK$3,980（ECT代理）